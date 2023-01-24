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Мобилизованный военнослужащий стреляет из ручного гранатомета РПГ-7 на Чебаркульском полигоне - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230124/رئيس-فنلندا-يصل-إلى-كييف-للاجتماع-مع-زيلينسكي-1072668560.html
رئيس فنلندا يصل إلى كييف للاجتماع مع زيلينسكي
رئيس فنلندا يصل إلى كييف للاجتماع مع زيلينسكي
أفادت الرئاسة الفنلندية اليوم الثلاثاء، بوصول الرئيس ساولي نينيستو إلى كييف لمناقشة الوضع الحالي في البلاد مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي. 24.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-24T16:57+0000
2023-01-24T16:57+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
فنلندا
أخبار أوكرانيا
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موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان صادر عن مكتبه: "يزور رئيس جمهورية فنلندا ساولي نينيستو أوكرانيا ويلتقي بالرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في كييف يوم الثلاثاء 24 يناير 2023".وأضاف أن الزيارة تؤكد دعم فنلندا القوي والمستمر لأوكرانيا، ومن المقرر أن يناقش الرئيسان الوضع الحالي فيما يتعلق بالعملية العسكرية الروسية التي بدأتها روسيا قبل 11 شهرا.سيناقش نينيستو وزيلينسكي أيضا الدعم المادي الذي تقدمه فنلندا لأوكرانيا، ومن المتوقع أن يزور الزعيم الفنلندي بورودينكا وبوتشا، بالإضافة إلى وضع إكليل من الزهور على حائط الذكرى في كييف.
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فنلندا, أخبار أوكرانيا
فنلندا, أخبار أوكرانيا

رئيس فنلندا يصل إلى كييف للاجتماع مع زيلينسكي

16:57 GMT 24.01.2023
© Photo / Telegram / Zelensky Officialالرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 24.01.2023
© Photo / Telegram / Zelensky Official
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أفادت الرئاسة الفنلندية اليوم الثلاثاء، بوصول الرئيس ساولي نينيستو إلى كييف لمناقشة الوضع الحالي في البلاد مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي.
موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان صادر عن مكتبه: "يزور رئيس جمهورية فنلندا ساولي نينيستو أوكرانيا ويلتقي بالرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في كييف يوم الثلاثاء 24 يناير 2023".
وأضاف أن الزيارة تؤكد دعم فنلندا القوي والمستمر لأوكرانيا، ومن المقرر أن يناقش الرئيسان الوضع الحالي فيما يتعلق بالعملية العسكرية الروسية التي بدأتها روسيا قبل 11 شهرا.
سيناقش نينيستو وزيلينسكي أيضا الدعم المادي الذي تقدمه فنلندا لأوكرانيا، ومن المتوقع أن يزور الزعيم الفنلندي بورودينكا وبوتشا، بالإضافة إلى وضع إكليل من الزهور على حائط الذكرى في كييف.
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