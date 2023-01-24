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Мобилизованный военнослужащий стреляет из ручного гранатомета РПГ-7 на Чебаркульском полигоне - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230124/القوات-الروسية-تحيد-100-جندي-أوكراني-خلال-محاولتهم-عبور-نهر-دنيبر-1072648279.html
القوات الروسية تحبط محاولة أوكرانية لعبور نهر دنيبر
القوات الروسية تحبط محاولة أوكرانية لعبور نهر دنيبر
أحبطت القوات المسلحة الروسية محاولة قامت بها القوات الأوكرانية لعبور نهر دنيبر في منطقة نوفايا كاخوفكا في مقاطعة خيرسون. 24.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-24T11:19+0000
2023-01-24T11:39+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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خيرسون - سبوتنيك. وقال المتحدث باسم خدمات الطوارئ في مقاطعة خيرسون: "في صباح اليوم الثلاثاء، كانت هناك محاولة لعبور منطقتي كورسنك ودنيبرياني، ولكن المحاولة باءت بالفشل".وأشار المتحدث إلى أنه "تم تدمير 6 عربات مشاة، و3 زوارق، والقضاء على نحو 100 عسكري من القوات الأوكرانية".وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/ شباط الماضي، العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس من بطش القوات الأوكرانية.ووصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، هدف العملية بأنه "لحماية السكان، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف، لمدة ثماني سنوات".وبعد انضمام جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه إلى روسيا، صارت مهمة القوات الروسية تحرير كامل أراضي هذه المناطق من قبضة القوات الأوكرانية، بالإضافة إلى الأهداف الأخرى المتمثلة بنزع سلاح أوكرانيا وضمان حيادها والقضاء على النازية هناك وتقديم المسؤولين عن جرائم الحرب إلى العدالة.
https://sputnikarabic.ae/20230124/قناة-أمريكية--12-دولة-وافقت-على-إرسال-نحو-100-دبابة-ليوبارد-إلى-أوكرانيا-1072647695.html
https://sputnikarabic.ae/20230123/تطورات-خريطة-العملية-العسكرية-الخاصة-1071694077.html
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روسيا
روسيا

القوات الروسية تحبط محاولة أوكرانية لعبور نهر دنيبر

11:19 GMT 24.01.2023 (تم التحديث: 11:39 GMT 24.01.2023)
© navy-chfمحطة دنيبر
محطة دنيبر - سبوتنيك عربي, 1920, 24.01.2023
© navy-chf
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أحبطت القوات المسلحة الروسية محاولة قامت بها القوات الأوكرانية لعبور نهر دنيبر في منطقة نوفايا كاخوفكا في مقاطعة خيرسون.
خيرسون - سبوتنيك. وقال المتحدث باسم خدمات الطوارئ في مقاطعة خيرسون: "في صباح اليوم الثلاثاء، كانت هناك محاولة لعبور منطقتي كورسنك ودنيبرياني، ولكن المحاولة باءت بالفشل".
وأشار المتحدث إلى أنه "تم تدمير 6 عربات مشاة، و3 زوارق، والقضاء على نحو 100 عسكري من القوات الأوكرانية".
دبابة ليوبارد 2 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.01.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
قناة أمريكية: 12 دولة وافقت على إرسال نحو 100 دبابة ليوبارد إلى أوكرانيا
11:03 GMT
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/ شباط الماضي، العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس من بطش القوات الأوكرانية.
ووصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، هدف العملية بأنه "لحماية السكان، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف، لمدة ثماني سنوات".
تطورات خريطة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 23.01.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
تطورات خريطة العملية العسكرية الخاصة
أمس, 15:01 GMT
وبعد انضمام جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه إلى روسيا، صارت مهمة القوات الروسية تحرير كامل أراضي هذه المناطق من قبضة القوات الأوكرانية، بالإضافة إلى الأهداف الأخرى المتمثلة بنزع سلاح أوكرانيا وضمان حيادها والقضاء على النازية هناك وتقديم المسؤولين عن جرائم الحرب إلى العدالة.
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