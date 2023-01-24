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سقوط 7 قذائف هاون قرب قصر الرئاسة في الصومال
سقوط 7 قذائف هاون قرب قصر الرئاسة في الصومال
أفادت وسائل إعلام صومالية، اليوم الثلاثاء، بسقوط عدة قذائف هاون قرب قصر الرئاسة في العاصمة مقديشو. 24.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-24T15:07+0000
2023-01-24T15:07+0000
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القاهرة - سبوتنيك. وحسب موقع "غاروي"، فإن عدة قذائف هاون سقطت قرب القصر الرئاسي، من دون تحديد هوية منفذي الهجوم أو حجم ضحاياه.وأشار الموقع، في وقت لاحق، إلى أن عدد القذائف كان 7 واستهدفت مناطق قريبة من القصر الجمهوري، ما أسفر عن سقوط إصابات.ويشهد الصومال، منذ عدة سنوات، صراعا دامياً بين القوات الحكومية ومسلحي حركة "الشباب" المرتبطة بتنظيم القاعدة [الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول]، التي تسعى للسيطرة على الدولة الواقعة في منطقة القرن الأفريقي، وحكمها وفقا لتفسيرها المتشدد للشريعة الإسلامية.وتكثف الحكومة الصومالية في الفترة الأخيرة من عملياتها العسكرية ضد مواقع الحركة المتشددة.وخسرت حركة "الشباب" عشرات المواقع في المنطقة الوسطى، لا سيما بمحافظة هيران منذ سبتمبر/ أيلول الماضي لصالح قوات الجيش التي تحرز مكاسب في العملية المستمرة التي تحظى بدعم الجيش الأمريكي.
https://sputnikarabic.ae/20230121/الجيش-الأمريكي-يعلن-مقتل-30-عنصرا-من-حركة-الشباب-إثر-غارة-في-الصومال-1072545623.html
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الصومال, العالم العربي, الجيش الأمريكي
الصومال, العالم العربي, الجيش الأمريكي

سقوط 7 قذائف هاون قرب قصر الرئاسة في الصومال

15:07 GMT 24.01.2023
© AFP 2023 / MUSTAFA ABDIسيارة إسعاف، الصومال
سيارة إسعاف، الصومال - سبوتنيك عربي, 1920, 24.01.2023
© AFP 2023 / MUSTAFA ABDI
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أفادت وسائل إعلام صومالية، اليوم الثلاثاء، بسقوط عدة قذائف هاون قرب قصر الرئاسة في العاصمة مقديشو.
القاهرة - سبوتنيك. وحسب موقع "غاروي"، فإن عدة قذائف هاون سقطت قرب القصر الرئاسي، من دون تحديد هوية منفذي الهجوم أو حجم ضحاياه.

وأشار الموقع، في وقت لاحق، إلى أن عدد القذائف كان 7 واستهدفت مناطق قريبة من القصر الجمهوري، ما أسفر عن سقوط إصابات.
أباتشي - سبوتنيك عربي, 1920, 21.01.2023
الجيش الأمريكي يعلن مقتل 30 عنصرا من حركة "الشباب" إثر غارة في الصومال
21 يناير, 13:41 GMT
ويشهد الصومال، منذ عدة سنوات، صراعا دامياً بين القوات الحكومية ومسلحي حركة "الشباب" المرتبطة بتنظيم القاعدة [الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول]، التي تسعى للسيطرة على الدولة الواقعة في منطقة القرن الأفريقي، وحكمها وفقا لتفسيرها المتشدد للشريعة الإسلامية.

وتكثف الحكومة الصومالية في الفترة الأخيرة من عملياتها العسكرية ضد مواقع الحركة المتشددة.

وخسرت حركة "الشباب" عشرات المواقع في المنطقة الوسطى، لا سيما بمحافظة هيران منذ سبتمبر/ أيلول الماضي لصالح قوات الجيش التي تحرز مكاسب في العملية المستمرة التي تحظى بدعم الجيش الأمريكي.
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