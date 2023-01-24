عربي
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sputnikarabic.ae/20230124/شركة-تابعة-للتاج-الملكي-البريطاني-ترفع-دعوى-قضائية-ضد-تويتر-1072658791.html
شركة تابعة للتاج الملكي البريطاني ترفع دعوى قضائية ضد "تويتر"
شركة تابعة للتاج الملكي البريطاني ترفع دعوى قضائية ضد "تويتر"
رفعت شركة "كراون إستيت"، المسؤولة عن إدارة العقارات التابعة للتاج الملكي في بريطانيا، دعوى قضائية ضد شركة "تويتر" لتأخرها في دفع إيجار مقرها في سان فرانسيسكو... 24.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-24T14:03+0000
2023-01-24T14:03+0000
مجتمع
تكنولوجيا
تويتر
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0a/19/1069449788_0:12:3125:1769_1920x0_80_0_0_c0ea589cee54e231a5d4bd5786bb8661.jpg
ورفعت الشركة البريطانية التي تشرف على مجموعة من العقارات المملوكة لملك بريطانيا، الدعوى ضد "تويتر" أمام المحكمة العليا في لندن الأسبوع الماضي، بحسب وكالة "رويترز".واتخذت الشركة البريطانية المسؤولة عن إدارة العقارات الملكية هذه الخطوة بعد مطالبة "تويتر" بسداد القيمة الإيجارية للمبنى الإداري.وتُعد شركة "كراون إستيت" واحدة من أكبر الشركات التجارية المستقلة في بريطانيا، وتمتلك نحو 10 ملايين متر مربع من العقارات في العاصمة لندن إضافة إلى ساحل البحر حول إنجلترا، وويلز، وأيرلندا الشمالية إضافة إلى عقارات أخرى.وتدر الشركة أرباحا لوزارة الخزانة بغرض الإنفاق العام، وتُخصص نسبة تبلغ 15% من الفائض السنوي من أرباح هذه العقارات للعائلة الملكية، فيما يعرف باسم "المنحة السيادية لدعم الواجبات الرسمية".
https://sputnikarabic.ae/20230122/إيلون-ماسك-توفير-نسخة-من-تويتر-خالية-من-الإعلانات-لكن-باشتراك-أعلى-1072573924.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0a/19/1069449788_167:0:2898:2048_1920x0_80_0_0_6abf8a4f27957030872afa3d034a0178.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
تكنولوجيا, تويتر
تكنولوجيا, تويتر

شركة تابعة للتاج الملكي البريطاني ترفع دعوى قضائية ضد "تويتر"

14:03 GMT 24.01.2023
© AFP 2023 / OLIVIER DOULIERYالملياردير، إيلون ماسك، وشعار شركة "تويتر" الأمريكية
الملياردير، إيلون ماسك، وشعار شركة تويتر الأمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 24.01.2023
© AFP 2023 / OLIVIER DOULIERY
تابعنا عبرTelegram
رفعت شركة "كراون إستيت"، المسؤولة عن إدارة العقارات التابعة للتاج الملكي في بريطانيا، دعوى قضائية ضد شركة "تويتر" لتأخرها في دفع إيجار مقرها في سان فرانسيسكو بميدان بيكاديللي بلندن.
ورفعت الشركة البريطانية التي تشرف على مجموعة من العقارات المملوكة لملك بريطانيا، الدعوى ضد "تويتر" أمام المحكمة العليا في لندن الأسبوع الماضي، بحسب وكالة "رويترز".
واتخذت الشركة البريطانية المسؤولة عن إدارة العقارات الملكية هذه الخطوة بعد مطالبة "تويتر" بسداد القيمة الإيجارية للمبنى الإداري.
إيلون ماسك وتويتر - سبوتنيك عربي, 1920, 22.01.2023
مجتمع
إيلون ماسك: توفير نسخة من "تويتر" خالية من الإعلانات لكن باشتراك أعلى
22 يناير, 13:35 GMT
وتُعد شركة "كراون إستيت" واحدة من أكبر الشركات التجارية المستقلة في بريطانيا، وتمتلك نحو 10 ملايين متر مربع من العقارات في العاصمة لندن إضافة إلى ساحل البحر حول إنجلترا، وويلز، وأيرلندا الشمالية إضافة إلى عقارات أخرى.
وتدر الشركة أرباحا لوزارة الخزانة بغرض الإنفاق العام، وتُخصص نسبة تبلغ 15% من الفائض السنوي من أرباح هذه العقارات للعائلة الملكية، فيما يعرف باسم "المنحة السيادية لدعم الواجبات الرسمية".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Реактивная система залпового огня (РСЗО) Ураган шестой армии Западной группировки войск РФ в Харьковской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة11:08 GMTБоевая машина пехоты БМП-1ПК НМ ЛНР в зоне проведения специальной военной операции в Донецкой области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة20 يناير, 14:41 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала