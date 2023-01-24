عربي
https://sputnikarabic.ae/20230124/بوتين-يناقش-تطوير-السياحة-الداخلية-مع-الحكومة--1072636639.html
بوتين يناقش تطوير السياحة الداخلية مع الحكومة
بوتين يناقش تطوير السياحة الداخلية مع الحكومة
قال الكرملين، اليوم الثلاثاء، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيعقد مؤتمرا عبر الفيديو مع الحكومة الروسية اليوم لمناقشة تطور السياحة الداخلية في عام 2023. 24.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-24T04:15+0000
2023-01-24T05:14+0000
روسيا
العالم
فلاديمير بوتين
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0a/0d/1068976275_0:0:3227:1816_1920x0_80_0_0_9e6983a1bacebcf0042cd5fd4162fd63.jpg
موسكو - سبوتنيك. وسيقدم وزير التنمية الاقتصادية، مكسيم ريشتنيكوف، ووزير النقل، فيتالي سافيليف، ووزير الموارد الطبيعية، ألكسندر كوزلوف، تقارير عن تطوير السياحة الداخلية إلى رئيس الدولة.وسينظر المشاركون في الاجتماع أيضا في عدد من القضايا الحالية.ومنذ الخريف، تقوم وزارة التنمية الاقتصادية بتطوير السياحة في روسيا بدلا من وكالة السياحة الفيدرالية.وتم نقل وظائف الوكالة إلى الوزارة بعد حل "روس توريزم"، التي كانت تعمل في روسيا لمدة 18 عاما، في أكتوبر 2022 بما يتماشى مع مرسوم بوتين.
https://sputnikarabic.ae/20221228/إصدار-بطاقة-سياحية-خاصة-للدفع-الإلكتروني-للأجانب-في-روسيا-1071690795.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0a/0d/1068976275_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_f339d299625d662fdd49199c1b198cd6.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, العالم, فلاديمير بوتين
روسيا, العالم, فلاديمير بوتين

بوتين يناقش تطوير السياحة الداخلية مع الحكومة

04:15 GMT 24.01.2023 (تم التحديث: 05:14 GMT 24.01.2023)
© Sputnik . Konstantin Zavrazhin/POOL / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين في القمة السادسة لمؤتمر التفاعل وإجراءات بناء الثقة في آسيا ، أستانا
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في القمة السادسة لمؤتمر التفاعل وإجراءات بناء الثقة في آسيا ، أستانا - سبوتنيك عربي, 1920, 24.01.2023
© Sputnik . Konstantin Zavrazhin/POOL
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
قال الكرملين، اليوم الثلاثاء، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيعقد مؤتمرا عبر الفيديو مع الحكومة الروسية اليوم لمناقشة تطور السياحة الداخلية في عام 2023.
موسكو - سبوتنيك. وسيقدم وزير التنمية الاقتصادية، مكسيم ريشتنيكوف، ووزير النقل، فيتالي سافيليف، ووزير الموارد الطبيعية، ألكسندر كوزلوف، تقارير عن تطوير السياحة الداخلية إلى رئيس الدولة.
بطاقة مصرفية مير - سبوتنيك عربي, 1920, 28.12.2022
إصدار "بطاقة سياحية" خاصة للدفع الإلكتروني للأجانب في روسيا
28 ديسمبر 2022, 10:09 GMT
وسينظر المشاركون في الاجتماع أيضا في عدد من القضايا الحالية.
ومنذ الخريف، تقوم وزارة التنمية الاقتصادية بتطوير السياحة في روسيا بدلا من وكالة السياحة الفيدرالية.
وتم نقل وظائف الوكالة إلى الوزارة بعد حل "روس توريزم"، التي كانت تعمل في روسيا لمدة 18 عاما، في أكتوبر 2022 بما يتماشى مع مرسوم بوتين.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Боевая машина пехоты БМП-1ПК НМ ЛНР в зоне проведения специальной военной операции в Донецкой области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة20 يناير, 14:41 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала