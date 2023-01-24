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Мобилизованный военнослужащий стреляет из ручного гранатомета РПГ-7 на Чебаркульском полигоне - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230124/شبيغل-المستشار-الألماني-يقرر-إرسال-دبابات-ليوبارد-2-إلى-أوكرانيا-1072670392.html
"شبيغل": المستشار الألماني يقرر إرسال دبابات "ليوبارد 2" إلى أوكرانيا
"شبيغل": المستشار الألماني يقرر إرسال دبابات "ليوبارد 2" إلى أوكرانيا
قررت الحكومة الألمانية تزويد أوكرانيا بدبابات ليوبارد من طراز "2A6"، والتي تدخل في عتاد سلاح القوات الألمانية الحالي، وفق صحيفة "شبيغل" الألمانية. 24.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-24T18:09+0000
2023-01-24T18:09+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
شراء دبابات
أخبار ألمانيا
أخبار أوكرانيا
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وكتبت الصحيفة نقلا عن مصادر، "القرار اتخذ: ألمانيا ستزود أوكرانيا بدبابات ليوبارد 2".وأضافت أن الحديث يدور عن سلسلة كاملة من الدبابات من طراز ليوبارد "2A6"، والتي تندرج ضمن معدات الجيش الألماني الحالية.وكان الأمين العام لحلف "الناتو" ينس ستولتنبرغ، قد عبر عن ثقته في أن الحلفاء سيتوصلون قريباً إلى اتفاق بشأن توريد الدبابات، بما في ذلك "ليوبارد" الألمانية، إلى أوكرانيا.وأكد وزير الدفاع الألماني، بوريس بيستوريوس، أن بإمكان دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) التي تمتلك دبابات "ليوبارد" أن تزود أوكرانيا بها، ولن تعترض ألمانيا على ذلك.
https://sputnikarabic.ae/20230124/قناة-أمريكية--12-دولة-وافقت-على-إرسال-نحو-100-دبابة-ليوبارد-إلى-أوكرانيا-1072647695.html
أخبار ألمانيا
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الأخبار
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العالم, شراء دبابات, أخبار ألمانيا, أخبار أوكرانيا
العالم, شراء دبابات, أخبار ألمانيا, أخبار أوكرانيا

"شبيغل": المستشار الألماني يقرر إرسال دبابات "ليوبارد 2" إلى أوكرانيا

18:09 GMT 24.01.2023
© Photo / Public domainدبابة ليوبارد
دبابة ليوبارد - سبوتنيك عربي, 1920, 24.01.2023
© Photo / Public domain
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قررت الحكومة الألمانية تزويد أوكرانيا بدبابات ليوبارد من طراز "2A6"، والتي تدخل في عتاد سلاح القوات الألمانية الحالي، وفق صحيفة "شبيغل" الألمانية.
وكتبت الصحيفة نقلا عن مصادر، "القرار اتخذ: ألمانيا ستزود أوكرانيا بدبابات ليوبارد 2".
وأضافت أن الحديث يدور عن سلسلة كاملة من الدبابات من طراز ليوبارد "2A6"، والتي تندرج ضمن معدات الجيش الألماني الحالية.
وكان الأمين العام لحلف "الناتو" ينس ستولتنبرغ، قد عبر عن ثقته في أن الحلفاء سيتوصلون قريباً إلى اتفاق بشأن توريد الدبابات، بما في ذلك "ليوبارد" الألمانية، إلى أوكرانيا.
دبابة ليوبارد 2 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.01.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
قناة أمريكية: 12 دولة وافقت على إرسال نحو 100 دبابة ليوبارد إلى أوكرانيا
11:03 GMT
وأكد وزير الدفاع الألماني، بوريس بيستوريوس، أن بإمكان دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) التي تمتلك دبابات "ليوبارد" أن تزود أوكرانيا بها، ولن تعترض ألمانيا على ذلك.
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