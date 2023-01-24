https://sputnikarabic.ae/20230124/القوات-الروسية-تحيد-100-جندي-أوكراني-خلال-محاولتهم-عبور-نهر-دنيبر-1072648279.html
القوات الروسية تحبط محاولة أوكرانية لعبور نهر دنيبر
القوات الروسية تحبط محاولة أوكرانية لعبور نهر دنيبر
أحبطت القوات المسلحة الروسية محاولة قامت بها القوات الأوكرانية لعبور نهر دنيبر في منطقة نوفايا كاخوفكا في مقاطعة خيرسون. 24.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-24T11:19+0000
2023-01-24T11:19+0000
2023-01-24T11:39+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101880/08/1018800857_0:175:1024:751_1920x0_80_0_0_6c666d7e15eebfdc4ff12f8f43c7eedc.jpg
خيرسون - سبوتنيك. وقال المتحدث باسم خدمات الطوارئ في مقاطعة خيرسون: "في صباح اليوم الثلاثاء، كانت هناك محاولة لعبور منطقتي كورسنك ودنيبرياني، ولكن المحاولة باءت بالفشل".وأشار المتحدث إلى أنه "تم تدمير 6 عربات مشاة، و3 زوارق، والقضاء على نحو 100 عسكري من القوات الأوكرانية".وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/ شباط الماضي، العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس من بطش القوات الأوكرانية.ووصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، هدف العملية بأنه "لحماية السكان، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف، لمدة ثماني سنوات".وبعد انضمام جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه إلى روسيا، صارت مهمة القوات الروسية تحرير كامل أراضي هذه المناطق من قبضة القوات الأوكرانية، بالإضافة إلى الأهداف الأخرى المتمثلة بنزع سلاح أوكرانيا وضمان حيادها والقضاء على النازية هناك وتقديم المسؤولين عن جرائم الحرب إلى العدالة.
https://sputnikarabic.ae/20230124/قناة-أمريكية--12-دولة-وافقت-على-إرسال-نحو-100-دبابة-ليوبارد-إلى-أوكرانيا-1072647695.html
https://sputnikarabic.ae/20230123/تطورات-خريطة-العملية-العسكرية-الخاصة-1071694077.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101880/08/1018800857_0:0:1024:768_1920x0_80_0_0_ce4cca63687f311c92c58acacf22ed9c.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
القوات الروسية تحبط محاولة أوكرانية لعبور نهر دنيبر
11:19 GMT 24.01.2023 (تم التحديث: 11:39 GMT 24.01.2023) تابعنا عبر
أحبطت القوات المسلحة الروسية محاولة قامت بها القوات الأوكرانية لعبور نهر دنيبر في منطقة نوفايا كاخوفكا في مقاطعة خيرسون.
خيرسون - سبوتنيك. وقال المتحدث باسم خدمات الطوارئ في مقاطعة خيرسون: "في صباح اليوم الثلاثاء، كانت هناك محاولة لعبور منطقتي كورسنك ودنيبرياني، ولكن المحاولة باءت بالفشل".
وأشار المتحدث إلى أنه "تم تدمير 6 عربات مشاة، و3 زوارق، والقضاء على نحو 100 عسكري من القوات الأوكرانية".
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/ شباط الماضي، العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس من بطش القوات الأوكرانية.
ووصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، هدف العملية بأنه "لحماية السكان، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف، لمدة ثماني سنوات".
وبعد انضمام جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه إلى روسيا، صارت مهمة القوات الروسية تحرير كامل أراضي هذه المناطق من قبضة القوات الأوكرانية، بالإضافة إلى الأهداف الأخرى المتمثلة بنزع سلاح أوكرانيا وضمان حيادها والقضاء على النازية هناك وتقديم المسؤولين عن جرائم الحرب إلى العدالة.