https://sputnikarabic.ae/20230124/انفجار-سيارة-في-برديانسك-بمقاطعة-زابوروجيه-1072660401.html
انفجار سيارة في برديانسك بمقاطعة زابوروجيه
انفجار سيارة في برديانسك بمقاطعة زابوروجيه
أعلن عضو المجلس الرئيسي لإدارة مقاطعة زابوروجيه، فلاديمير روغوف، عن انفجار سيارة مفخخة في مدينة برديانسك، مضيفًا أن الأجهزة الخاصة الأوكرانية تقف وراء الحادث. 24.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-24T14:48+0000
2023-01-24T14:48+0000
2023-01-24T14:48+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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أخبار أوكرانيا
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روسيا
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وقال روغوف في تصريح لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الثلاثاء: "الانفجار كان قويا جدا. ووفقا للمعلومات الأولية، فإن الحادث عمل إرهابي تقف وراءه الخدمات الخاصة الأوكرانية".ووفقا له، فإن ماماي تترأس المنظمة العامة المحلية للرفق بالحيوان.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, أخبار أوكرانيا, صوت انفجار, روسيا
العالم, أخبار أوكرانيا, صوت انفجار, روسيا
انفجار سيارة في برديانسك بمقاطعة زابوروجيه
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أعلن عضو المجلس الرئيسي لإدارة مقاطعة زابوروجيه، فلاديمير روغوف، عن انفجار سيارة مفخخة في مدينة برديانسك، مضيفًا أن الأجهزة الخاصة الأوكرانية تقف وراء الحادث.
وقال روغوف في تصريح لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الثلاثاء: "الانفجار كان قويا جدا. ووفقا للمعلومات الأولية، فإن الحادث عمل إرهابي تقف وراءه الخدمات الخاصة الأوكرانية".
وأضاف روغوف أنه "تم تحديد معلومات عن الضحايا"، موضحًا أن السيارة المنفجرة مملوكة لسيدة الأعمال المحلية، فالنتينا ماماي، بالقرب من مدرسة، على الأرجح كانت في السيارة.
ووفقا له، فإن ماماي تترأس المنظمة العامة المحلية للرفق بالحيوان.