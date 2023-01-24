https://sputnikarabic.ae/20230124/الدين-العام-البريطاني-يقفز-إلى-أعلى-مستوياته-في-ديسمبر-منذ-عام-1993-1072662208.html

الدين العام البريطاني يقفز إلى أعلى مستوياته في ديسمبر منذ عام 1993

الدين العام البريطاني يقفز إلى أعلى مستوياته في ديسمبر منذ عام 1993

كشفت أحدث بيانات مكتب الإحصاء البريطاني، اليوم الثلاثاء، أن الاقتراض الحكومي البريطاني قفز إلى أعلى مستوياته في ديسمبر/ كانون الأول منذ العام 1993. 24.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-24T15:23+0000

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2023-01-24T15:23+0000

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وبلغ الدين العام البريطاني 27.4 مليار جنيه إسترليني في الشهر الماضي (ديسمبر)، مرتفعاً بمقدار 16.7 مليار جنيه إسترليني مقارنة بالشهر نفسه من عام 2021.وأوضح مكتب الإحصاء أن "القفزة في الدين العام حدثت بسبب تكاليف دعم الطاقة وارتفاع كلفة خدمة الديون التي بلغت 7 مليارات جنيه إسترليني".ووفقا لمكتب الإحصاء الوطني، كانت الزيادات الحادة في أسعار الطاقة السبب الرئيسي للارتفاع المفاجئ، فضلا عن زيادة الفائدة على الديون.وأكد المكتب أن التضخم كان هو المحفز الرئيسي لزيادة الاقتراض، خاصة من جانب الحكومة.وتسببت بيانات ارتفاع الدين العام إلى تراجع مؤشر "فوتسي 100" في تعاملات اليوم الثلاثاء، بينما ساهمت في ارتفاع الأسهم الأوروبية على صعيد الإسترليني.

https://sputnikarabic.ae/20221212/انكماش-الاقتصاد-البريطاني-وسط-ترجيحات-بدخوله-في-حالة-ركود-1071129820.html

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