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https://sputnikarabic.ae/20230124/شولتس-ألمانيا-ستشهد-أكبر-عملية-تحديث-صناعي-منذ-نهاية-القرن-التاسع-عشر-1072677095.html
شولتس: ألمانيا ستشهد أكبر عملية تحديث صناعي منذ نهاية القرن التاسع عشر
شولتس: ألمانيا ستشهد أكبر عملية تحديث صناعي منذ نهاية القرن التاسع عشر
قال المستشار الألماني أولاف شولتس، اليوم الثلاثاء، إن ألمانيا ستشهد أكبر تحديث صناعي منذ نهاية القرن التاسع عشر بعد حل أزمة الطاقة الحالية. 24.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-24T21:05+0000
2023-01-24T21:05+0000
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برلين- سبوتنيك. وذكر خلال وجوده في غرفة الصناعة والتجارة الألمانية في ذكرى تأسيسها: "هذا مشروع غير مسبوق، وهو أكبر تحديث صناعي في ألمانيا، على الأرجح، منذ المرحلة العظيمة من التصنيع والنمو في نهاية القرن التاسع عشر. في 22 عاما تقريبا، سيتغير كل شيء، وإن لم يكن فسيتغير الكثير".قدم شولتس خطط التحديث بعد أن قال إن بلاده تتعامل بنجاح مع أزمة الطاقة الحالية. من بين الإنجازات الأخرى، ذكر أيضا نجاح ألمانيا في تجنب الركود العميق، على عكس بعض توقعات الخبراء، واكتساب الاستقلال عن موارد الطاقة الروسية.وأضاف المستشار أن ألمانيا ستزيد من إنتاجها من الكهرباء والهيدروجين لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتأمين "اختراق كبير" في الابتكارات والتحديث الصناعي في المستقبل.يواجه الاتحاد الأوروبي أزمة طاقة هائلة ويكافح من أجل الحفاظ على صناعاته في أعقاب التباطؤ الاقتصادي العالمي والعملية العسكرية لروسيا في أوكرانيا. أدت الأزمة الأوكرانية والعقوبات الغربية المرتبطة بها على روسيا إلى اضطرابات في سلاسل التوريد وارتفاع التضخم في جميع أنحاء العالم.
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أخبار ألمانيا, اقتصاد, العالم, أخبار الاتحاد الأوروبي, روسيا, أخبار أوكرانيا
أخبار ألمانيا, اقتصاد, العالم, أخبار الاتحاد الأوروبي, روسيا, أخبار أوكرانيا

شولتس: ألمانيا ستشهد أكبر عملية تحديث صناعي منذ نهاية القرن التاسع عشر

21:05 GMT 24.01.2023
© AP Photo / Michael Sohnمستشار ألمانيا أولاف شولتس، 8 ديسمبر 2021
مستشار ألمانيا أولاف شولتس، 8 ديسمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.01.2023
© AP Photo / Michael Sohn
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قال المستشار الألماني أولاف شولتس، اليوم الثلاثاء، إن ألمانيا ستشهد أكبر تحديث صناعي منذ نهاية القرن التاسع عشر بعد حل أزمة الطاقة الحالية.
برلين- سبوتنيك. وذكر خلال وجوده في غرفة الصناعة والتجارة الألمانية في ذكرى تأسيسها: "هذا مشروع غير مسبوق، وهو أكبر تحديث صناعي في ألمانيا، على الأرجح، منذ المرحلة العظيمة من التصنيع والنمو في نهاية القرن التاسع عشر. في 22 عاما تقريبا، سيتغير كل شيء، وإن لم يكن فسيتغير الكثير".
المستشار الألماني أولاف شولتز ينحني وهو يمشي أمام دبابة ليوبارد 2 الألمانية - سبوتنيك عربي, 1920, 23.01.2023
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أمس, 13:51 GMT
قدم شولتس خطط التحديث بعد أن قال إن بلاده تتعامل بنجاح مع أزمة الطاقة الحالية. من بين الإنجازات الأخرى، ذكر أيضا نجاح ألمانيا في تجنب الركود العميق، على عكس بعض توقعات الخبراء، واكتساب الاستقلال عن موارد الطاقة الروسية.
وأضاف المستشار أن ألمانيا ستزيد من إنتاجها من الكهرباء والهيدروجين لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتأمين "اختراق كبير" في الابتكارات والتحديث الصناعي في المستقبل.
يواجه الاتحاد الأوروبي أزمة طاقة هائلة ويكافح من أجل الحفاظ على صناعاته في أعقاب التباطؤ الاقتصادي العالمي والعملية العسكرية لروسيا في أوكرانيا. أدت الأزمة الأوكرانية والعقوبات الغربية المرتبطة بها على روسيا إلى اضطرابات في سلاسل التوريد وارتفاع التضخم في جميع أنحاء العالم.
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