بوتين: الأعمال القتالية تظهر أن الدفاع الجوي الروسي هو من بين الأفضل في العالم
17:05 GMT 24.01.2023 (تم التحديث: 17:18 GMT 24.01.2023)
© Sputnik . Mikhail Klimentiev / الانتقال إلى بنك الصورالقائد الأعلى للقوات المسلحة، رئيس روسيا الاتحادية، فلاديمير بوتين، خلال زيارته إلى ساحة التدريب العسكري بالمنطقة العسكرية الغربية في منطقة ريازان للتحقق من التقدم المحرز في تدريب الأفراد العسكريين الذين تم تعبئتهم، 20 أكتوبر 2022.
© Sputnik . Mikhail Klimentiev/
صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن الأعمال القتالية خلال العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا أظهرت أن الدفاع الجوي الروسي من بين الأفضل في العالم.
وقال بوتين خلال اجتماعه مع حاكم مقاطعة بيلغورود فياتشيسلاف غلادكوف، اليوم الثلاثاء "كل شيء يحدث، لكن الأعمال القتالية العملية تظهر أن الدفاع الجوي الروسي هو أحد أفضل الدفاعات في العالم".
وأضاف بوتين أن إنتاج الصواريخ في روسيا للدفاع الجوي يضاهي أحجام الإنتاج في كل العالم والمنظومة نفسها تعمل بشكل صحيح.
"حقيقة أن الولايات المتحدة تنتج، على سبيل المثال، صواريخ باتريوت. في بلدنا، يتم إنتاج مثل هذه الصواريخ بثلاث مرات. وحتى أكثر من ثلاث مرات. أما بالنسبة لصواريخ الدفاع الجوي بشكل عام، ولأغراض مختلفة، فإن الإنتاج الروسي يضاهي الإنتاج العالمي بأكمله. الأنظمة نفسها حديثة وموثوقة من بين أشياء أخرى. ومع ذلك، بالطبع، كل شيء يحدث، ولكن بشكل عام، يعمل النظام بشكل صحيح".
وقال حاكم مقاطعة بيلغورود الروسية المتاخمة لأوكرانيا، فياتشيسلاف غلادكوف، أمس الاثنين، إن وسائط الدفاع الجوي تتصدى لأهداف فوق مدينة بيلغورود وفي المنطقة المحيطة بها.
وقال غلادكوف عبر قناته على تطبيق "تلغرام"، "انطلقت وسائط دفاعنا الجوي فوق بيلغورود والمنطقة المحيطة بها".
وأضاف، "بحسب المعلومات الأولية، لم تقع إصابات، خدمات الطوارئ تباشر الوضع على الأرض".