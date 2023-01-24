https://sputnikarabic.ae/20230124/شركة-تابعة-للتاج-الملكي-البريطاني-ترفع-دعوى-قضائية-ضد-تويتر-1072658791.html
شركة تابعة للتاج الملكي البريطاني ترفع دعوى قضائية ضد "تويتر"
شركة تابعة للتاج الملكي البريطاني ترفع دعوى قضائية ضد "تويتر"
رفعت شركة "كراون إستيت"، المسؤولة عن إدارة العقارات التابعة للتاج الملكي في بريطانيا، دعوى قضائية ضد شركة "تويتر" لتأخرها في دفع إيجار مقرها في سان فرانسيسكو... 24.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-24T14:03+0000
2023-01-24T14:03+0000
2023-01-24T14:03+0000
مجتمع
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ورفعت الشركة البريطانية التي تشرف على مجموعة من العقارات المملوكة لملك بريطانيا، الدعوى ضد "تويتر" أمام المحكمة العليا في لندن الأسبوع الماضي، بحسب وكالة "رويترز".واتخذت الشركة البريطانية المسؤولة عن إدارة العقارات الملكية هذه الخطوة بعد مطالبة "تويتر" بسداد القيمة الإيجارية للمبنى الإداري.وتُعد شركة "كراون إستيت" واحدة من أكبر الشركات التجارية المستقلة في بريطانيا، وتمتلك نحو 10 ملايين متر مربع من العقارات في العاصمة لندن إضافة إلى ساحل البحر حول إنجلترا، وويلز، وأيرلندا الشمالية إضافة إلى عقارات أخرى.وتدر الشركة أرباحا لوزارة الخزانة بغرض الإنفاق العام، وتُخصص نسبة تبلغ 15% من الفائض السنوي من أرباح هذه العقارات للعائلة الملكية، فيما يعرف باسم "المنحة السيادية لدعم الواجبات الرسمية".
https://sputnikarabic.ae/20230122/إيلون-ماسك-توفير-نسخة-من-تويتر-خالية-من-الإعلانات-لكن-باشتراك-أعلى-1072573924.html
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تكنولوجيا, تويتر
شركة تابعة للتاج الملكي البريطاني ترفع دعوى قضائية ضد "تويتر"
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رفعت شركة "كراون إستيت"، المسؤولة عن إدارة العقارات التابعة للتاج الملكي في بريطانيا، دعوى قضائية ضد شركة "تويتر" لتأخرها في دفع إيجار مقرها في سان فرانسيسكو بميدان بيكاديللي بلندن.
ورفعت الشركة البريطانية التي تشرف على مجموعة من العقارات المملوكة لملك بريطانيا، الدعوى ضد "تويتر" أمام المحكمة العليا في لندن الأسبوع الماضي، بحسب وكالة "رويترز
".
واتخذت الشركة البريطانية المسؤولة عن إدارة العقارات الملكية هذه الخطوة بعد مطالبة "تويتر" بسداد القيمة الإيجارية للمبنى الإداري.
وتُعد شركة "كراون إستيت"
واحدة من أكبر الشركات التجارية المستقلة في بريطانيا، وتمتلك نحو 10 ملايين متر مربع من العقارات في العاصمة لندن إضافة إلى ساحل البحر حول إنجلترا، وويلز، وأيرلندا الشمالية إضافة إلى عقارات أخرى.
وتدر الشركة أرباحا لوزارة الخزانة بغرض الإنفاق العام، وتُخصص نسبة تبلغ 15% من الفائض السنوي من أرباح هذه العقارات للعائلة الملكية، فيما يعرف باسم "المنحة السيادية لدعم الواجبات الرسمية".