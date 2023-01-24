https://sputnikarabic.ae/20230124/خبير-التعديلات-المحتملة-في-هياكل-السلطة-الأوكرانية-جزء-من-صراع-العشائر-المرتبط-بالإثراء-1072643220.html
خبير: التعديلات المحتملة في هياكل السلطة الأوكرانية جزء من "صراع العشائر" المرتبط بالإثراء
خبير: التعديلات المحتملة في هياكل السلطة الأوكرانية جزء من "صراع العشائر" المرتبط بالإثراء
اعتبر العالم السياسي، أندريه سوزدالتسيف، أن التعديلات المحتملة في هياكل السلطة الأوكرانية ما هي إلا "صراع العشائر" المرتبط إلى حد كبير بالمال. 24.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-24T09:39+0000
2023-01-24T09:39+0000
2023-01-24T09:39+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
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وقال سوزدالتسيف لوكالة "سبوتنيك": "هناك بعض من المجموعات التي بدأت في التنافس مع بعضها بعضا، مما يسمح في هذه الحالة لقيادة بعض الهياكل، كمكتب رئيس أوكرانيا لاختيار الخيار الأنسب، وهذا أمر طبيعي. نتيجة لذلك، تتولى إحدى المجموعات زمام الأمور وتروج للحلول"، لافتًا إلى أن "هذا صراع عشائري مرتبط إلى حد كبير بالمال".وأضاف أنه يجب أن يؤخذ بالاعتبار أن هذه "المجموعات" تضم ممثلين عن مختلف الكتل التي اغتنت، أما الاستعداد لهجوم الربيع، يشير إلى أنهم بدأوا في "التخلي عما يغرد خارج السرب".في وقت سابق، ذكرت صحيفة "برافدا" الأوكرانية إمكانية تسريح العمال وإجراء تعديلات في مجلس الوزراء الأوكراني.وأفادت وسائل إعلام أوكرانية عن إقالة نائب المدعي العام الأوكراني أليكسي سيمونينكو، إضافة لطرد زيلينسكي مدير مكتبه كيريلو تيموشينكو من منصبه.ودعت رئيسة حزب "خادم الشعب" الأوكراني، أولينا شولياك، وكالات إنفاذ القانون ومكافحة الفساد الأوكرانية إلى إجراء تحقيق شامل في قضايا الفساد بين مسؤولي الحكومة والوزارات الفردية.
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سبوتنيك عربي
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العالم
خبير: التعديلات المحتملة في هياكل السلطة الأوكرانية جزء من "صراع العشائر" المرتبط بالإثراء
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اعتبر العالم السياسي، أندريه سوزدالتسيف، أن التعديلات المحتملة في هياكل السلطة الأوكرانية ما هي إلا "صراع العشائر" المرتبط إلى حد كبير بالمال.
وقال سوزدالتسيف لوكالة "سبوتنيك": "هناك بعض من المجموعات التي بدأت في التنافس مع بعضها بعضا، مما يسمح في هذه الحالة لقيادة بعض الهياكل، كمكتب رئيس أوكرانيا لاختيار الخيار الأنسب، وهذا أمر طبيعي. نتيجة لذلك، تتولى إحدى المجموعات زمام الأمور وتروج للحلول"، لافتًا إلى أن "هذا صراع عشائري مرتبط إلى حد كبير بالمال".
وأضاف أنه يجب أن يؤخذ بالاعتبار أن هذه "المجموعات" تضم ممثلين عن مختلف الكتل التي اغتنت، أما الاستعداد لهجوم الربيع، يشير إلى أنهم بدأوا في "التخلي عما يغرد خارج السرب".
في وقت سابق، ذكرت صحيفة "برافدا" الأوكرانية إمكانية تسريح العمال وإجراء تعديلات في مجلس الوزراء الأوكراني.
وأفادت وسائل إعلام أوكرانية عن إقالة نائب المدعي العام الأوكراني أليكسي سيمونينكو، إضافة لطرد زيلينسكي مدير مكتبه كيريلو تيموشينكو من منصبه.
ودعت رئيسة حزب "خادم الشعب" الأوكراني، أولينا شولياك، وكالات إنفاذ القانون ومكافحة الفساد الأوكرانية إلى إجراء تحقيق شامل في قضايا الفساد بين مسؤولي الحكومة والوزارات الفردية.