https://sputnikarabic.ae/20230124/جامعة-هندية-تمنع-عرض-فيلم-وثائقي-لـبي-بي-سي-عن-دور-مودي-في-أعمال-عنف-طائفية-1072674494.html

جامعة هندية تمنع عرض فيلم وثائقي لـ"بي بي سي" عن دور مودي في "أعمال عنف طائفية"

جامعة هندية تمنع عرض فيلم وثائقي لـ"بي بي سي" عن دور مودي في "أعمال عنف طائفية"

حظرت أرفع جامعة في الهند عرض فيلم وثائقي لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، حول دور رئيس الوزراء ناريندرا مودي، في أعمال العنف الطائفية الدموية التي اندلعت... 24.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-24T20:07+0000

2023-01-24T20:07+0000

2023-01-24T20:07+0000

أخبار الهند اليوم

نارندرا مودي

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ويزعم الفيلم أن مودي القومي الهندوسي رئيس وزراء ولاية جوجارت آنذاك، أمر الشرطة بغض الطرف عن موجة من العنف هناك أسفرت عن سقوط ألف قتيل على الأقل معظمهم من الأقلية المسلمة.وكان طلاب في جامعة جواهر لال نهرو المرموقة في نيودلهي يعتزمون عرض الفيلم الوثائقي اليوم الثلاثاء، متحدين جهود السلطات الهندية لمنع عرضه، بحسب وكالة "فرانس برس".لكن مذكرة من الجامعة صدرت في وقت متأخر يوم الاثنين أمرت بإلغاء الفعالية، وحذرت من أنها ستتخذ "إجراء تأديبيا صارما" في حال عدم الالتزام بمرسومها.وقالت الجامعة إن: "مثل هذا النشاط غير المصرح به قد يضر بالسلم والانسجام في الحرم الجامعي".وعلى الرغم من ذلك حاول طلاب المضي قدما في العرض مساء الثلاثاء لكن تم قطع التيار الكهربائي عن الحرم الجامعي قبل انطلاق البث.وبدلا من ذلك تجمع حشد من مئات الطلاب خارج الحرم في الظلام لمشاهدة الوثائقي على شاشات الهواتف وأجهزة الحاسوب المحمولة.وتواجه حكومة مودي اتهامات بقمع المعارضة ونشطاء حرية التعبير وقادة المعارضة.

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أخبار الهند اليوم, نارندرا مودي