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Мобилизованный военнослужащий стреляет из ручного гранатомета РПГ-7 на Чебаркульском полигоне - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230124/تحذيرات-الغارات-الجوية-تنطلق-في-عدة-مناطق-أوكرانية--1072636910.html
تحذيرات الغارات الجوية تنطلق في عدة مناطق أوكرانية
تحذيرات الغارات الجوية تنطلق في عدة مناطق أوكرانية
صدرت تحذيرات من الغارات الجوية، اليوم الثلاثاء، في مناطق بولتافا وخاركوف ودنيبروبيتروفسك في أوكرانيا، وفقا لخريطة تنبيه الغارة الجوية عبر الإنترنت لوزارة... 24.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-24T05:10+0000
2023-01-24T05:12+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار أوكرانيا
روسيا
العالم
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موسكو - سبوتنيك. كما دقت صفارات الإنذار للغارات الجوية في الجزء الذي تسيطر عليه كييف من جمهورية دونيتسك الشعبية الروسية.وبدأت روسيا في ضرب البنية التحتية الأوكرانية في 10 أكتوبر 2022، بعد يومين من الهجوم الإرهابي الأوكراني على جسر القرم الروسي.ويتم تنفيذ الضربات على مصادر الطاقة وصناعة الدفاع والقيادة العسكرية ومرافق الاتصالات في جميع أنحاء أوكرانيا.وقال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في ديسمبر/كانون الأول المنصرم، إنه من المستحيل استعادة البنية التحتية للطاقة في البلاد كامل طاقتها بنسبة 100%، وهذا هو سبب أن انقطاع التيار الكهربائي المجدول لا يزال ساري المفعول في معظم مدن ومقاطعات أوكرانيا.كما قال رئيس الوزراء الأوكراني، دينيس شميهال في نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي إن حوالي 50٪ من البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا قد تضررت.
https://sputnikarabic.ae/20221214/إصدار-تحذير-من-الغارات-الجوية-في-العاصمة-الأوكرانية-كييف-1071179190.html
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أخبار أوكرانيا, روسيا, العالم
أخبار أوكرانيا, روسيا, العالم

تحذيرات الغارات الجوية تنطلق في عدة مناطق أوكرانية

05:10 GMT 24.01.2023 (تم التحديث: 05:12 GMT 24.01.2023)
© Sputnik . Valery Melnikov / الانتقال إلى بنك الصورقصف القوات المسلحة الأوكرانية لمباني على أراضي مصنع المعادن آزوفستال في ماريوبول، أوكرانيا 2 مايو 2022
قصف القوات المسلحة الأوكرانية لمباني على أراضي مصنع المعادن آزوفستال في ماريوبول، أوكرانيا 2 مايو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.01.2023
© Sputnik . Valery Melnikov
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صدرت تحذيرات من الغارات الجوية، اليوم الثلاثاء، في مناطق بولتافا وخاركوف ودنيبروبيتروفسك في أوكرانيا، وفقا لخريطة تنبيه الغارة الجوية عبر الإنترنت لوزارة التحول الرقمي الأوكرانية.
موسكو - سبوتنيك. كما دقت صفارات الإنذار للغارات الجوية في الجزء الذي تسيطر عليه كييف من جمهورية دونيتسك الشعبية الروسية.
انفجارات في وسط كييف، أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 14.12.2022
العملية العسكرية الروسية الخاصة
إصدار تحذير من الغارات الجوية في العاصمة الأوكرانية كييف
14 ديسمبر 2022, 04:41 GMT
وبدأت روسيا في ضرب البنية التحتية الأوكرانية في 10 أكتوبر 2022، بعد يومين من الهجوم الإرهابي الأوكراني على جسر القرم الروسي.
ويتم تنفيذ الضربات على مصادر الطاقة وصناعة الدفاع والقيادة العسكرية ومرافق الاتصالات في جميع أنحاء أوكرانيا.
وقال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في ديسمبر/كانون الأول المنصرم، إنه من المستحيل استعادة البنية التحتية للطاقة في البلاد كامل طاقتها بنسبة 100%، وهذا هو سبب أن انقطاع التيار الكهربائي المجدول لا يزال ساري المفعول في معظم مدن ومقاطعات أوكرانيا.
كما قال رئيس الوزراء الأوكراني، دينيس شميهال في نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي إن حوالي 50٪ من البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا قد تضررت.
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Боевая машина пехоты БМП-1ПК НМ ЛНР в зоне проведения специальной военной операции в Донецкой области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة20 يناير, 14:41 GMT
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