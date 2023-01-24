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Мобилизованный военнослужащий стреляет из ручного гранатомета РПГ-7 на Чебаркульском полигоне - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230124/جهاز-الأمن-الفدرالي-يعلن-القضاء-على-خلية-تابعة-لحزب-التحرير-الإسلامي-في-القرم---1072651693.html
جهاز الأمن الفدرالي يعلن إحباط نشاط خلية تابعة "لحزب التحرير الإسلامي" في القرم
جهاز الأمن الفدرالي يعلن إحباط نشاط خلية تابعة "لحزب التحرير الإسلامي" في القرم
أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم الثلاثاء، عن القضاء على خلية تابعة لـ "حزب التحرير الإسلامي" في شبه جزيرة القرم واعتقال ستة من أعضائه. 24.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-24T12:43+0000
2023-01-24T12:52+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
وكالة الأمن الفيدرالي الروسية
جمهورية القرم الروسية
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موسكو- سبوتنيك. وجاء في بيان جهاز الأمن: "قام جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، بالتعاون مع الحرس الروسي في جمهورية القرم، بقمع أنشطة خلية تابعة للتنظيم الإرهابي الدولي "حزب التحرير الإسلامي" (المحظور في روسيا)، وتم اعتقال ستة مشاركين".وأعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، في الـ30 ديسمبر/كانون الأول، عن اعتقال مهاجر أوكراني خطط لتنفيذ عمل إرهابي في شمال القوقاز.وأصدر جهاز الأمن الفيدرالي تقريرا جاء فيه: "تم اعتقال مهاجر أوكراني خطط لتنفيذ عمل إرهابي بتعليمات من الخدمات الخاصة الأوكرانية"، ولم يشر البيان إلى المنطقة التي كان يستهدف فيها المعتقل تنفيذ عمله الإرهابي.واعترف المعتقل أنه كان يعمل في الخدمات الخاصة الأوكرانية وأنه ضد العملية العسكرية وأراد تنفيذ عمل إرهابي في منطقة شمال القوقاز.ونشر الأمن الروسي مقطعا مصورا يظهر لحظة اعتقال الأوكراني.
https://sputnikarabic.ae/20221230/الأمن-الفيدرالي-الروسي-يلقي-القبض-على-أوكراني-حاول-القيام-بعمل-إرهابي-شمال-القوقاز-1071757056.html
جمهورية القرم الروسية
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روسيا, وكالة الأمن الفيدرالي الروسية, جمهورية القرم الروسية
روسيا, وكالة الأمن الفيدرالي الروسية, جمهورية القرم الروسية

جهاز الأمن الفدرالي يعلن إحباط نشاط خلية تابعة "لحزب التحرير الإسلامي" في القرم

12:43 GMT 24.01.2023 (تم التحديث: 12:52 GMT 24.01.2023)
© Sputnik . Russian Federal Security Service / الانتقال إلى بنك الصورجهاز الأمن الفيدرالي الروسي يعتقل مهاجرين من آسيا الوسطى، ينتمون لتنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا وعدد من الدول) كانوا يخططون لاغتيال مسؤولين أمنيين، 29 يوليو 2020
جهاز الأمن الفيدرالي الروسي يعتقل مهاجرين من آسيا الوسطى، ينتمون لتنظيم داعش الإرهابي (المحظور في روسيا وعدد من الدول) كانوا يخططون لاغتيال مسؤولين أمنيين، 29 يوليو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.01.2023
© Sputnik . Russian Federal Security Service
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أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم الثلاثاء، عن القضاء على خلية تابعة لـ "حزب التحرير الإسلامي" في شبه جزيرة القرم واعتقال ستة من أعضائه.
موسكو- سبوتنيك. وجاء في بيان جهاز الأمن: "قام جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، بالتعاون مع الحرس الروسي في جمهورية القرم، بقمع أنشطة خلية تابعة للتنظيم الإرهابي الدولي "حزب التحرير الإسلامي" (المحظور في روسيا)، وتم اعتقال ستة مشاركين".
وأعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، في الـ30 ديسمبر/كانون الأول، عن اعتقال مهاجر أوكراني خطط لتنفيذ عمل إرهابي في شمال القوقاز.
وأصدر جهاز الأمن الفيدرالي تقريرا جاء فيه: "تم اعتقال مهاجر أوكراني خطط لتنفيذ عمل إرهابي بتعليمات من الخدمات الخاصة الأوكرانية"، ولم يشر البيان إلى المنطقة التي كان يستهدف فيها المعتقل تنفيذ عمله الإرهابي.
جهاز الأمن الفيدرالي الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 30.12.2022
الأمن الفيدرالي الروسي يلقي القبض على أوكراني حاول القيام بعمل إرهابي شمال القوقاز
30 ديسمبر 2022, 07:46 GMT
واعترف المعتقل أنه كان يعمل في الخدمات الخاصة الأوكرانية وأنه ضد العملية العسكرية وأراد تنفيذ عمل إرهابي في منطقة شمال القوقاز.
ونشر الأمن الروسي مقطعا مصورا يظهر لحظة اعتقال الأوكراني.
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