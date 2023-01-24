https://sputnikarabic.ae/20230124/تقرير-يقول-إن-صلاح-يقترب-من-مغادرة-ليفربول-ويحدد-وجهته-المحتملة-1072641068.html
تقرير يقول إن صلاح يقترب من مغادرة ليفربول ويحدد وجهته المحتملة
تقرير يقول إن صلاح يقترب من مغادرة ليفربول ويحدد وجهته المحتملة
كشف تقرير صحفي أن ليفربول الإنجليزي يستعد للتخلي عن خدمات المصري محمد صلاح، وإحلال الإيطالي فيديريكو كييزا مهاجم يوفنتوس بدلا منه. 24.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-24T08:14+0000
2023-01-24T08:14+0000
2023-01-24T08:28+0000
مجتمع
ليفربول
أخبار الدوري الإنجليزي
رياضة
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وقال موقع "كالتشيو ميركاتو" إن يورغن كلوب مدرب الريدز على وشك اتخاذ قرار الاستغناء عن صلاح الذي يقع في اهتمام عدة أندية أخرى على رأسها باريس سان جيرمان.وأرجع الموقع ذلك إلى أن المدرب الألماني كلوب بات على قناعة بفكرة بيع محمد صلاح، بدعوى أنه لم يكن معجبا بأداء اللاعب المصري خلال الموسم الحالي، مشيرًا إلى أن ذلك قد يحدث خلال الميركاتو الشتوي.في المقابل، فإن باريس سان جيرمان مهتم للغاية بالتعاقد مع صلاح، ويرى أن ليفربول سيقبل ببيعه مقابل 70 مليون جنيه إسترليني، سيحاول الريدز استغلالها لضم الإيطالي كييزا من صفوف يوفنتوس، الذي سيكلف تقريباً 53 مليون جنيه إسترليني.ويرى مراقبون أن أداء صلاح تراجع خلال الموسم الجاري، حيث سجل 7 أهداف فقط في 19 مباراة بالدوري الإنجليزي.وكان ليفربول قد أعلن مطلع يوليو/تموز 2022 عن تجديد عقد اللاعب المصري حتى موسم 2024-2025.ومنذ ذلك الوقت أصبح راتب صلاح الأغلى في تاريخ ليفربول الإنجليزي، حيث يتقاضى 350 ألف جنيه استرليني أسبوعيا بزيادة 150 ألف دولار عن رابته في العقد القديم الذي تم توقيعه في يونيو/حزيران 2017.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ليفربول, أخبار الدوري الإنجليزي, رياضة
ليفربول, أخبار الدوري الإنجليزي, رياضة
تقرير يقول إن صلاح يقترب من مغادرة ليفربول ويحدد وجهته المحتملة
08:14 GMT 24.01.2023 (تم التحديث: 08:28 GMT 24.01.2023) تابعنا عبر
كشف تقرير صحفي أن ليفربول الإنجليزي يستعد للتخلي عن خدمات المصري محمد صلاح، وإحلال الإيطالي فيديريكو كييزا مهاجم يوفنتوس بدلا منه.
وقال موقع
"كالتشيو ميركاتو" إن يورغن كلوب مدرب الريدز على وشك اتخاذ قرار الاستغناء عن صلاح الذي يقع في اهتمام عدة أندية أخرى على رأسها باريس سان جيرمان.
وأرجع الموقع ذلك إلى أن المدرب الألماني كلوب بات على قناعة بفكرة بيع محمد صلاح
، بدعوى أنه لم يكن معجبا بأداء اللاعب المصري خلال الموسم الحالي، مشيرًا إلى أن ذلك قد يحدث خلال الميركاتو الشتوي.
في المقابل، فإن باريس سان جيرمان مهتم للغاية بالتعاقد مع صلاح، ويرى أن ليفربول سيقبل ببيعه مقابل 70 مليون جنيه إسترليني، سيحاول الريدز استغلالها لضم الإيطالي كييزا من صفوف يوفنتوس، الذي سيكلف تقريباً 53 مليون جنيه إسترليني.
ويرى مراقبون أن أداء صلاح تراجع خلال الموسم الجاري، حيث سجل 7 أهداف فقط في 19 مباراة بالدوري الإنجليزي
.
وكان ليفربول قد أعلن مطلع يوليو/تموز 2022 عن تجديد عقد اللاعب المصري حتى موسم 2024-2025.
ومنذ ذلك الوقت أصبح راتب صلاح الأغلى في تاريخ ليفربول الإنجليزي، حيث يتقاضى 350 ألف جنيه استرليني أسبوعيا بزيادة 150 ألف دولار عن رابته في العقد القديم الذي تم توقيعه في يونيو/حزيران 2017.