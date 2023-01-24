https://sputnikarabic.ae/20230124/روسكوسموس-نشر-المحطة-المدارية-الروسية-يبدأ-عام-2027-1072659012.html
"روسكوسموس": إطلاق المحطة المدارية الروسية يبدأ عام 2027
"روسكوسموس": إطلاق المحطة المدارية الروسية يبدأ عام 2027
أعلن الرئيس التنفيذي لشركة روسكوسموس يوري بوريسوف، اليوم الثلاثاء، أنه من المقرر أن يبدأ نشر المحطة المدارية الروسية في عام 2027. 24.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-24T14:17+0000
2023-01-24T14:17+0000
2023-01-24T14:26+0000
روسيا
العالم
المجتمع
محطة الفضاء الروسية
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103274/85/1032748587_0:43:1201:718_1920x0_80_0_0_23483622eea1b3f702d24b68aa2f01bf.jpg
وقال بوريسوف في موسكو إنه "يجب أن يكتمل التصميم الأولي للمحطة المدارية الروسية (روس)، اللازمة لدعم الملاحة الفضائية الروسية المأهولة بعد انتهاء تشغيل محطة الفضاء الدولية. وبحلول نهاية عام 2023، سيتم وضع "روس" في مدار عالي العرض مع ميل 97 درجة، وليس عند 51.6 درجة، مثل محطة الفضاء الدولية، بحيث يمكن رؤية أراضي روسيا الاتحادية بشكل أفضل من محطة الفضاء الدولية.وأكد بوريسوف أنه في عام 2030، يجب أن تبدأ المرحلة الثانية من نشر نظام روس، ويجب أن تصل كتلة المحطة إلى 122 طنا، والحجم المحكم 505 متر مكعب. وفقًا للمطورين، ستكون محطة روس" أكبر بكثير من الجزء الروسي من محطة الفضاء الدولية.وكان، في وقت سابق، قد أبلغ بوريسوف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن قرار الانسحاب من مشروع محطة الفضاء الدولية بعد عام 2024، وأنه سيتم تحديد التاريخ الدقيق بناء على الحالة الفنية للمحطة.وقال بوريسوف، في وقت لاحق، إن روسيا من المرجح أن تشارك في المشروع حتى عام 2028، الآن تم اتخاذ قرار تمديد محطة الفضاء الدولية حتى عام 2030 من قبل الولايات المتحدة واليابان، كما دعمت وكالة الفضاء الأوروبية هذه المبادرة.
https://sputnikarabic.ae/20221219/وكالة-الفضاء-الروسية-تعلن-استعدادها-لصناعة-بديل-لحجرة-سويوز-1071360756.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103274/85/1032748587_0:0:1067:800_1920x0_80_0_0_ca9d9d17d745b5e35caeb5adb60f1059.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, العالم, المجتمع, محطة الفضاء الروسية
روسيا, العالم, المجتمع, محطة الفضاء الروسية
"روسكوسموس": إطلاق المحطة المدارية الروسية يبدأ عام 2027
14:17 GMT 24.01.2023 (تم التحديث: 14:26 GMT 24.01.2023) تابعنا عبر
أعلن الرئيس التنفيذي لشركة روسكوسموس يوري بوريسوف، اليوم الثلاثاء، أنه من المقرر أن يبدأ نشر المحطة المدارية الروسية في عام 2027.
وقال بوريسوف في موسكو إنه "يجب أن يكتمل التصميم الأولي للمحطة المدارية الروسية (روس)، اللازمة لدعم الملاحة الفضائية الروسية المأهولة بعد انتهاء تشغيل محطة الفضاء الدولية. وبحلول نهاية عام 2023، سيتم وضع "روس" في مدار عالي العرض مع ميل 97 درجة، وليس عند 51.6 درجة، مثل محطة الفضاء الدولية، بحيث يمكن رؤية أراضي روسيا الاتحادية بشكل أفضل من محطة الفضاء الدولية.
وأكد بوريسوف أنه في عام 2030، يجب أن تبدأ المرحلة الثانية من نشر نظام روس، ويجب أن تصل كتلة المحطة إلى 122 طنا، والحجم المحكم 505 متر مكعب. وفقًا للمطورين، ستكون محطة روس" أكبر بكثير من الجزء الروسي من محطة الفضاء الدولية.
وكان، في وقت سابق، قد أبلغ بوريسوف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن قرار الانسحاب من مشروع محطة الفضاء الدولية بعد عام 2024، وأنه سيتم تحديد التاريخ الدقيق بناء على الحالة الفنية للمحطة.
19 ديسمبر 2022, 13:15 GMT
وقال بوريسوف، في وقت لاحق، إن روسيا من المرجح أن تشارك في المشروع حتى عام 2028، الآن تم اتخاذ قرار تمديد محطة الفضاء الدولية حتى عام 2030 من قبل الولايات المتحدة واليابان، كما دعمت وكالة الفضاء الأوروبية هذه المبادرة.