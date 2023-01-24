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العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230124/الغرب-يخطط-لتزويد-إستونيا-بسلاح-قادر-على-تهديد-سان-بطرسبرغ-1072643378.html
الغرب يخطط لتزويد إستونيا بسلاح قادر على تهديد سان بطرسبرغ
الغرب يخطط لتزويد إستونيا بسلاح قادر على تهديد سان بطرسبرغ
أكد السفير الروسي لدى إستونيا فلاديمير ليباييف، أن الغرب يخطط لمنح إستونيا أسلحة يمكنها جعل سان بطرسبرغ تحت تهديد السلاح. 24.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-24T09:51+0000
2023-01-24T09:51+0000
روسيا
إستونيا
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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وقال السفيرعلى الهواء في برنامج "سولوفيوف لايف" إن "الغرب له مصلحة في إنشاء بؤرة استيطانية معادية لروسيا الاتحادية في تالين للضغط على روسيا في المجالات الاقتصادية والسياسية والثقافية والعسكرية".وفي وقت سابق، أصدرت وزارة الخارجية الروسية بيانا حول خفض مستوى العلاقات الدبلوماسية مع إستونيا، وقالت في بيانها، إن "تالين اتخذت خطوات جديدة غير ودية لتقليص حجم السفارة الروسة مما يؤكد الخط نحو إنهاء العلاقات بين البلدين".وكانت قد قررت موسكو خفض رتبة الممثل الدبلوماسي في كلا البلدين إلى القائم بالأعمال.
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روسيا, إستونيا
روسيا, إستونيا

الغرب يخطط لتزويد إستونيا بسلاح قادر على تهديد سان بطرسبرغ

09:51 GMT 24.01.2023
© Depositphotos.com / Kokhanchikov منظر جوي لناطحة سحاب "لاختا سنتر" في سان بطرسبرغ، روسيا
منظر جوي لناطحة سحاب لاختا سنتر في سان بطرسبرغ، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 24.01.2023
© Depositphotos.com / Kokhanchikov
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أكد السفير الروسي لدى إستونيا فلاديمير ليباييف، أن الغرب يخطط لمنح إستونيا أسلحة يمكنها جعل سان بطرسبرغ تحت تهديد السلاح.
وقال السفيرعلى الهواء في برنامج "سولوفيوف لايف" إن "الغرب له مصلحة في إنشاء بؤرة استيطانية معادية لروسيا الاتحادية في تالين للضغط على روسيا في المجالات الاقتصادية والسياسية والثقافية والعسكرية".

وأشارالسفير في حديثة إلى أن "إستونيا تعمل بنشاط على تسليح نفسها، ومن المخطط توفير أحدث أنواع الأسلحة القادرة على إبقاء سان بطرسبرغ تحت تهديد السلاح، وإنشاء أنظمة دفاع صاروخية متوسطة المدى، ولكن من غير الواضح لنا لماذا تقوم بذلك ولا يسعنا إلا أن نتساءل؛ لقتال من تخطط إستونيا؟".

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وفي وقت سابق، أصدرت وزارة الخارجية الروسية بيانا حول خفض مستوى العلاقات الدبلوماسية مع إستونيا، وقالت في بيانها، إن "تالين اتخذت خطوات جديدة غير ودية لتقليص حجم السفارة الروسة مما يؤكد الخط نحو إنهاء العلاقات بين البلدين".
وكانت قد قررت موسكو خفض رتبة الممثل الدبلوماسي في كلا البلدين إلى القائم بالأعمال.
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