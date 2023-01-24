https://sputnikarabic.ae/20230124/بيسكوف-حول-إجراءات-إستونيا-في-خليج-فنلندا-لا-يزال-هناك-قانون-بحري-دولي-1072644925.html
بيسكوف حول إجراءات إستونيا في خليج فنلندا: "لا يزال هناك قانون بحري دولي"
بيسكوف حول إجراءات إستونيا في خليج فنلندا: "لا يزال هناك قانون بحري دولي"
أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، أن الجانب الروسي يتوقع أن يتم ضمان الملاحة البحرية في خليج فنلندا بموجب القانون البحري الدولي،... 24.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-24T10:43+0000
2023-01-24T10:43+0000
2023-01-24T10:43+0000
روسيا
العالم
نظام الملاحة
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/04/06/1060889600_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_dcc5678194ede1c60dfabc764c8e1a3d.jpg
وقال بيسكوف في حديثه للصحفيين، إنه "لا يزال هناك قانون بحري دولي، ويجب أن ننطلق من هذا، وحرية الملاحة مضمونة بدقة تحت هذا القانون".يذكر أن السلطات الإستونية تدرس إنشاء منطقة مجاورة في خليج فنلندا على بعد 24 ميلا بحريا من خط الأساس البحري الذي يحد المياه الإقليمية التابعة للبلاد.وكان وزير الخارجية الإستوني، أورماس رينسالو، أكد أن إنشاء منطقة مجاورة سيسمح بمراقبة الامتثال لتشريعات البلاد، وسيكون له تأثير إيجابي على السلامة، وحماية البيئة، وحماية الأشياء ذات القيمة الأثرية، والتاريخية الموجودة في البحر، بحسب مزاعمه.
https://sputnikarabic.ae/20230124/الغرب-يخطط-لتزويد-إستونيا-بسلاح-قادر-على-تهديد-سان-بطرسبرغ-1072643378.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/04/06/1060889600_267:0:2998:2048_1920x0_80_0_0_38bc9a388ff939f3ae8ee6a630d000e1.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, العالم, نظام الملاحة
روسيا, العالم, نظام الملاحة
بيسكوف حول إجراءات إستونيا في خليج فنلندا: "لا يزال هناك قانون بحري دولي"
تابعنا عبر
أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، أن الجانب الروسي يتوقع أن يتم ضمان الملاحة البحرية في خليج فنلندا بموجب القانون البحري الدولي، على الرغم من خطط إستونيا لإنشاء منطقة مجاورة تابعة لها في الخليج.
وقال بيسكوف في حديثه للصحفيين، إنه "لا يزال هناك قانون بحري دولي، ويجب أن ننطلق من هذا، وحرية الملاحة مضمونة بدقة تحت هذا القانون".
يذكر أن السلطات الإستونية تدرس إنشاء منطقة مجاورة في خليج فنلندا على بعد 24 ميلا بحريا من خط الأساس البحري الذي يحد المياه الإقليمية التابعة للبلاد.
وكان وزير الخارجية الإستوني، أورماس رينسالو، أكد أن إنشاء منطقة مجاورة سيسمح بمراقبة الامتثال لتشريعات البلاد، وسيكون له تأثير إيجابي على السلامة، وحماية البيئة، وحماية الأشياء ذات القيمة الأثرية، والتاريخية الموجودة في البحر، بحسب مزاعمه.