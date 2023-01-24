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https://sputnikarabic.ae/20230124/العاهل-الأردني-يؤكد-لنتنياهو-ضرورة-احترام-الوضع-التاريخي-والقانوني-للمسجد-الأقصى-1072658711.html
العاهل الأردني يؤكد لنتنياهو ضرورة احترام الوضع التاريخي والقانوني للمسجد الأقصى
العاهل الأردني يؤكد لنتنياهو ضرورة احترام الوضع التاريخي والقانوني للمسجد الأقصى
أكد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، خلال لقائه برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في العاصمة الأردنية عمان ضرورة احترام الوضع التاريخي والقانوني... 24.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-24T13:56+0000
2023-01-24T13:56+0000
العالم العربي
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وذكر الديوان الملكي الأردني، في بيان: "الملك عبد الله الثاني يشدد خلال لقائه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بعمان على ضرورة احترام الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى المبارك والحرم القدسي الشريف وعدم المساس به".وأكد عبد الله على "ضرورة الالتزام بالتهدئة ووقف أعمال العنف لفتح المجال أمام أفق سياسي لعملية السلام، مشددًا على ضرورة وقف أي إجراءات من شأنها تقويض فرص السلام".فيما أوضح بيان مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي أن اللقاء بين نتنياهو وعاهل الأردن في عمّان تطرق إلى القضايا الإقليمية وتعزيز التعاون الاستراتيجي والأمني ​​والاقتصادي بين إسرائيل والأردن بما يسهم في استقرار المنطقة".
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العالم العربي
العالم العربي

العاهل الأردني يؤكد لنتنياهو ضرورة احترام الوضع التاريخي والقانوني للمسجد الأقصى

13:56 GMT 24.01.2023
© AFP 2023 / MICK TSIKAS / POOL العاهل الأردني
العاهل الأردني - سبوتنيك عربي, 1920, 24.01.2023
© AFP 2023 / MICK TSIKAS / POOL
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أكد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، خلال لقائه برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في العاصمة الأردنية عمان ضرورة احترام الوضع التاريخي والقانوني للمسجد الأقصى، وذلك في ظل استمرار اقتحام المستوطنين الإسرائيليين باحات المسجد الأقصى.
وذكر الديوان الملكي الأردني، في بيان: "الملك عبد الله الثاني يشدد خلال لقائه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بعمان على ضرورة احترام الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى المبارك والحرم القدسي الشريف وعدم المساس به".

وأكد عبد الله على "ضرورة الالتزام بالتهدئة ووقف أعمال العنف لفتح المجال أمام أفق سياسي لعملية السلام، مشددًا على ضرورة وقف أي إجراءات من شأنها تقويض فرص السلام".

فيما أوضح بيان مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي أن اللقاء بين نتنياهو وعاهل الأردن في عمّان تطرق إلى القضايا الإقليمية وتعزيز التعاون الاستراتيجي والأمني ​​والاقتصادي بين إسرائيل والأردن بما يسهم في استقرار المنطقة".
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