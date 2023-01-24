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https://sputnikarabic.ae/20230124/تصل-إلى-العدو-في-البر-والبحر-مدرعة-برمائية-روسية-بقدرات-خارقة-1072662714.html
تصل إلى العدو في البر والبحر... مدرعة برمائية روسية بقدرات خارقة
تصل إلى العدو في البر والبحر... مدرعة برمائية روسية بقدرات خارقة
تمتلك روسيا قوة برية لا مثيل لها في العالم، تضم أكثر من 150 ألف مركبة بينها مركبات "بي تي آر" التي تصنف ضمن ناقلات الجند المدرعة، ويوجد منها طرازات يمكنها... 24.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-24T16:08+0000
2023-01-24T16:08+0000
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وتصنف "بي تي آر - 80" ضمن المركبات البرمائية المدرعة المصممة لنقل وحدات المشاة وتوفير الدعم النيراني لهم في ساحات القتال، حسبما ذكر موقع "روس أوبورون إكسبورت" الروسي، الذي أوضح أن هناك نسخا أخرى كل منها مصمم لأداء مجموعة متنوعة من المهام القتالية.ولفت الموقع إلى أن هيكل المدرعة ينقسم إلى 3 أجزاء:وأوضح الموقع أن تصميم المدرعة الروسية "بي تي آر - 80" يمنحها مزايا ميدانية لا مثيل لها سواء في الممرات البرية أو المائية أبرزها:وتتميز مدرعة "بي تي آر - 80" بتصميم يسمح لطاقمها بالدخول والخروج من أبواب علوية إضافة إلى وجود أبواب جانبية تمكن الجنود من الخروج منها حتى في وضع الحركة.ما هو تسليح المدرعة الروسية "بي تي آر - 80"؟ما هي المواصفات الفنية للمدرعة "بي تي آر - 80"؟وتمتلك المدرعة الروسية "بي تي آر - 80" القدرة على مقاومة أنواع مختلفة من الطلقات عيار 7.62 ملم و12.7 ملم، إضافة إلى بعض أنواع القذائف.كما تم تزويدها بـ 8 إطارات مقاومة للرصاص يتم تشغيلها بـ 4 محاور ويمكنها مواصلة السير لأكثر من 200 كيلومتر حتى عندما تتعرض لثقب من أي نوع نتيجة هجوم معاد.وإضافة إلى المزايا السابقة يتم تزويد المدرعة "بي تي آر - 80" برافعة قوتها تصل إلى 6 أطنان يمكن استخدامها لمساعدة المركبات العالقة.
https://sputnikarabic.ae/20230123/آر-بي-جي---7-الروسي-يحولها-إلى-حطام-معلومات-عن-مدرعات-برادلي-الأمريكية-1072630910.html
https://sputnikarabic.ae/20230123/ما-هو-السلاح-الخارق-الذي-ينتظر-المدرعات-الأمريكية-في-أوكرانيا-1072633944.html
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رصد عسكري, روسيا, الجيش الروسي, أخبار روسيا اليوم, أخبار العالم الآن
رصد عسكري, روسيا, الجيش الروسي, أخبار روسيا اليوم, أخبار العالم الآن

تصل إلى العدو في البر والبحر... مدرعة برمائية روسية بقدرات خارقة

16:08 GMT 24.01.2023
© Sputnik . RIA Novosti / الانتقال إلى بنك الصورالمدرعة البرمائية الروسية "بي تي آر - 80"
المدرعة البرمائية الروسية بي تي آر - 80 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.01.2023
© Sputnik . RIA Novosti
/
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تمتلك روسيا قوة برية لا مثيل لها في العالم، تضم أكثر من 150 ألف مركبة بينها مركبات "بي تي آر" التي تصنف ضمن ناقلات الجند المدرعة، ويوجد منها طرازات يمكنها الوصول إلى العدو عبر الطرق البرية أو الممرات المائية.
وتصنف "بي تي آر - 80" ضمن المركبات البرمائية المدرعة المصممة لنقل وحدات المشاة وتوفير الدعم النيراني لهم في ساحات القتال، حسبما ذكر موقع "روس أوبورون إكسبورت" الروسي، الذي أوضح أن هناك نسخا أخرى كل منها مصمم لأداء مجموعة متنوعة من المهام القتالية.
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أمس, 19:43 GMT

ولفت الموقع إلى أن هيكل المدرعة ينقسم إلى 3 أجزاء:

الجزء الأمامي: مخصص للسائق وقائد المدرعة.
الجزء الأوسط: مخصص للجنود وأسلحتهم.
الجزء الخلفي: يوجد به محرك المدرعة.

وأوضح الموقع أن تصميم المدرعة الروسية "بي تي آر - 80" يمنحها مزايا ميدانية لا مثيل لها سواء في الممرات البرية أو المائية أبرزها:

زاوية رؤية جيدة وكفاءة قتالية عالية.
قدرة أفضل على الطفو خلال عبور الموانع المائية.
قدرة على عبور خنادق يصل عرضها إلى مترين.
مقاومة الانفجارات بفضل الاعتماد على 4 محاور حركة لتشغيل 8 إطارات.
مرافقة الدبابات في التضاريس الوعرة والحفاظ على استقراراها حتى زاوية ميل تصل لـ 25 درجة.
وتتميز مدرعة "بي تي آر - 80" بتصميم يسمح لطاقمها بالدخول والخروج من أبواب علوية إضافة إلى وجود أبواب جانبية تمكن الجنود من الخروج منها حتى في وضع الحركة.
© Sputnik . SERGEY ROSANOVالجيش الروسي - المدرعة البرمائية "بي تي آر - 80"
الجيش الروسي - المدرعة البرمائية بي تي آر - 80 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.01.2023
الجيش الروسي - المدرعة البرمائية "بي تي آر - 80"
© Sputnik . SERGEY ROSANOV

ما هو تسليح المدرعة الروسية "بي تي آر - 80"؟

مدفع رشاش ثقيل عيار 14.5 ملم بـ 500 طلقة ومدى ألفي متر.
مدفع رشاش محوري عيار 7.62 ملم بألفي طلقة ومدى 1500 متر.
فتحات جانبية وفتحات في السقف تسمح للجنود باستخدام أسلحتهم الرشاشة أثناء وجودهم في داخل المدرعة.
نظام رؤية متطور يسمح برصد الأهداف بدقة على مدار اليوم.
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أمس, 20:57 GMT

ما هي المواصفات الفنية للمدرعة "بي تي آر - 80"؟

التصنيف: مركبة برمائية بـ 8 إطارات.
الوزن: 13.6 طن.
الطاقم: فردان.
عدد القوات التي تحملها: 8 أفراد.
السرعة على الطرق: 80 كلم/ ساعة.
السرعة على سطح الماء: 9 كلم/ ساعة.
المدى: 600 كلم.
وتمتلك المدرعة الروسية "بي تي آر - 80" القدرة على مقاومة أنواع مختلفة من الطلقات عيار 7.62 ملم و12.7 ملم، إضافة إلى بعض أنواع القذائف.
© Sputnik . MAKCEM BLENOV / الانتقال إلى بنك الصورالجيش الروسي - المدرعة البرمائية "بي تي آر - 80"
الجيش الروسي - المدرعة البرمائية بي تي آر - 80 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.01.2023
الجيش الروسي - المدرعة البرمائية "بي تي آر - 80"
© Sputnik . MAKCEM BLENOV
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كما تم تزويدها بـ 8 إطارات مقاومة للرصاص يتم تشغيلها بـ 4 محاور ويمكنها مواصلة السير لأكثر من 200 كيلومتر حتى عندما تتعرض لثقب من أي نوع نتيجة هجوم معاد.
وإضافة إلى المزايا السابقة يتم تزويد المدرعة "بي تي آر - 80" برافعة قوتها تصل إلى 6 أطنان يمكن استخدامها لمساعدة المركبات العالقة.
معلومات عن مدرعات بي إم 2 الروسية
معلومات عن مدرعات بي إم 2 الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 24.01.2023
معلومات عن مدرعات بي إم 2 الروسية
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