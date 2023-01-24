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https://sputnikarabic.ae/20230124/جامعة-هندية-تمنع-عرض-فيلم-وثائقي-لـبي-بي-سي-عن-دور-مودي-في-أعمال-عنف-طائفية-1072674494.html
جامعة هندية تمنع عرض فيلم وثائقي لـ"بي بي سي" عن دور مودي في "أعمال عنف طائفية"
جامعة هندية تمنع عرض فيلم وثائقي لـ"بي بي سي" عن دور مودي في "أعمال عنف طائفية"
حظرت أرفع جامعة في الهند عرض فيلم وثائقي لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، حول دور رئيس الوزراء ناريندرا مودي، في أعمال العنف الطائفية الدموية التي اندلعت... 24.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-24T20:07+0000
2023-01-24T20:07+0000
أخبار الهند اليوم
نارندرا مودي
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ويزعم الفيلم أن مودي القومي الهندوسي رئيس وزراء ولاية جوجارت آنذاك، أمر الشرطة بغض الطرف عن موجة من العنف هناك أسفرت عن سقوط ألف قتيل على الأقل معظمهم من الأقلية المسلمة.وكان طلاب في جامعة جواهر لال نهرو المرموقة في نيودلهي يعتزمون عرض الفيلم الوثائقي اليوم الثلاثاء، متحدين جهود السلطات الهندية لمنع عرضه، بحسب وكالة "فرانس برس".لكن مذكرة من الجامعة صدرت في وقت متأخر يوم الاثنين أمرت بإلغاء الفعالية، وحذرت من أنها ستتخذ "إجراء تأديبيا صارما" في حال عدم الالتزام بمرسومها.وقالت الجامعة إن: "مثل هذا النشاط غير المصرح به قد يضر بالسلم والانسجام في الحرم الجامعي".وعلى الرغم من ذلك حاول طلاب المضي قدما في العرض مساء الثلاثاء لكن تم قطع التيار الكهربائي عن الحرم الجامعي قبل انطلاق البث.وبدلا من ذلك تجمع حشد من مئات الطلاب خارج الحرم في الظلام لمشاهدة الوثائقي على شاشات الهواتف وأجهزة الحاسوب المحمولة.وتواجه حكومة مودي اتهامات بقمع المعارضة ونشطاء حرية التعبير وقادة المعارضة.
https://sputnikarabic.ae/20221223/سفير-الهند-لدى-موسكو-لـسبوتنيك-لقاء-مرتقب-بين-بوتين-ومودي-في-العام-المقبل-1071509448.html
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أخبار الهند اليوم, نارندرا مودي
أخبار الهند اليوم, نارندرا مودي

جامعة هندية تمنع عرض فيلم وثائقي لـ"بي بي سي" عن دور مودي في "أعمال عنف طائفية"

20:07 GMT 24.01.2023
© Sputnik . Sergey Bobylev / الانتقال إلى بنك الصور16 سبتمبر 2022. رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي في قمة منظمة شنغهاي للتعاون في سمرقند.
16 سبتمبر 2022. رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي في قمة منظمة شنغهاي للتعاون في سمرقند. - سبوتنيك عربي, 1920, 24.01.2023
© Sputnik . Sergey Bobylev
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حظرت أرفع جامعة في الهند عرض فيلم وثائقي لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، حول دور رئيس الوزراء ناريندرا مودي، في أعمال العنف الطائفية الدموية التي اندلعت في عام 2002.
ويزعم الفيلم أن مودي القومي الهندوسي رئيس وزراء ولاية جوجارت آنذاك، أمر الشرطة بغض الطرف عن موجة من العنف هناك أسفرت عن سقوط ألف قتيل على الأقل معظمهم من الأقلية المسلمة.
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وكان طلاب في جامعة جواهر لال نهرو المرموقة في نيودلهي يعتزمون عرض الفيلم الوثائقي اليوم الثلاثاء، متحدين جهود السلطات الهندية لمنع عرضه، بحسب وكالة "فرانس برس".
لكن مذكرة من الجامعة صدرت في وقت متأخر يوم الاثنين أمرت بإلغاء الفعالية، وحذرت من أنها ستتخذ "إجراء تأديبيا صارما" في حال عدم الالتزام بمرسومها.
وقالت الجامعة إن: "مثل هذا النشاط غير المصرح به قد يضر بالسلم والانسجام في الحرم الجامعي".
وعلى الرغم من ذلك حاول طلاب المضي قدما في العرض مساء الثلاثاء لكن تم قطع التيار الكهربائي عن الحرم الجامعي قبل انطلاق البث.
وبدلا من ذلك تجمع حشد من مئات الطلاب خارج الحرم في الظلام لمشاهدة الوثائقي على شاشات الهواتف وأجهزة الحاسوب المحمولة.
وتواجه حكومة مودي اتهامات بقمع المعارضة ونشطاء حرية التعبير وقادة المعارضة.
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