https://sputnikarabic.ae/20230124/خارج-الخدمةتقرير-يفضح-الدبابات-التي-ترسلها-بريطانيا-مساعدات-لأوكرانيا-1072638662.html

"خارج الخدمة"..تقرير يفضح الدبابات التي ترسلها بريطانيا مساعدات لأوكرانيا

"خارج الخدمة"..تقرير يفضح الدبابات التي ترسلها بريطانيا مساعدات لأوكرانيا

أشار تقرير إعلامي أن دبابات "تشالنجر2" التي تخطط الحكومة البريطانية إرسالهم لأوكرانيا "منتهية الصلاحية" وخارج الخدمة. 24.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-24T07:37+0000

2023-01-24T07:37+0000

2023-01-24T07:37+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

بريطانيا

العالم

رصد عسكري

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وجاء في التقرير الذي نشره موقع "إندبندنت" البريطاني أن رئيس الوزراء السابق بوريس جونسون، أراد قبل نحو عام من بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة، التخلص من دبابات الجيش البريطانية التي ترسلها لندن إلى أوكرانيا حالياً، وذلك لاعتقاده بأنها فقدت جدواها في ساحة المعركة.ووفقاً لمصادر عسكرية بريطانية، اقترح رئيس الوزراء السابق التخلي عن أسطول دبابات "تشالنجر 2" خلال مراجعة الحكومة للأمن والدفاع لعام 2021، ولم يتراجع عن تنفيذ ذلك إلا بعد ضغوط شديدة من قادة الجيش.وأوضح جونسون موقفه بشأن هذه الدبابات خلال مناظرة له أمام لجنة الاتصال في مجلس العموم في 17 نوفمبر (تشرين الثاني) 2021، قائلا: "علينا الإقرار بأن المفاهيم القديمة القائمة على خوض معارك بالدبابات الكبيرة على أرضٍ أوروبية انتهت، وبأن هناك أموراً أخرى أفضل علينا الاستثمار فيها على غرار نظام القتال الجوي المستقبلي (FCAS)، وفي الحرب السيبرانية، هكذا ستخاض الحروب في المستقبل".وأتى قرار بريطانيا بتزويد أوكرانيا بالدبابات التي قدر عددها بـ14، بعد اتصال هاتفي بين ريشي سوناك وزيلينسكي.يذكر أنه في وقت سابق أعلن مكتب رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، أن بريطانيا سترسل 14 دبابة من طراز " تشالنجر 2" لأوكرانيا خلال الأسابيع المقبلة.وقال مكتب سوناك في بيان، إن "سربًا من 14 دبابة سيرسل إلى أوكرانيا خلال الأسابيع المقبلة".وأشار البيان إلى أن بريطانيا ستبدأ في الأيام المقبلة تدريب القوات الأوكرانية على استخدام الدبابات ومدافع الهاوتزر.

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