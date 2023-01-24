https://sputnikarabic.ae/20230124/بعد-أيام-من-نقل-أول-شحنة-ذهب-رئيس-الكونغو-الديمقراطية-يزور-الإمارات-1072677868.html

بعد أيام من نقل أول شحنة ذهب... رئيس الكونغو الديمقراطية يزور الإمارات

بعد أيام من نقل أول شحنة ذهب... رئيس الكونغو الديمقراطية يزور الإمارات

أجرى الرئيس الإماراتي محمد بن زايد آل نهيان مباحثات ثنائية مع رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية فيلكس تشيسكيدي، الذي يزور الإمارات. 24.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-24T21:58+0000

2023-01-24T21:58+0000

2023-01-24T22:02+0000

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تناولت المباحثات تعزيز التعاون المشترك بين البلدين وسبل تطوير العلاقات الثنائية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، اليوم الثلاثاء.يذكر أن الإمارات والكونغو الديمقراطية وقعتا اتفاقية في عام 2021 لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات بصورة تساهم في تنظيم تجارة معدن الذهب، حسبما ذكرت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان سابق، أشارت فيه إلى وجود اجتماعات وتنسيق مشترك بين الدولتين في هذا المجال.وفي الـ 13 من الشهر الجاري، تم نقل أول شحنة رمزية من الذهب من جمهورية الكونغو الديمقراطية إلى الإمارات في إطار شراكة بين الدولتين هدفها وقف تهريب المعدن الأصفر.وجرى ذلك في إطار مشروع مشترك تأسس في إطار الشراكة بين الدولتين ويحمل اسم "بريميرا غولد".ويؤمن هذا المشروع احتياجات 30 ألف عامل مناجم حرفي في شرقي الكونغو الديمقراطية، حيث يقومون بتوريد الذهب مقابل أرباح منتظمة، إضافة إلى توفير رعاية صحية وتعليم لعائلاتهم.وتعد مناطق شرقي جمهورية الكونغو الديمقراطية ضمن المناطق الغنية بالموارد الطبيعية وخاصة الذهب ورغم ذلك فإن عوائد هذه الثروات لا تصل لعامة الشعب، حسبما ذكر الرئيس فيليكس تشيسكيدي، في تصريحات سابقة، حيث أوضح أن الجماعات المسلحة تسيطر على هذه المناطق وتقوم بتهريب الذهب إلى البلدان المجاورة.ولفت تيسكيدي إلى أن الشراكة التي أبرمتها كينشاسا مع الإمارات كانت تأمل في إبرامها مع دول مجاورة، لكن ذلك لم يتحقق.

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https://sputnikarabic.ae/20230113/الإمارات-والكونغو-الديمقراطية-تعلنان-شراكة-لوقف-تهريب-الذهب-من-البلد-الأفريقي-1072247386.html

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