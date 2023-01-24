https://sputnikarabic.ae/20230124/برلماني-أردني-قضية-فلسطين-تمر-بمنحنى-خطير-1072677438.html
برلماني أردني: قضية فلسطين تمر بمنحنى خطير
برلماني أردني: قضية فلسطين تمر بمنحنى خطير
قال رئيس لجنة فلسطين بالبرلمان الأردني فايز بصبوص، إن الملك عبدالله الثاني يولي اهتماما كبيرا للقضية الفلسطينية في مختلف المحافل الإقليمية والدولية، حيث تُعتبر... 24.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-24T21:39+0000
2023-01-24T21:39+0000
2023-01-24T21:41+0000
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جاء ذلك خلال لقاء اللجنة اليوم الثلاثاء، مدير عام دائرة الشؤون الفلسطينية رفيق خرفان، ورؤساء لجان تحسين خدمات المخيمات الفلسطينية.وأضاف بصبوص أن اللجنة تستنكر بشدة اعتداءات قوات الاحتلال والمستوطنين على الشعب الفلسطيني الأعزل، مبينا أن الحكومة الإسرائيلية الحالية هي "حكومة عنصرية متطرفة تسعى لإنهاء الوجود العربي في الداخل الفلسطيني".وأكد أن الأردن لن يغير مواقفه الثابتة والصلبة تجاه القضية الفلسطينية القضية المركزية الأولى على الرغم من تعرضه لضغوطات كبيرة لتغيير هذا الموقف.كما شدد النائب الأردني على أهمية الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف، والحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني فيها.وكان العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني قد شدد خلال لقائه، في وقت سابق اليوم، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بعمان على ضرورة احترام الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى المبارك والحرم القدسي الشريف وعدم المساس به.وأكد عبد الله على ضرورة الالتزام بالتهدئة ووقف أعمال العنف لفتح المجال أمام أفق سياسي لعملية السلام، مشددًا على ضرورة وقف أي إجراءات من شأنها تقويض فرص السلام.
https://sputnikarabic.ae/20230124/خلال-لقائه-العاهل-الأردني-إعلام-نتنياهو-تعهد-بالحفاظ-على-الوضع-القائم-في-القدس-1072664014.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار الأردن, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, العالم العربي, ملك الأردن عبدالله الثاني
أخبار الأردن, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, العالم العربي, ملك الأردن عبدالله الثاني
برلماني أردني: قضية فلسطين تمر بمنحنى خطير
21:39 GMT 24.01.2023 (تم التحديث: 21:41 GMT 24.01.2023) تابعنا عبر
قال رئيس لجنة فلسطين بالبرلمان الأردني فايز بصبوص، إن الملك عبدالله الثاني يولي اهتماما كبيرا للقضية الفلسطينية في مختلف المحافل الإقليمية والدولية، حيث تُعتبر هي القضية المركزية والأولى بالنسبة للأردن.
جاء ذلك خلال لقاء اللجنة اليوم الثلاثاء، مدير عام دائرة الشؤون الفلسطينية رفيق خرفان، ورؤساء لجان تحسين خدمات المخيمات الفلسطينية.
وأضاف بصبوص أن اللجنة تستنكر بشدة اعتداءات قوات الاحتلال والمستوطنين على الشعب الفلسطيني الأعزل، مبينا أن الحكومة الإسرائيلية الحالية هي "حكومة عنصرية متطرفة تسعى لإنهاء الوجود العربي في الداخل الفلسطيني".
وأشار إلى أن القضية الفلسطينية
تمر بمنحنى خطير وكبير منذ بداية تشكيل الحكومة اليمينية الإسرائيلية الأكثر تطرفا في تاريخ الكيان الإسرائيلي.
وأكد أن الأردن
لن يغير مواقفه الثابتة والصلبة تجاه القضية الفلسطينية القضية المركزية الأولى على الرغم من تعرضه لضغوطات كبيرة لتغيير هذا الموقف.
كما شدد النائب الأردني على أهمية الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف، والحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني فيها.
وكان العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني
قد شدد خلال لقائه، في وقت سابق اليوم، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بعمان على ضرورة احترام الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى المبارك والحرم القدسي الشريف وعدم المساس به.
وأكد عبد الله على ضرورة الالتزام بالتهدئة ووقف أعمال العنف لفتح المجال أمام أفق سياسي لعملية السلام، مشددًا على ضرورة وقف أي إجراءات من شأنها تقويض فرص السلام.