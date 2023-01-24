https://sputnikarabic.ae/20230124/شبيغل-المستشار-الألماني-يقرر-إرسال-دبابات-ليوبارد-2-إلى-أوكرانيا-1072670392.html

"شبيغل": المستشار الألماني يقرر إرسال دبابات "ليوبارد 2" إلى أوكرانيا

"شبيغل": المستشار الألماني يقرر إرسال دبابات "ليوبارد 2" إلى أوكرانيا

قررت الحكومة الألمانية تزويد أوكرانيا بدبابات ليوبارد من طراز "2A6"، والتي تدخل في عتاد سلاح القوات الألمانية الحالي، وفق صحيفة "شبيغل" الألمانية. 24.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-24T18:09+0000

2023-01-24T18:09+0000

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وكتبت الصحيفة نقلا عن مصادر، "القرار اتخذ: ألمانيا ستزود أوكرانيا بدبابات ليوبارد 2".وأضافت أن الحديث يدور عن سلسلة كاملة من الدبابات من طراز ليوبارد "2A6"، والتي تندرج ضمن معدات الجيش الألماني الحالية.وكان الأمين العام لحلف "الناتو" ينس ستولتنبرغ، قد عبر عن ثقته في أن الحلفاء سيتوصلون قريباً إلى اتفاق بشأن توريد الدبابات، بما في ذلك "ليوبارد" الألمانية، إلى أوكرانيا.وأكد وزير الدفاع الألماني، بوريس بيستوريوس، أن بإمكان دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) التي تمتلك دبابات "ليوبارد" أن تزود أوكرانيا بها، ولن تعترض ألمانيا على ذلك.

https://sputnikarabic.ae/20230124/قناة-أمريكية--12-دولة-وافقت-على-إرسال-نحو-100-دبابة-ليوبارد-إلى-أوكرانيا-1072647695.html

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