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السودان يمدد الطوارئ شهرا في إقليم النيل الأزرق
السودان يمدد الطوارئ شهرا في إقليم النيل الأزرق
أعلنت الحكومة السودانية، تمديد حالة الطوارئ لمدة شهر في إقليم النيل الأزرق الواقع جنوب شرقي البلاد، لوقف الاقتتال القبلي وفرض هيبة الدولة. 24.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-24T14:34+0000
2023-01-24T14:34+0000
أخبار السودان اليوم
النيل الأزرق
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جاء هذا في مرسوم صادر اليوم الثلاثاء، عن الفريق أحمد العمدة بادي، حاكم إقليم النيل الأزرق رئيس لجنة الأمن بالإقليم، بحسب وكالة الأنباء السودانية الرسمية.ويسري المرسوم الذي تضمن تمديد إعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء الإقليم من تاريخ التوقيع عليه.وفوض المرسوم، قائد الفرقة الرابعة مشاة، ومدير الشرطة بالإقليم ومدير جهاز الأمن والمخابرات العامة وقائد قوات الدعم السريع قطاع النيل الأزرق التدخل بجميع الإمكانيات المتوفرة لوقف الاقتتال القبلي، وفرض هيبة الدولة.ومنح المرسوم لهم كافة الصلاحيات الدستورية والقانونية من أجل اتخاذ الإجراءات المناسبة وفق طبيعة الحال.وكانت الحكومة قد فرضت في أكتوبر/ تشرين الأول 2022، حالة الطوارئ بولاية النيل الأزرق، لوقف الاقتتال بين القبائل في المنطقة، وتمددها كل شهر منذ ذلك الحين.ويشهد الإقليم نزاعات قبلية متكررة بسبب خلافات على أراض ومراعٍ وموارد مياه.ووفقا لبيانات الأمم المتحدة فإن الصراعات بين قبائل المنطقة أودت بحياة 250 شخصا، وإصابة 572 آخرين ونزوح الآلاف في أكتوبر/ تشرين الأول.
https://sputnikarabic.ae/20221023/مفوضية-العدالة-الشاملة-السودانية-يؤكد-لـسبوتنيك-أن-ما-يحدث-في-النيل-الأزرق-إبادة-جماعية-1069390128.html
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أخبار السودان اليوم, النيل الأزرق
أخبار السودان اليوم, النيل الأزرق

السودان يمدد الطوارئ شهرا في إقليم النيل الأزرق

14:34 GMT 24.01.2023
© AFP 2023نزل شبان سودانيون إلى الشوارع فيما تستخدم قوات الأمن الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين في العاصمة الخرطوم، السودان 27 أكتوبر 2021 ، وسط مظاهرات مستمرة ضد الانقلاب العسكري الذي أثار إدانة دولية واسعة النطاق.
نزل شبان سودانيون إلى الشوارع فيما تستخدم قوات الأمن الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين في العاصمة الخرطوم، السودان 27 أكتوبر 2021 ، وسط مظاهرات مستمرة ضد الانقلاب العسكري الذي أثار إدانة دولية واسعة النطاق. - سبوتنيك عربي, 1920, 24.01.2023
© AFP 2023
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أعلنت الحكومة السودانية، تمديد حالة الطوارئ لمدة شهر في إقليم النيل الأزرق الواقع جنوب شرقي البلاد، لوقف الاقتتال القبلي وفرض هيبة الدولة.
جاء هذا في مرسوم صادر اليوم الثلاثاء، عن الفريق أحمد العمدة بادي، حاكم إقليم النيل الأزرق رئيس لجنة الأمن بالإقليم، بحسب وكالة الأنباء السودانية الرسمية.
الجيش السوداني - سبوتنيك عربي, 1920, 23.10.2022
مفوضية العدالة الشاملة السودانية يؤكد لـ"سبوتنيك" أن ما يحدث في النيل الأزرق "إبادة جماعية"
23 أكتوبر 2022, 18:26 GMT
ويسري المرسوم الذي تضمن تمديد إعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء الإقليم من تاريخ التوقيع عليه.
وفوض المرسوم، قائد الفرقة الرابعة مشاة، ومدير الشرطة بالإقليم ومدير جهاز الأمن والمخابرات العامة وقائد قوات الدعم السريع قطاع النيل الأزرق التدخل بجميع الإمكانيات المتوفرة لوقف الاقتتال القبلي، وفرض هيبة الدولة.
ومنح المرسوم لهم كافة الصلاحيات الدستورية والقانونية من أجل اتخاذ الإجراءات المناسبة وفق طبيعة الحال.
وكانت الحكومة قد فرضت في أكتوبر/ تشرين الأول 2022، حالة الطوارئ بولاية النيل الأزرق، لوقف الاقتتال بين القبائل في المنطقة، وتمددها كل شهر منذ ذلك الحين.
ويشهد الإقليم نزاعات قبلية متكررة بسبب خلافات على أراض ومراعٍ وموارد مياه.
ووفقا لبيانات الأمم المتحدة فإن الصراعات بين قبائل المنطقة أودت بحياة 250 شخصا، وإصابة 572 آخرين ونزوح الآلاف في أكتوبر/ تشرين الأول.
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