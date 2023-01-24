https://sputnikarabic.ae/20230124/الدين-العام-البريطاني-يقفز-إلى-أعلى-مستوياته-في-ديسمبر-منذ-عام-1993-1072662208.html
الدين العام البريطاني يقفز إلى أعلى مستوياته في ديسمبر منذ عام 1993
الدين العام البريطاني يقفز إلى أعلى مستوياته في ديسمبر منذ عام 1993
كشفت أحدث بيانات مكتب الإحصاء البريطاني، اليوم الثلاثاء، أن الاقتراض الحكومي البريطاني قفز إلى أعلى مستوياته في ديسمبر/ كانون الأول منذ العام 1993. 24.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-24T15:23+0000
2023-01-24T15:23+0000
2023-01-24T15:23+0000
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وبلغ الدين العام البريطاني 27.4 مليار جنيه إسترليني في الشهر الماضي (ديسمبر)، مرتفعاً بمقدار 16.7 مليار جنيه إسترليني مقارنة بالشهر نفسه من عام 2021.وأوضح مكتب الإحصاء أن "القفزة في الدين العام حدثت بسبب تكاليف دعم الطاقة وارتفاع كلفة خدمة الديون التي بلغت 7 مليارات جنيه إسترليني".ووفقا لمكتب الإحصاء الوطني، كانت الزيادات الحادة في أسعار الطاقة السبب الرئيسي للارتفاع المفاجئ، فضلا عن زيادة الفائدة على الديون.وأكد المكتب أن التضخم كان هو المحفز الرئيسي لزيادة الاقتراض، خاصة من جانب الحكومة.وتسببت بيانات ارتفاع الدين العام إلى تراجع مؤشر "فوتسي 100" في تعاملات اليوم الثلاثاء، بينما ساهمت في ارتفاع الأسهم الأوروبية على صعيد الإسترليني.
https://sputnikarabic.ae/20221212/انكماش-الاقتصاد-البريطاني-وسط-ترجيحات-بدخوله-في-حالة-ركود-1071129820.html
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بريطانيا, العالم, اقتصاد
الدين العام البريطاني يقفز إلى أعلى مستوياته في ديسمبر منذ عام 1993
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كشفت أحدث بيانات مكتب الإحصاء البريطاني، اليوم الثلاثاء، أن الاقتراض الحكومي البريطاني قفز إلى أعلى مستوياته في ديسمبر/ كانون الأول منذ العام 1993.
وبلغ الدين العام البريطاني 27.4 مليار جنيه إسترليني في الشهر الماضي (ديسمبر)، مرتفعاً بمقدار 16.7 مليار جنيه إسترليني مقارنة بالشهر نفسه من عام 2021.
وأوضح مكتب الإحصاء
أن "القفزة في الدين العام حدثت بسبب تكاليف دعم الطاقة وارتفاع كلفة خدمة الديون التي بلغت 7 مليارات جنيه إسترليني".
12 ديسمبر 2022, 14:50 GMT
ووفقا لمكتب الإحصاء الوطني، كانت الزيادات الحادة في أسعار الطاقة السبب الرئيسي للارتفاع المفاجئ، فضلا عن زيادة الفائدة على الديون.
وأكد المكتب أن التضخم كان هو المحفز الرئيسي لزيادة الاقتراض، خاصة من جانب الحكومة.
وتسببت بيانات ارتفاع الدين العام إلى تراجع مؤشر "فوتسي 100" في تعاملات اليوم الثلاثاء، بينما ساهمت في ارتفاع الأسهم الأوروبية على صعيد الإسترليني.