https://sputnikarabic.ae/20230124/الروبوت-الروسي-يبدأ-بتعليم-الأطفال-في-الهند--1072651809.html
الروبوت الروسي يبدأ بتعليم الأطفال في الهند
الروبوت الروسي يبدأ بتعليم الأطفال في الهند
أعلنت شركة "بروموبوت" أن الروبوت الروسي "بروموبوت ف4"، بدأ العمل في مدرسة في نيودلهي، وسيقوم بتدريس العديد من التخصصات في وقت واحد، وسيكون بمثابة منصة تعليمية... 24.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-24T12:47+0000
2023-01-24T12:47+0000
2023-01-24T12:47+0000
روسيا
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وأشارت الشركة إلى أنه بمساعدة الروبوت "بروموبوت ف4" سيتمكن تلاميذ المدارس الهندية من ممارسة البرمجة والإلكترونيات والميكاترونيك وتعلم كيفية إنشاء الروبوتات وبرمجتها.وقال أوليغ كيفوكورتسيف، مدير تطوير في شركة "بروموبوت"، إن هذا الروبوت "بروموبوت ف4" هو روبوت حقيقي يعمل في 43 دولة حول العالم من خلاله يتعلم الأطفال الذكاء الاصطناعي في مثال حي وليس في نماذج افتراضية وهذه فرصة فريدة، وأن هذا الروبوت روسي الصنع يعمل منه نسخ طبق الأصل في جميع أنحاء العالم من الولايات المتحدة إلى أستراليا".ونوه مدير التطوير في الشركة أن "هذه ليست التجربة الأولى للشركة في التعاون مع المؤسسات التعليمية في الهند، وكان لها تجربة عمل بالفعل في مجموعة مدراس "مهاريشي فيديا ماندير" الخاصة في مدينة تشتناي الهندية".وأكد مدير التطوير أن "بروموبوت ف4" هو روبوت خدمة مصمم للعمل في الأماكن المزدحمة، ويمكن استخدام الروبوت أيضا في وظائف مختلفة لأداء وظائف مستشار أو موظف في المطار أو مرشد أو مسؤول.
https://sputnikarabic.ae/20230123/علماء-روس-يطورون-روبوتا-لتدليك-رواد-الفضاء-أثناء-عملهم-1072597207.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, العالم, المجتمع
الروبوت الروسي يبدأ بتعليم الأطفال في الهند
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أعلنت شركة "بروموبوت" أن الروبوت الروسي "بروموبوت ف4"، بدأ العمل في مدرسة في نيودلهي، وسيقوم بتدريس العديد من التخصصات في وقت واحد، وسيكون بمثابة منصة تعليمية إضافية.
وأشارت الشركة إلى أنه بمساعدة الروبوت "بروموبوت ف4" سيتمكن تلاميذ المدارس الهندية من ممارسة البرمجة والإلكترونيات والميكاترونيك وتعلم كيفية إنشاء الروبوتات وبرمجتها.
وقال أوليغ كيفوكورتسيف، مدير تطوير في شركة "بروموبوت"، إن هذا الروبوت "بروموبوت ف4" هو روبوت حقيقي يعمل في 43 دولة حول العالم من خلاله يتعلم الأطفال الذكاء الاصطناعي في مثال حي وليس في نماذج افتراضية وهذه فرصة فريدة، وأن هذا الروبوت روسي الصنع يعمل منه نسخ طبق الأصل في جميع أنحاء العالم من الولايات المتحدة إلى أستراليا".
ونوه مدير التطوير في الشركة أن "هذه ليست التجربة الأولى للشركة في التعاون مع المؤسسات التعليمية في الهند، وكان لها تجربة عمل بالفعل في مجموعة مدراس "مهاريشي فيديا ماندير" الخاصة في مدينة تشتناي الهندية".
وأكد مدير التطوير أن "بروموبوت ف4" هو روبوت خدمة مصمم للعمل في الأماكن المزدحمة، ويمكن استخدام الروبوت أيضا في وظائف مختلفة لأداء وظائف مستشار أو موظف في المطار أو مرشد أو مسؤول.