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https://sputnikarabic.ae/20230124/بيسكوف-حول-إجراءات-إستونيا-في-خليج-فنلندا-لا-يزال-هناك-قانون-بحري-دولي-1072644925.html
بيسكوف حول إجراءات إستونيا في خليج فنلندا: "لا يزال هناك قانون بحري دولي"
بيسكوف حول إجراءات إستونيا في خليج فنلندا: "لا يزال هناك قانون بحري دولي"
أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، أن الجانب الروسي يتوقع أن يتم ضمان الملاحة البحرية في خليج فنلندا بموجب القانون البحري الدولي،... 24.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-24T10:43+0000
2023-01-24T10:43+0000
روسيا
العالم
نظام الملاحة
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وقال بيسكوف في حديثه للصحفيين، إنه "لا يزال هناك قانون بحري دولي، ويجب أن ننطلق من هذا، وحرية الملاحة مضمونة بدقة تحت هذا القانون".يذكر أن السلطات الإستونية تدرس إنشاء منطقة مجاورة في خليج فنلندا على بعد 24 ميلا بحريا من خط الأساس البحري الذي يحد المياه الإقليمية التابعة للبلاد.وكان وزير الخارجية الإستوني، أورماس رينسالو، أكد أن إنشاء منطقة مجاورة سيسمح بمراقبة الامتثال لتشريعات البلاد، وسيكون له تأثير إيجابي على السلامة، وحماية البيئة، وحماية الأشياء ذات القيمة الأثرية، والتاريخية الموجودة في البحر، بحسب مزاعمه.
https://sputnikarabic.ae/20230124/الغرب-يخطط-لتزويد-إستونيا-بسلاح-قادر-على-تهديد-سان-بطرسبرغ-1072643378.html
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روسيا, العالم, نظام الملاحة
روسيا, العالم, نظام الملاحة

بيسكوف حول إجراءات إستونيا في خليج فنلندا: "لا يزال هناك قانون بحري دولي"

10:43 GMT 24.01.2023
© Sputnik . Sergey Guneyev / الانتقال إلى بنك الصورالمتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف، 22 فبراير 2022
المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف، 22 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.01.2023
© Sputnik . Sergey Guneyev
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أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، أن الجانب الروسي يتوقع أن يتم ضمان الملاحة البحرية في خليج فنلندا بموجب القانون البحري الدولي، على الرغم من خطط إستونيا لإنشاء منطقة مجاورة تابعة لها في الخليج.
وقال بيسكوف في حديثه للصحفيين، إنه "لا يزال هناك قانون بحري دولي، ويجب أن ننطلق من هذا، وحرية الملاحة مضمونة بدقة تحت هذا القانون".
يذكر أن السلطات الإستونية تدرس إنشاء منطقة مجاورة في خليج فنلندا على بعد 24 ميلا بحريا من خط الأساس البحري الذي يحد المياه الإقليمية التابعة للبلاد.
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وكان وزير الخارجية الإستوني، أورماس رينسالو، أكد أن إنشاء منطقة مجاورة سيسمح بمراقبة الامتثال لتشريعات البلاد، وسيكون له تأثير إيجابي على السلامة، وحماية البيئة، وحماية الأشياء ذات القيمة الأثرية، والتاريخية الموجودة في البحر، بحسب مزاعمه.
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