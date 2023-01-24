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https://sputnikarabic.ae/20230124/المغرب-والسعودية-يوقعان-اتفاقا-لتطوير-التعاون-في-مكافحة-الإرهاب--1072668839.html
المغرب والسعودية يوقعان اتفاقا لتطوير التعاون في مكافحة الإرهاب
المغرب والسعودية يوقعان اتفاقا لتطوير التعاون في مكافحة الإرهاب
وقع المغرب والسعودية، اتفاقية لتطوير التعاون الأمني بين المملكتين في مجال مكافحة الإرهاب وتمويله. 24.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-24T17:04+0000
2023-01-24T17:04+0000
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ونقلت وكالة الأنباء المغربية الرسمية عن بيان لمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني المغربية أنه وقع على الاتفاقية مديرها عبد اللطيف حموشي، ونائب رئيس أمن الدولة السعودي الوزير عبد الله العويس.واستقبل حموشي، العويس الذي يجري زيارة إلى الرباط على رأس وفد يضم مسؤولين وخبراء في مجال الأمن.وذكرت المديرية المغربية أن الزيارة تأتي في إطار الرغبة المشتركة بين الجانبين لتعزيز التعاون الثنائي بما يضمن أمن المملكتين وسلامة مواطنيهما.وقال البيان إن المؤسستين تتطلعان لتطوير التعاون الأمني والاستخباراتي وتنسيق جهود مكافحة الإرهاب والتطرف.وأوضح أن الهدف من ذلك هو حرمان التنظيمات الإرهابية من كل قواعد خلفية أو مصادر للتجنيد وموارد للتمويل.
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أخبار المغرب اليوم, السعودية
أخبار المغرب اليوم, السعودية

المغرب والسعودية يوقعان اتفاقا لتطوير التعاون في مكافحة الإرهاب

17:04 GMT 24.01.2023
© AP Photo / Uncreditedملك المغرب
ملك المغرب - سبوتنيك عربي, 1920, 24.01.2023
© AP Photo / Uncredited
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وقع المغرب والسعودية، اتفاقية لتطوير التعاون الأمني بين المملكتين في مجال مكافحة الإرهاب وتمويله.
ونقلت وكالة الأنباء المغربية الرسمية عن بيان لمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني المغربية أنه وقع على الاتفاقية مديرها عبد اللطيف حموشي، ونائب رئيس أمن الدولة السعودي الوزير عبد الله العويس.
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واستقبل حموشي، العويس الذي يجري زيارة إلى الرباط على رأس وفد يضم مسؤولين وخبراء في مجال الأمن.
وذكرت المديرية المغربية أن الزيارة تأتي في إطار الرغبة المشتركة بين الجانبين لتعزيز التعاون الثنائي بما يضمن أمن المملكتين وسلامة مواطنيهما.
وقال البيان إن المؤسستين تتطلعان لتطوير التعاون الأمني والاستخباراتي وتنسيق جهود مكافحة الإرهاب والتطرف.
وأوضح أن الهدف من ذلك هو حرمان التنظيمات الإرهابية من كل قواعد خلفية أو مصادر للتجنيد وموارد للتمويل.
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