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العراق: جادون في تعزيز علاقاتنا الأمنية مع الناتو
العراق: جادون في تعزيز علاقاتنا الأمنية مع الناتو
أكدت الحكومة العراقية، اليوم الثلاثاء، أنها جادة في تعزيز العلاقة مع حلف شمال الأطلسي (الناتو) لتطوير مهارات وقدرات قواتها الأمنية. 24.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-24T16:40+0000
2023-01-24T16:40+0000
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جاء هذا في بيان صادر عن المكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي، بحسب وكالة الأنباء العراقية الرسمية.وقال البيان إن: "الأعرجي، استقبل بمكتبه، اليوم الثلاثاء، قائد قيادة القوات المشتركة لحلف الناتو، الأدميرال ستيوارت مونش والوفد المرافق له".وأضح أن اللقاء ناقش عمل بعثة الناتو في العراق، وسبل تعزيز التعاون والشراكة مع الحلف، في مجالات التدريب والمشورة وتطوير القدرات.ونقل الأعرجي تأكيد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، على الشراكة مع الناتو.وذكر أن الحكومة العراقية الحالية تحظى بدعم من كافة الكتل السياسية، مؤكدا أن الحكومة جادة في تعزيز العلاقة مع حلف شمال الأطلسي "لتطوير مهارات وقدرات قواتنا الأمنية والعسكرية".وأشار إلى أن مجالات التعاون مع الناتو متعددة، خاصة الأمن الإلكتروني، نظرا لما يمتلكه الحلف من خبرات كبيرة يمكن الاستفادة منها في هذا المجال.وعبر عن حاجة بلاده لتأمين حدودها ومنع تسلل الإرهابيين وعصابات التهريب والمخدرات.
https://sputnikarabic.ae/20230123/خبير-عراقي-تغيير-قيادات-البنك-المركزي-قد-ينقذ-الدينار-من-الانهيار-1072630053.html
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أخبار العراق اليوم, الناتو, أخبار العالم العربي
أخبار العراق اليوم, الناتو, أخبار العالم العربي

العراق: جادون في تعزيز علاقاتنا الأمنية مع الناتو

16:40 GMT 24.01.2023
© AFP 2023 / FABRICE COFFRINI رئيس مجلس الوزراء، في العراق، محمد السوداني
 رئيس مجلس الوزراء، في العراق، محمد السوداني - سبوتنيك عربي, 1920, 24.01.2023
© AFP 2023 / FABRICE COFFRINI
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أكدت الحكومة العراقية، اليوم الثلاثاء، أنها جادة في تعزيز العلاقة مع حلف شمال الأطلسي (الناتو) لتطوير مهارات وقدرات قواتها الأمنية.
جاء هذا في بيان صادر عن المكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي، بحسب وكالة الأنباء العراقية الرسمية.
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وقال البيان إن: "الأعرجي، استقبل بمكتبه، اليوم الثلاثاء، قائد قيادة القوات المشتركة لحلف الناتو، الأدميرال ستيوارت مونش والوفد المرافق له".
وأضح أن اللقاء ناقش عمل بعثة الناتو في العراق، وسبل تعزيز التعاون والشراكة مع الحلف، في مجالات التدريب والمشورة وتطوير القدرات.
ونقل الأعرجي تأكيد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، على الشراكة مع الناتو.
وذكر أن الحكومة العراقية الحالية تحظى بدعم من كافة الكتل السياسية، مؤكدا أن الحكومة جادة في تعزيز العلاقة مع حلف شمال الأطلسي "لتطوير مهارات وقدرات قواتنا الأمنية والعسكرية".
وأشار إلى أن مجالات التعاون مع الناتو متعددة، خاصة الأمن الإلكتروني، نظرا لما يمتلكه الحلف من خبرات كبيرة يمكن الاستفادة منها في هذا المجال.
وعبر عن حاجة بلاده لتأمين حدودها ومنع تسلل الإرهابيين وعصابات التهريب والمخدرات.
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