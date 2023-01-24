https://sputnikarabic.ae/20230124/رئيس-فنلندا-يصل-إلى-كييف-للاجتماع-مع-زيلينسكي-1072668560.html
رئيس فنلندا يصل إلى كييف للاجتماع مع زيلينسكي
رئيس فنلندا يصل إلى كييف للاجتماع مع زيلينسكي
أفادت الرئاسة الفنلندية اليوم الثلاثاء، بوصول الرئيس ساولي نينيستو إلى كييف لمناقشة الوضع الحالي في البلاد مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي. 24.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-24T16:57+0000
2023-01-24T16:57+0000
2023-01-24T16:57+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
فنلندا
أخبار أوكرانيا
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موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان صادر عن مكتبه: "يزور رئيس جمهورية فنلندا ساولي نينيستو أوكرانيا ويلتقي بالرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في كييف يوم الثلاثاء 24 يناير 2023".وأضاف أن الزيارة تؤكد دعم فنلندا القوي والمستمر لأوكرانيا، ومن المقرر أن يناقش الرئيسان الوضع الحالي فيما يتعلق بالعملية العسكرية الروسية التي بدأتها روسيا قبل 11 شهرا.سيناقش نينيستو وزيلينسكي أيضا الدعم المادي الذي تقدمه فنلندا لأوكرانيا، ومن المتوقع أن يزور الزعيم الفنلندي بورودينكا وبوتشا، بالإضافة إلى وضع إكليل من الزهور على حائط الذكرى في كييف.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
فنلندا, أخبار أوكرانيا
رئيس فنلندا يصل إلى كييف للاجتماع مع زيلينسكي
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أفادت الرئاسة الفنلندية اليوم الثلاثاء، بوصول الرئيس ساولي نينيستو إلى كييف لمناقشة الوضع الحالي في البلاد مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي.
موسكو - سبوتنيك
. وجاء في بيان صادر عن مكتبه: "يزور رئيس جمهورية فنلندا ساولي نينيستو أوكرانيا ويلتقي بالرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في كييف يوم الثلاثاء 24 يناير 2023".
وأضاف أن الزيارة تؤكد دعم فنلندا القوي والمستمر لأوكرانيا، ومن المقرر أن يناقش الرئيسان الوضع الحالي فيما يتعلق بالعملية العسكرية الروسية التي بدأتها روسيا قبل 11 شهرا.
سيناقش نينيستو وزيلينسكي أيضا الدعم المادي الذي تقدمه فنلندا لأوكرانيا
، ومن المتوقع أن يزور الزعيم الفنلندي بورودينكا وبوتشا، بالإضافة إلى وضع إكليل من الزهور على حائط الذكرى في كييف.