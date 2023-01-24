عربي
لافروف يعقد مؤتمرا صحفيا في مباباني عاصمة مملكة إستواتيني الأفريقية
Мобилизованный военнослужащий стреляет из ручного гранатомета РПГ-7 на Чебаркульском полигоне - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230124/خبير-التعديلات-المحتملة-في-هياكل-السلطة-الأوكرانية-جزء-من-صراع-العشائر-المرتبط-بالإثراء-1072643220.html
خبير: التعديلات المحتملة في هياكل السلطة الأوكرانية جزء من "صراع العشائر" المرتبط بالإثراء
خبير: التعديلات المحتملة في هياكل السلطة الأوكرانية جزء من "صراع العشائر" المرتبط بالإثراء
اعتبر العالم السياسي، أندريه سوزدالتسيف، أن التعديلات المحتملة في هياكل السلطة الأوكرانية ما هي إلا "صراع العشائر" المرتبط إلى حد كبير بالمال. 24.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-24T09:39+0000
2023-01-24T09:39+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0a/0a/1068836008_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_be1da0b1a4e57c9b47d2387264d2a088.jpg
وقال سوزدالتسيف لوكالة "سبوتنيك": "هناك بعض من المجموعات التي بدأت في التنافس مع بعضها بعضا، مما يسمح في هذه الحالة لقيادة بعض الهياكل، كمكتب رئيس أوكرانيا لاختيار الخيار الأنسب، وهذا أمر طبيعي. نتيجة لذلك، تتولى إحدى المجموعات زمام الأمور وتروج للحلول"، لافتًا إلى أن "هذا صراع عشائري مرتبط إلى حد كبير بالمال".وأضاف أنه يجب أن يؤخذ بالاعتبار أن هذه "المجموعات" تضم ممثلين عن مختلف الكتل التي اغتنت، أما الاستعداد لهجوم الربيع، يشير إلى أنهم بدأوا في "التخلي عما يغرد خارج السرب".في وقت سابق، ذكرت صحيفة "برافدا" الأوكرانية إمكانية تسريح العمال وإجراء تعديلات في مجلس الوزراء الأوكراني.وأفادت وسائل إعلام أوكرانية عن إقالة نائب المدعي العام الأوكراني أليكسي سيمونينكو، إضافة لطرد زيلينسكي مدير مكتبه كيريلو تيموشينكو من منصبه.ودعت رئيسة حزب "خادم الشعب" الأوكراني، أولينا شولياك، وكالات إنفاذ القانون ومكافحة الفساد الأوكرانية إلى إجراء تحقيق شامل في قضايا الفساد بين مسؤولي الحكومة والوزارات الفردية.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0a/0a/1068836008_180:0:828:486_1920x0_80_0_0_000e657f126dbb2639cea6e4177bfc9c.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم
العالم

خبير: التعديلات المحتملة في هياكل السلطة الأوكرانية جزء من "صراع العشائر" المرتبط بالإثراء

09:39 GMT 24.01.2023
حريق في محطة الطاقة الحرارية في لفوف، أوكرانيا
حريق في محطة الطاقة الحرارية في لفوف، أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 24.01.2023
تابعنا عبرTelegram
اعتبر العالم السياسي، أندريه سوزدالتسيف، أن التعديلات المحتملة في هياكل السلطة الأوكرانية ما هي إلا "صراع العشائر" المرتبط إلى حد كبير بالمال.
وقال سوزدالتسيف لوكالة "سبوتنيك": "هناك بعض من المجموعات التي بدأت في التنافس مع بعضها بعضا، مما يسمح في هذه الحالة لقيادة بعض الهياكل، كمكتب رئيس أوكرانيا لاختيار الخيار الأنسب، وهذا أمر طبيعي. نتيجة لذلك، تتولى إحدى المجموعات زمام الأمور وتروج للحلول"، لافتًا إلى أن "هذا صراع عشائري مرتبط إلى حد كبير بالمال".
وأضاف أنه يجب أن يؤخذ بالاعتبار أن هذه "المجموعات" تضم ممثلين عن مختلف الكتل التي اغتنت، أما الاستعداد لهجوم الربيع، يشير إلى أنهم بدأوا في "التخلي عما يغرد خارج السرب".

في وقت سابق، ذكرت صحيفة "برافدا" الأوكرانية إمكانية تسريح العمال وإجراء تعديلات في مجلس الوزراء الأوكراني.

وأفادت وسائل إعلام أوكرانية عن إقالة نائب المدعي العام الأوكراني أليكسي سيمونينكو، إضافة لطرد زيلينسكي مدير مكتبه كيريلو تيموشينكو من منصبه.

ودعت رئيسة حزب "خادم الشعب" الأوكراني، أولينا شولياك، وكالات إنفاذ القانون ومكافحة الفساد الأوكرانية إلى إجراء تحقيق شامل في قضايا الفساد بين مسؤولي الحكومة والوزارات الفردية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Реактивная система залпового огня (РСЗО) Ураган шестой армии Западной группировки войск РФ в Харьковской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة10:16 GMTБоевая машина пехоты БМП-1ПК НМ ЛНР в зоне проведения специальной военной операции в Донецкой области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة20 يناير, 14:41 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала