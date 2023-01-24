https://sputnikarabic.ae/20230124/تصل-إلى-العدو-في-البر-والبحر-مدرعة-برمائية-روسية-بقدرات-خارقة-1072662714.html

تصل إلى العدو في البر والبحر... مدرعة برمائية روسية بقدرات خارقة

تصل إلى العدو في البر والبحر... مدرعة برمائية روسية بقدرات خارقة

تمتلك روسيا قوة برية لا مثيل لها في العالم، تضم أكثر من 150 ألف مركبة بينها مركبات "بي تي آر" التي تصنف ضمن ناقلات الجند المدرعة، ويوجد منها طرازات يمكنها... 24.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-24T16:08+0000

2023-01-24T16:08+0000

2023-01-24T16:08+0000

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وتصنف "بي تي آر - 80" ضمن المركبات البرمائية المدرعة المصممة لنقل وحدات المشاة وتوفير الدعم النيراني لهم في ساحات القتال، حسبما ذكر موقع "روس أوبورون إكسبورت" الروسي، الذي أوضح أن هناك نسخا أخرى كل منها مصمم لأداء مجموعة متنوعة من المهام القتالية.ولفت الموقع إلى أن هيكل المدرعة ينقسم إلى 3 أجزاء:وأوضح الموقع أن تصميم المدرعة الروسية "بي تي آر - 80" يمنحها مزايا ميدانية لا مثيل لها سواء في الممرات البرية أو المائية أبرزها:وتتميز مدرعة "بي تي آر - 80" بتصميم يسمح لطاقمها بالدخول والخروج من أبواب علوية إضافة إلى وجود أبواب جانبية تمكن الجنود من الخروج منها حتى في وضع الحركة.ما هو تسليح المدرعة الروسية "بي تي آر - 80"؟ما هي المواصفات الفنية للمدرعة "بي تي آر - 80"؟وتمتلك المدرعة الروسية "بي تي آر - 80" القدرة على مقاومة أنواع مختلفة من الطلقات عيار 7.62 ملم و12.7 ملم، إضافة إلى بعض أنواع القذائف.كما تم تزويدها بـ 8 إطارات مقاومة للرصاص يتم تشغيلها بـ 4 محاور ويمكنها مواصلة السير لأكثر من 200 كيلومتر حتى عندما تتعرض لثقب من أي نوع نتيجة هجوم معاد.وإضافة إلى المزايا السابقة يتم تزويد المدرعة "بي تي آر - 80" برافعة قوتها تصل إلى 6 أطنان يمكن استخدامها لمساعدة المركبات العالقة.

https://sputnikarabic.ae/20230123/آر-بي-جي---7-الروسي-يحولها-إلى-حطام-معلومات-عن-مدرعات-برادلي-الأمريكية-1072630910.html

https://sputnikarabic.ae/20230123/ما-هو-السلاح-الخارق-الذي-ينتظر-المدرعات-الأمريكية-في-أوكرانيا-1072633944.html

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رصد عسكري, روسيا, الجيش الروسي, أخبار روسيا اليوم, أخبار العالم الآن