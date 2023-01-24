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https://sputnikarabic.ae/20230124/روسيا-تخطط-لتقديم-مشروع-فضائي-للدول-الصديقة-1072654830.html
روسيا تخطط لتقديم مشروع فضائي للدول الصديقة
روسيا تخطط لتقديم مشروع فضائي للدول الصديقة
صرح المدير العام لوكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس" يوري بوريسوف، بأنه سيقدم للدول الصديقة مشروع إطلاق أقمار صناعية دولية. 24.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-24T13:05+0000
2023-01-24T13:05+0000
علوم
روسيا
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قال بوريسوف في اجتماع عام للقراءات الملكية في موسكو: "ربما في يوم من الأيام، هذه هي فكرتي، يمكنني أن أقدمها لزملائي، لا أعرف كيف سيستجيبون، حول إنشاء أبراج فضائية دولية". وأشار بوريسوف إلى أنه يخطط لرحلة إلى الصين في النصف الثاني من فبراير/شباط، حيث سيلتقي مع قيادة إدارة الفضاء الوطنية الصينية. وتابع المدير العام لوكالة روسكوسموس، قائلا: "آمل أن نصل بعد رحلتي إلى مستوى جديد من التعاون في إنشاء أنظمة متعددة الأقمار الصناعية".
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علوم, روسيا
علوم, روسيا

روسيا تخطط لتقديم مشروع فضائي للدول الصديقة

13:05 GMT 24.01.2023
© Photo / pixabay/PIRO4Dقمر صناعي لاهداف بحثية
قمر صناعي لاهداف بحثية - سبوتنيك عربي, 1920, 24.01.2023
© Photo / pixabay/PIRO4D
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صرح المدير العام لوكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس" يوري بوريسوف، بأنه سيقدم للدول الصديقة مشروع إطلاق أقمار صناعية دولية.
قال بوريسوف في اجتماع عام للقراءات الملكية في موسكو: "ربما في يوم من الأيام، هذه هي فكرتي، يمكنني أن أقدمها لزملائي، لا أعرف كيف سيستجيبون، حول إنشاء أبراج فضائية دولية".

وأضاف أن ذلك سيساعد في توفير المال وستعمل هذه الأقمار في "مصالح جميع الدول الصديقة".

وأشار بوريسوف إلى أنه يخطط لرحلة إلى الصين في النصف الثاني من فبراير/شباط، حيث سيلتقي مع قيادة إدارة الفضاء الوطنية الصينية.
وتابع المدير العام لوكالة روسكوسموس، قائلا: "آمل أن نصل بعد رحلتي إلى مستوى جديد من التعاون في إنشاء أنظمة متعددة الأقمار الصناعية".
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