https://sputnikarabic.ae/20230124/طائرات-مسيرة-روسية-ترصد-المرتزقة-الأجانب-من-خلال-الهواتف-المحمولة-1072637156.html
طائرات مسيرة روسية ترصد المرتزقة الأجانب من خلال الهواتف المحمولة
طائرات مسيرة روسية ترصد المرتزقة الأجانب من خلال الهواتف المحمولة
نشرت وزارة الدفاع الروسية مقطع فيديو يظهر كيفية رصد وتحديد هوية المرتزقة الأجانب الذين يقاتلون في أوكرانيا، وذلك من خلال استخدام الطائرات المسيرة ومعدات خاصة... 24.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-24T05:48+0000
2023-01-24T05:48+0000
2023-01-24T05:48+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وأشارت الدفاع أن مجموعة كاملة من الخبراء يعملون في هذا المجال ولديهم مهام متعددة منها تفريغ وتجميع الطائرات المسيرة وإعداد الطائرات للإطلاق وأداء مهمة قتالية والتحكم بالطائرات بدون طيار وإرسال رسائل إلى هواتف العدو المكتشفة.وقال أحد العسكريين: "تم العثور على جسم في منطقة العمليات العسكرية ينتمي إلى جمهورية التشيك تم إرسال الإحداثيات إلى المركز وعملوا عليها وأكدت المخابرات أنها كانت مجموعة من المرتزقة وتم تدمير الأهداف". وأوضح العسكري أن المعدات الموجودة على متن طائرة Orlan-10 تسمح باكتشاف مشتركي اتصالات GSM و LTE ، حيث يتم البحث عن مشتركين خلويين وتحديد مواقعهم وإرسال رسائل نصية إليهم أيضًا وتحديد انتمائهم إلى أي بلد معين ونجد في الغالب مجموعات في الحقول والغابات وننقل الإحداثيات.
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2023
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
طائرات مسيرة روسية ترصد المرتزقة الأجانب من خلال الهواتف المحمولة
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نشرت وزارة الدفاع الروسية مقطع فيديو يظهر كيفية رصد وتحديد هوية المرتزقة الأجانب الذين يقاتلون في أوكرانيا، وذلك من خلال استخدام الطائرات المسيرة ومعدات خاصة لتعقب أرقام هواتف أجنبية.
وأشارت الدفاع أن مجموعة كاملة من الخبراء يعملون في هذا المجال ولديهم مهام متعددة منها تفريغ وتجميع الطائرات المسيرة وإعداد الطائرات للإطلاق وأداء مهمة قتالية والتحكم بالطائرات بدون طيار وإرسال رسائل إلى هواتف العدو المكتشفة.
وقال أحد العسكريين: "تم العثور على جسم في منطقة العمليات العسكرية ينتمي إلى جمهورية التشيك تم إرسال الإحداثيات إلى المركز وعملوا عليها وأكدت المخابرات أنها كانت مجموعة من المرتزقة وتم تدمير الأهداف".
وأوضح العسكري أن المعدات الموجودة على متن طائرة Orlan-10 تسمح باكتشاف مشتركي اتصالات GSM و LTE ، حيث يتم البحث عن مشتركين خلويين وتحديد مواقعهم وإرسال رسائل نصية إليهم أيضًا وتحديد انتمائهم إلى أي بلد معين ونجد في الغالب مجموعات في الحقول والغابات وننقل الإحداثيات.