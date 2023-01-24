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Мобилизованный военнослужащий стреляет из ручного гранатомета РПГ-7 на Чебаркульском полигоне - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230124/انفجار-سيارة-في-برديانسك-بمقاطعة-زابوروجيه-1072660401.html
انفجار سيارة في برديانسك بمقاطعة زابوروجيه
انفجار سيارة في برديانسك بمقاطعة زابوروجيه
أعلن عضو المجلس الرئيسي لإدارة مقاطعة زابوروجيه، فلاديمير روغوف، عن انفجار سيارة مفخخة في مدينة برديانسك، مضيفًا أن الأجهزة الخاصة الأوكرانية تقف وراء الحادث. 24.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-24T14:48+0000
2023-01-24T14:48+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
أخبار أوكرانيا
صوت انفجار
روسيا
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وقال روغوف في تصريح لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الثلاثاء: "الانفجار كان قويا جدا. ووفقا للمعلومات الأولية، فإن الحادث عمل إرهابي تقف وراءه الخدمات الخاصة الأوكرانية".ووفقا له، فإن ماماي تترأس المنظمة العامة المحلية للرفق بالحيوان.
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العالم, أخبار أوكرانيا, صوت انفجار, روسيا
العالم, أخبار أوكرانيا, صوت انفجار, روسيا

انفجار سيارة في برديانسك بمقاطعة زابوروجيه

14:48 GMT 24.01.2023
© Sputnik . Сергей Крылов / الانتقال إلى بنك الصورانفجار في زابوروجيه
انفجار في زابوروجيه - سبوتنيك عربي, 1920, 24.01.2023
© Sputnik . Сергей Крылов
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أعلن عضو المجلس الرئيسي لإدارة مقاطعة زابوروجيه، فلاديمير روغوف، عن انفجار سيارة مفخخة في مدينة برديانسك، مضيفًا أن الأجهزة الخاصة الأوكرانية تقف وراء الحادث.
وقال روغوف في تصريح لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الثلاثاء: "الانفجار كان قويا جدا. ووفقا للمعلومات الأولية، فإن الحادث عمل إرهابي تقف وراءه الخدمات الخاصة الأوكرانية".

وأضاف روغوف أنه "تم تحديد معلومات عن الضحايا"، موضحًا أن السيارة المنفجرة مملوكة لسيدة الأعمال المحلية، فالنتينا ماماي، بالقرب من مدرسة، على الأرجح كانت في السيارة.

ووفقا له، فإن ماماي تترأس المنظمة العامة المحلية للرفق بالحيوان.
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