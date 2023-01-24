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https://sputnikarabic.ae/20230124/رئيس-الأركان-الجزائري-يبحث-التعاون-العسكري-مع-نظيره-الفرنسي-في-باريس-1072650606.html
رئيس الأركان الجزائري يبحث التعاون العسكري مع نظيره الفرنسي في باريس
رئيس الأركان الجزائري يبحث التعاون العسكري مع نظيره الفرنسي في باريس
أجرى رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق الأول السعيد شنقريحة، محادثات مع نظيره الفرنسي حول سبل تعزيز التعاون العسكري بين البلدين. 24.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-24T12:12+0000
2023-01-24T12:12+0000
العالم العربي
الجزائر
زيارة
رئيس الأركان
أخبار فرنسا
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وأفاد بيان لوزارة الدفاع الجزائرية، فقد استُقبل الفريق أول السعيد شنقريحة بالمدرسة العسكرية بباريس من قبل الفريق أول تيري بورخارد رئيس أركان الجيوش الفرنسية.وأضاف البيان أن الفريق أول السعيد شنقريحة تباحث مع رئيس أركان الجيوش الفرنسية حول السبل الكفيلة بتعزيز التعاون العسكري والأمني بين البلدين.كما اُستُقبل شنڨريحة، خلال الزيارة من قبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.وحسب بيان لوزارة الدفاع، فقد سلّم الفريق أول شنقريحة رسالة خطية من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، إلى نظيره الفرنسي.وكان في استقبال رئيس أركان الجيش الجزائري، لدى وصوله إلى مطار باريس بورجي بفرنسا، كل من العميد إيريك بيلتيي، المكلّف بالعلاقات الدولية العسكرية لدى قيادة أركان الجيوش الفرنسية، وسفير الجزائر بفرنسا.وحسب البيان فإن الزيارة تندرج في إطار تعزيز التعاون بين الجيش الوطني الشعبي والجيوش الفرنسية، حيث ستمكن الطرفين من التباحث حول المسائل ذات الاهتمام المشترك.
https://sputnikarabic.ae/20230123/رئيس-أركان-الجيش-الجزائري-في-زيارة-رسمية-إلى-فرنسا-1072607392.html
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العالم العربي, الجزائر, زيارة, رئيس الأركان, أخبار فرنسا
العالم العربي, الجزائر, زيارة, رئيس الأركان, أخبار فرنسا

رئيس الأركان الجزائري يبحث التعاون العسكري مع نظيره الفرنسي في باريس

12:12 GMT 24.01.2023
© Photo / Sputnik via le Ministère Algérien de la Défense Nationaleرئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الجزائري، الفريق السعيد شنقريحة
رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الجزائري، الفريق السعيد شنقريحة - سبوتنيك عربي, 1920, 24.01.2023
© Photo / Sputnik via le Ministère Algérien de la Défense Nationale
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أجرى رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق الأول السعيد شنقريحة، محادثات مع نظيره الفرنسي حول سبل تعزيز التعاون العسكري بين البلدين.
وأفاد بيان لوزارة الدفاع الجزائرية، فقد استُقبل الفريق أول السعيد شنقريحة بالمدرسة العسكرية بباريس من قبل الفريق أول تيري بورخارد رئيس أركان الجيوش الفرنسية.
وأضاف البيان أن الفريق أول السعيد شنقريحة تباحث مع رئيس أركان الجيوش الفرنسية حول السبل الكفيلة بتعزيز التعاون العسكري والأمني بين البلدين.
كما اُستُقبل شنڨريحة، خلال الزيارة من قبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.
وحسب بيان لوزارة الدفاع، فقد سلّم الفريق أول شنقريحة رسالة خطية من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، إلى نظيره الفرنسي.
رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الجزائري، الفريق السعيد شنقريحة - سبوتنيك عربي, 1920, 23.01.2023
رئيس أركان الجيش الجزائري في زيارة رسمية إلى فرنسا
أمس, 10:37 GMT
وكان في استقبال رئيس أركان الجيش الجزائري، لدى وصوله إلى مطار باريس بورجي بفرنسا، كل من العميد إيريك بيلتيي، المكلّف بالعلاقات الدولية العسكرية لدى قيادة أركان الجيوش الفرنسية، وسفير الجزائر بفرنسا.
وحسب البيان فإن الزيارة تندرج في إطار تعزيز التعاون بين الجيش الوطني الشعبي والجيوش الفرنسية، حيث ستمكن الطرفين من التباحث حول المسائل ذات الاهتمام المشترك.
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