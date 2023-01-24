https://sputnikarabic.ae/20230124/بوتين-يناقش-تطوير-السياحة-الداخلية-مع-الحكومة--1072636639.html
بوتين يناقش تطوير السياحة الداخلية مع الحكومة
بوتين يناقش تطوير السياحة الداخلية مع الحكومة
قال الكرملين، اليوم الثلاثاء، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيعقد مؤتمرا عبر الفيديو مع الحكومة الروسية اليوم لمناقشة تطور السياحة الداخلية في عام 2023. 24.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-24T04:15+0000
2023-01-24T04:15+0000
2023-01-24T05:14+0000
روسيا
العالم
فلاديمير بوتين
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موسكو - سبوتنيك. وسيقدم وزير التنمية الاقتصادية، مكسيم ريشتنيكوف، ووزير النقل، فيتالي سافيليف، ووزير الموارد الطبيعية، ألكسندر كوزلوف، تقارير عن تطوير السياحة الداخلية إلى رئيس الدولة.وسينظر المشاركون في الاجتماع أيضا في عدد من القضايا الحالية.ومنذ الخريف، تقوم وزارة التنمية الاقتصادية بتطوير السياحة في روسيا بدلا من وكالة السياحة الفيدرالية.وتم نقل وظائف الوكالة إلى الوزارة بعد حل "روس توريزم"، التي كانت تعمل في روسيا لمدة 18 عاما، في أكتوبر 2022 بما يتماشى مع مرسوم بوتين.
https://sputnikarabic.ae/20221228/إصدار-بطاقة-سياحية-خاصة-للدفع-الإلكتروني-للأجانب-في-روسيا-1071690795.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, العالم, فلاديمير بوتين
روسيا, العالم, فلاديمير بوتين
بوتين يناقش تطوير السياحة الداخلية مع الحكومة
04:15 GMT 24.01.2023 (تم التحديث: 05:14 GMT 24.01.2023) تابعنا عبر
قال الكرملين، اليوم الثلاثاء، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيعقد مؤتمرا عبر الفيديو مع الحكومة الروسية اليوم لمناقشة تطور السياحة الداخلية في عام 2023.
موسكو - سبوتنيك
. وسيقدم وزير التنمية الاقتصادية، مكسيم ريشتنيكوف، ووزير النقل، فيتالي سافيليف، ووزير الموارد الطبيعية، ألكسندر كوزلوف، تقارير عن تطوير السياحة الداخلية إلى رئيس الدولة.
28 ديسمبر 2022, 10:09 GMT
وسينظر المشاركون في الاجتماع أيضا في عدد من القضايا الحالية.
ومنذ الخريف، تقوم وزارة التنمية الاقتصادية بتطوير السياحة في روسيا بدلا من وكالة السياحة الفيدرالية.
وتم نقل وظائف الوكالة إلى الوزارة بعد حل "روس توريزم
"، التي كانت تعمل في روسيا لمدة 18 عاما، في أكتوبر 2022 بما يتماشى مع مرسوم بوتين.