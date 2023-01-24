https://sputnikarabic.ae/20230124/السيسي-يعرب-عن-سعادته-بزيارة-الهند-للمشاركة-في-احتفالاتها-بـيوم-الجمهورية-1072674867.html
السيسي يعرب عن سعادته بزيارة الهند للمشاركة في احتفالاتها بـ"يوم الجمهورية"
السيسي يعرب عن سعادته بزيارة الهند للمشاركة في احتفالاتها بـ"يوم الجمهورية"
أشاد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بحفاوة الاستقبال لدى وصوله إلى العاصمة الهندية نيودلهي للمشاركة في احتفالات "يوم الجمهورية". 24.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-24T20:27+0000
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جاء ذلك في تصريح للمتحدث باسم رئاسة الجمهورية بسام راضي، قال فيه إن السيسي، حيا رئيس وزراء الهند نارندرا مودي، على حفاوة الاستقبال، حسبما ذكرت "بوابة أخبار اليوم" المصرية، اليوم الثلاثاء.ووجه السيسي رسالة إلى مودي عبر فيها عن شعوره بالسعادة والفخر بزيارة الهند للمشاركة في احتفالات يوم الجمهورية كضيف رئيسي، مشيرا إلى أن هذا الأمر يدفع نحو مواصلة تعزيز العلاقات بين البلدين.وقال الرئيس المصري: "أتطلع إلى عقد مناقشات مثمرة مع صديقي العزيز مودي".وكان مودي قد نشر رسالة ترحيب على "تويتر" عبر فيها عن ترحيبه الحار بالرئيس المصري.وقال رئيس الوزراء الهندي إن السيسي قام بزيارة تاريخية إلى الهند للمشاركة في احتفالات يوم الجمهورية"، مضيفا: "جميع الهنود يشعرون بسعادة كبيرة ونتطلع لمناقشاتنا الثنائية غدا".
https://sputnikarabic.ae/20230124/مودي-يبعث-رسالة-للسيسي-لدى-وصوله-الهند-ويصف-زيارته-بـالتاريخية-1072665339.html
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العالم العربي, أخبار مصر الآن, مصر, أخبار الهند اليوم, أخبار العالم الآن
العالم العربي, أخبار مصر الآن, مصر, أخبار الهند اليوم, أخبار العالم الآن
السيسي يعرب عن سعادته بزيارة الهند للمشاركة في احتفالاتها بـ"يوم الجمهورية"
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أشاد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بحفاوة الاستقبال لدى وصوله إلى العاصمة الهندية نيودلهي للمشاركة في احتفالات "يوم الجمهورية".
جاء ذلك في تصريح للمتحدث باسم رئاسة الجمهورية بسام راضي، قال فيه إن السيسي، حيا رئيس وزراء الهند نارندرا مودي، على حفاوة الاستقبال، حسبما ذكرت
"بوابة أخبار اليوم" المصرية، اليوم الثلاثاء.
ووجه السيسي رسالة إلى مودي عبر فيها عن شعوره بالسعادة والفخر بزيارة الهند
للمشاركة في احتفالات يوم الجمهورية كضيف رئيسي، مشيرا إلى أن هذا الأمر يدفع نحو مواصلة تعزيز العلاقات بين البلدين.
وقال الرئيس المصري: "أتطلع إلى عقد مناقشات مثمرة مع صديقي العزيز مودي".
وكان مودي قد نشر رسالة ترحيب على "تويتر" عبر فيها عن ترحيبه الحار بالرئيس المصري.
وقال رئيس الوزراء الهندي
إن السيسي قام بزيارة تاريخية إلى الهند للمشاركة في احتفالات يوم الجمهورية"، مضيفا: "جميع الهنود يشعرون بسعادة كبيرة ونتطلع لمناقشاتنا الثنائية غدا".