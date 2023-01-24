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Мобилизованный военнослужащий стреляет из ручного гранатомета РПГ-7 на Чебаркульском полигоне - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230124/بوتين-الأعمال-القتالية-تظهر-أن-الدفاع-الجوي-الروسي-هو-من-بين-الأفضل-في-العالم-1072669008.html
بوتين: الأعمال القتالية تظهر أن الدفاع الجوي الروسي هو من بين الأفضل في العالم
بوتين: الأعمال القتالية تظهر أن الدفاع الجوي الروسي هو من بين الأفضل في العالم
صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن الأعمال القتالية خلال العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا أظهرت أن الدفاع الجوي الروسي من بين الأفضل في العالم. 24.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-24T17:05+0000
2023-01-24T17:18+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
فلاديمير بوتين
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وقال بوتين خلال اجتماعه مع حاكم مقاطعة بيلغورود فياتشيسلاف غلادكوف، اليوم الثلاثاء "كل شيء يحدث، لكن الأعمال القتالية العملية تظهر أن الدفاع الجوي الروسي هو أحد أفضل الدفاعات في العالم".وأضاف بوتين أن إنتاج الصواريخ في روسيا للدفاع الجوي يضاهي أحجام الإنتاج في كل العالم والمنظومة نفسها تعمل بشكل صحيح.وقال حاكم مقاطعة بيلغورود الروسية المتاخمة لأوكرانيا، فياتشيسلاف غلادكوف، أمس الاثنين، إن وسائط الدفاع الجوي تتصدى لأهداف فوق مدينة بيلغورود وفي المنطقة المحيطة بها.وقال غلادكوف عبر قناته على تطبيق "تلغرام"، "انطلقت وسائط دفاعنا الجوي فوق بيلغورود والمنطقة المحيطة بها".وأضاف، "بحسب المعلومات الأولية، لم تقع إصابات، خدمات الطوارئ تباشر الوضع على الأرض".
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روسيا, فلاديمير بوتين
روسيا, فلاديمير بوتين

بوتين: الأعمال القتالية تظهر أن الدفاع الجوي الروسي هو من بين الأفضل في العالم

17:05 GMT 24.01.2023 (تم التحديث: 17:18 GMT 24.01.2023)
© Sputnik . Mikhail Klimentiev / الانتقال إلى بنك الصورالقائد الأعلى للقوات المسلحة، رئيس روسيا الاتحادية، فلاديمير بوتين، خلال زيارته إلى ساحة التدريب العسكري بالمنطقة العسكرية الغربية في منطقة ريازان للتحقق من التقدم المحرز في تدريب الأفراد العسكريين الذين تم تعبئتهم، 20 أكتوبر 2022.
القائد الأعلى للقوات المسلحة، رئيس روسيا الاتحادية، فلاديمير بوتين، خلال زيارته إلى ساحة التدريب العسكري بالمنطقة العسكرية الغربية في منطقة ريازان للتحقق من التقدم المحرز في تدريب الأفراد العسكريين الذين تم تعبئتهم، 20 أكتوبر 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 24.01.2023
© Sputnik . Mikhail Klimentiev
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صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن الأعمال القتالية خلال العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا أظهرت أن الدفاع الجوي الروسي من بين الأفضل في العالم.
وقال بوتين خلال اجتماعه مع حاكم مقاطعة بيلغورود فياتشيسلاف غلادكوف، اليوم الثلاثاء "كل شيء يحدث، لكن الأعمال القتالية العملية تظهر أن الدفاع الجوي الروسي هو أحد أفضل الدفاعات في العالم".
وأضاف بوتين أن إنتاج الصواريخ في روسيا للدفاع الجوي يضاهي أحجام الإنتاج في كل العالم والمنظومة نفسها تعمل بشكل صحيح.

"حقيقة أن الولايات المتحدة تنتج، على سبيل المثال، صواريخ باتريوت. في بلدنا، يتم إنتاج مثل هذه الصواريخ بثلاث مرات. وحتى أكثر من ثلاث مرات. أما بالنسبة لصواريخ الدفاع الجوي بشكل عام، ولأغراض مختلفة، فإن الإنتاج الروسي يضاهي الإنتاج العالمي بأكمله. الأنظمة نفسها حديثة وموثوقة من بين أشياء أخرى. ومع ذلك، بالطبع، كل شيء يحدث، ولكن بشكل عام، يعمل النظام بشكل صحيح".

فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي
وقال حاكم مقاطعة بيلغورود الروسية المتاخمة لأوكرانيا، فياتشيسلاف غلادكوف، أمس الاثنين، إن وسائط الدفاع الجوي تتصدى لأهداف فوق مدينة بيلغورود وفي المنطقة المحيطة بها.
وقال غلادكوف عبر قناته على تطبيق "تلغرام"، "انطلقت وسائط دفاعنا الجوي فوق بيلغورود والمنطقة المحيطة بها".
وأضاف، "بحسب المعلومات الأولية، لم تقع إصابات، خدمات الطوارئ تباشر الوضع على الأرض".
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