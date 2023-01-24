https://sputnikarabic.ae/20230124/القوات-الروسية-تحيد-100-جندي-أوكراني-خلال-محاولتهم-عبور-نهر-دنيبر-1072648279.html

القوات الروسية تحبط محاولة أوكرانية لعبور نهر دنيبر

القوات الروسية تحبط محاولة أوكرانية لعبور نهر دنيبر

أحبطت القوات المسلحة الروسية محاولة قامت بها القوات الأوكرانية لعبور نهر دنيبر في منطقة نوفايا كاخوفكا في مقاطعة خيرسون. 24.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-24T11:19+0000

2023-01-24T11:19+0000

2023-01-24T11:39+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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خيرسون - سبوتنيك. وقال المتحدث باسم خدمات الطوارئ في مقاطعة خيرسون: "في صباح اليوم الثلاثاء، كانت هناك محاولة لعبور منطقتي كورسنك ودنيبرياني، ولكن المحاولة باءت بالفشل".وأشار المتحدث إلى أنه "تم تدمير 6 عربات مشاة، و3 زوارق، والقضاء على نحو 100 عسكري من القوات الأوكرانية".وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/ شباط الماضي، العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس من بطش القوات الأوكرانية.ووصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، هدف العملية بأنه "لحماية السكان، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف، لمدة ثماني سنوات".وبعد انضمام جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه إلى روسيا، صارت مهمة القوات الروسية تحرير كامل أراضي هذه المناطق من قبضة القوات الأوكرانية، بالإضافة إلى الأهداف الأخرى المتمثلة بنزع سلاح أوكرانيا وضمان حيادها والقضاء على النازية هناك وتقديم المسؤولين عن جرائم الحرب إلى العدالة.

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