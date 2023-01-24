https://sputnikarabic.ae/20230124/خبير-الناتو-يضغط-على-ألمانيا-لدعم-أوكرانيا-وبرلين-مترددة-1072655766.html
خبير: الناتو يضغط على ألمانيا لدعم أوكرانيا وبرلين مترددة
خبير: الناتو يضغط على ألمانيا لدعم أوكرانيا وبرلين مترددة
روسيا تدمر الأسلحة الغربية والبنتاغون يقر بالخسائر؛ الأمين العام لحلف الناتو يبحث مع وزير الدفاع الألماني دعم أوكرانيا؛ مطالب بإنشاء "فيدرالية" في لبنان بدلا... 24.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-24T13:38+0000
2023-01-24T13:38+0000
2023-01-24T13:38+0000
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بلا قيود
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خبير: الناتو يضغط على ألمانيا لدعم أوكرانيا وبرلين مترددة
خبير: الناتو يضغط على ألمانيا لدعم أوكرانيا وبرلين مترددة
بحث الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرغ ووزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس، في العاصمة الألمانية، تقديم المزيد من الدعم العسكري لأوكرانيا؛ بما في ذلك احتمال تصدير دبابات "ليوبارد 2" الألمانية الصنع.حول هذا الموضوع، قال رئيس المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات، جاسم محمد، لـ"بلا قيود":خبير فلسطيني: أي خطوة تثبت بأن شعبنا طموح تضايق إسرائيلجاءت خطوة ترسيم خامس امرأة في الشرق الأوسط برتبة قسّيسة في الأردن والأراضي المقدسة، في إطار تعزيز دور المرأة الفلسطينية في كل مجالات الحياة وليس فقط في المجال الديني وهي إشارة مهمة لها مردود مهم على هذه طائفة الكنيسة الإنجيلية اللوثرية على مستوى العالم، فهل من الممكن أن تكون هذه الخطوة سببا آخر للتصعيد في المنطقة؟حول هذا الموضوع، قال الخبير بالشؤون الفلسطينية، الأستاذ عبد المهدي مطاوع لبرنامج "بلا قيود":وأشار الأستاذ مطاوع إلى ردة فعل العرب والإسرائيليين من هذه الخطوة في ظل ما يحدث هناك، وقال:التفاصيل في الملف الصوتي...
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
نغم كباس
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/03/1053516978_54:0:476:422_100x100_80_0_0_a6dd47a59cb6ff99b93c1556ef1e269b.png
بلا قيود, аудио
خبير: الناتو يضغط على ألمانيا لدعم أوكرانيا وبرلين مترددة
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روسيا تدمر الأسلحة الغربية والبنتاغون يقر بالخسائر؛ الأمين العام لحلف الناتو يبحث مع وزير الدفاع الألماني دعم أوكرانيا؛ مطالب بإنشاء "فيدرالية" في لبنان بدلا من اتفاق الطائف؛ تعاون روسي أفريقي لا يعتمد على المرافق الغربية، الأزمة الاقتصادية تطال النظافة الشخصية للسوريين؛ أول قسيسة فلسطينية على المقدسات.
بحث الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرغ ووزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس، في العاصمة الألمانية، تقديم المزيد من الدعم العسكري لأوكرانيا؛ بما في ذلك احتمال تصدير دبابات "ليوبارد 2" الألمانية الصنع.
حول هذا الموضوع، قال رئيس المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات، جاسم محمد، لـ"بلا قيود":
"هذه محاولة جديدة لحلف الناتو من أجل الاستمرار بالضغط على ألمانيا لتقديم الدعم العسكري لأوكرانيا، وقد سبقه اجتماع وزيرالدفاع الأمريكي مع ممثلي أكثر من 50 دولة معظمهم وزراء دفاع، ويأتي التركيز على ألمانيا من كونها تحتل الرقم 3 بعد الولايات المتحدة وبريطانيا في موضوع الدعم لأوكرانيا، ومن الواضح أن برلين مترددة بإرسال دبابات "ليوبارد 2" إلى كييف لكنها لن تمنع بولندا من إرسالها، وهي التي تمثل أيضا رأس حربة في هذه الحرب، ومن غير المستبعد تغيير رأي المستشار الألماني وعدوله عن إرسال هذه الدبابات، خاصة أن ذلك سيحدث رد فعل لدى روسيا التي صرحت بأنه من الممكن أن تتأثر العلاقات بين البلدين في حال حدوث ذلك".
خبير فلسطيني: أي خطوة تثبت بأن شعبنا طموح تضايق إسرائيل
جاءت خطوة ترسيم خامس امرأة في الشرق الأوسط برتبة قسّيسة في الأردن والأراضي المقدسة، في إطار تعزيز دور المرأة الفلسطينية في كل مجالات الحياة وليس فقط في المجال الديني وهي إشارة مهمة لها مردود مهم على هذه طائفة الكنيسة الإنجيلية اللوثرية على مستوى العالم، فهل من الممكن أن تكون هذه الخطوة سببا آخر للتصعيد في المنطقة؟
حول هذا الموضوع، قال الخبير بالشؤون الفلسطينية، الأستاذ عبد المهدي مطاوع لبرنامج "بلا قيود":
"إنّ هذه الرسامة لامرأة فلسطينية في الكنيسة الإنجيلية اللّوثرية هي خطوة مهمة وصداها معنوي بشكل كبير يؤكّد بأن فلسطين لها من المؤهلات بأن تلتحق بركب العالم في حقوق المرأة بمختلف المجالات".
وأشار الأستاذ مطاوع إلى ردة فعل العرب والإسرائيليين من هذه الخطوة في ظل ما يحدث هناك، وقال:
"إنّ العرب متأخرون في مجالات متعددة وليس فقط في موضوع حقوق المرأة، أما بالنسبة للإسرائيليين فإن أي خطوة يكون فيها إثبات بأن هذا الشعب لديه طموح وأفق ديمقراطي وسياسي والقدرة على الحكم سيضايقه بالتأكيد الذي ينفي روايته بأن الفلسطينيين لا يستحقون أن يكون لهم دولة".
التفاصيل في الملف الصوتي...