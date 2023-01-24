https://sputnikarabic.ae/20230124/بايدن-يحث-الكونغرس-على-تمرير-تشريع-لحظر-الأسلحة-الهجومية-في-البلاد--1072636253.html
بايدن يحث الكونغرس على تمرير تشريع لحظر الأسلحة الهجومية في البلاد
بايدن يحث الكونغرس على تمرير تشريع لحظر الأسلحة الهجومية في البلاد
قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إنه يجب على الكونغرس تمرير تشريع جديد تم تقديمه في وقت سابق من يوم الاثنين لحظر الأسلحة الهجومية في ضوء موجة إطلاق النار الأخيرة... 24.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-24T02:16+0000
2023-01-24T02:16+0000
2023-01-24T02:16+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
جو بايدن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/01/15/1072537810_0:107:2801:1682_1920x0_80_0_0_0b0fc2aafe8a1ac4f5364756fdc7b4d8.jpg
واشنطن - سبوتنيك. وقال بايدن في بيان يوم الاثنين: "اليوم، قدمت السناتور [ديان] فاينشتاين ... مرة أخرى حظرا على الأسلحة الهجومية والمجلات ذات السعة العالية في مجلس الشيوخ، بالإضافة إلى تشريع يرفع سن شرائها إلى 21 عاما".وأضاف بايدن: "أحث مجلسي الكونغرس على التصرف بسرعة وتسليم حظر الأسلحة الهجومية هذا إلى مكتبي".وقال بايدن إنه عندما وقع على قانون المجتمعات الأكثر أمانا من الحزبين هذا الصيف، لا يزال هناك عمل يتعين القيام به "لإبعاد الأسلحة النارية الخطرة عن الأيدي الخطرة".وأضاف: "في الوقت القصير منذ ذلك الحين، تعرضت المجتمعات في جميع أنحاء أمريكا لمأساة تلو الأخرى، بما في ذلك إطلاق النار الجماعي من كولورادو سبرينغز إلى مونتيري بارك وأعمال العنف المسلح اليومية التي لا تتصدر عناوين الصحف الوطنية".وخلال عطلة نهاية الأسبوع، فتح مسلح النار في جنوب كاليفورنيا في مهرجان شارع للاحتفال بالعام القمري الجديد، مما أسفر عن مقتل 11 شخصا وإصابة تسعة آخرين.وفر المسلح المشتبه به من مكان الحادث وعثرت عليه السلطات ميتا في سيارة فان في مدينة مجاورة.
https://sputnikarabic.ae/20230123/مقتل-طالبين-وإصابة-معلم-في-إطلاق-نار-في-مدرسة-بولاية-آيوا-الأمريكية-1072635641.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/01/15/1072537810_0:0:2485:1864_1920x0_80_0_0_72bb90453e1880196d19247045e77b67.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, جو بايدن
الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, جو بايدن
بايدن يحث الكونغرس على تمرير تشريع لحظر الأسلحة الهجومية في البلاد
تابعنا عبر
قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إنه يجب على الكونغرس تمرير تشريع جديد تم تقديمه في وقت سابق من يوم الاثنين لحظر الأسلحة الهجومية في ضوء موجة إطلاق النار الأخيرة بما في ذلك في مونتيري بارك، بولاية كاليفورنيا.
واشنطن - سبوتنيك
. وقال بايدن في بيان يوم الاثنين: "اليوم، قدمت السناتور [ديان] فاينشتاين ... مرة أخرى حظرا على الأسلحة الهجومية والمجلات ذات السعة العالية في مجلس الشيوخ، بالإضافة إلى تشريع يرفع سن شرائها إلى 21 عاما".
وأضاف بايدن: "أحث مجلسي الكونغرس على التصرف بسرعة وتسليم حظر الأسلحة الهجومية هذا إلى مكتبي".
وقال بايدن إنه عندما وقع على قانون المجتمعات الأكثر أمانا من الحزبين هذا الصيف، لا يزال هناك عمل يتعين القيام به "لإبعاد الأسلحة النارية الخطرة عن الأيدي الخطرة".
وأضاف: "في الوقت القصير منذ ذلك الحين، تعرضت المجتمعات في جميع أنحاء أمريكا لمأساة تلو الأخرى، بما في ذلك إطلاق النار الجماعي من كولورادو سبرينغز إلى مونتيري بارك وأعمال العنف المسلح اليومية التي لا تتصدر عناوين الصحف الوطنية".
وخلال عطلة نهاية الأسبوع، فتح مسلح النار في جنوب كاليفورنيا في مهرجان شارع للاحتفال
بالعام القمري الجديد، مما أسفر عن مقتل 11 شخصا وإصابة تسعة آخرين.
وفر المسلح المشتبه به من مكان الحادث وعثرت عليه السلطات ميتا في سيارة فان في مدينة مجاورة.