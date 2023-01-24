https://sputnikarabic.ae/20230124/طالبان-تعتزم-السماح-للنساء-بالعمل-في-المنظمات-غير-الحكومية-التي-تتطلب-وجودهن-1072638835.html

"طالبان" تعتزم السماح للنساء بالعمل في المنظمات غير الحكومية التي تتطلب وجودهن

"طالبان" تعتزم السماح للنساء بالعمل في المنظمات غير الحكومية التي تتطلب وجودهن

أعلنت حكومة "طالبان" في أفغانستان أن "هناك جهودا جارية للسماح للنساء بالعمل في المنظمات غير الحكومية في أفغانستان". 24.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-24T07:54+0000

2023-01-24T07:54+0000

2023-01-24T08:03+0000

أخبار أفغانستان اليوم

حركة طالبان

العالم

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ونقلت قناة "طلوع نيوز" الأفغانية، عن متحدث باسم وزارة الاقتصاد في حكومة حركة طالبان، عبد الرحمن حبيب، أنه "سيتم السماح للمرأة بالعمل في المنظمات غير الحكومية التي تتطلب وجودهن".وأضاف: "لقد توقفت النساء عن العمل في المنظمات غير الحكومية لفترة من الوقت، والجهود جارية لإيجاد حل عادل والسماح للنساء بالعمل حيثما يكون وجودهن مطلوبا".وكانت 3 منظمات غير حكومية استأنفت نشاطها بشكل جزئي بمشاركة موظفات في أفغانستان.جاءت هذه الخطوة بعد تلقي المنظمات ضمانات من سلطات حركة طالبان (منظمة تخضع لعقوبات أممية)، بأن النساء يمكنهن مواصلة العمل في القطاع الصحي، بحسب "فرانس برس".وأعلنت وزارة الاقتصاد الأفغانية، في 24 كانون الأول/ ديسمبر، حظر عمل السيدات الأفغانيات في المنظمات غير الحكومية، على خلفية "شكاوى جدية" تتعلق بعدم احترام ارتداء الحجاب.وعقب هذا الإعلان، قررت عدة منظمات غير حكومية، بما في ذلك "لجنة الإنقاذ الدولية" (IRC) و"انقذوا الأطفال" (Save the Children) و"كير" (CARE) تعليق أنشطتها في البلاد، اعتراضا على القرار.يذكر أن نحو 1260 منظمة غير حكومية تعمل في أفغانستان بحسب وزارة الاقتصاد، وتوظف آلاف النساء في مناصب أساسية، سواء في برامج المعونة الغذائية أو في مجالات الصحة والتعليم.كما أكدت منظمة "انقذوا الأطفال" استئناف نشاطاتها في قطاع الصحة، فيما أعلنت منظمة "كير" هي الأخرى، أنها استأنفت أنشطتها الصحية والغذائية في أفغانستان مع موظفين وموظفات.وسيطرت حركة طالبان (منظمة تخضع لعقوبات أممية) على السلطة في أفغانستان، في 15 أغسطس/ آب الماضي، تزامنا مع انسحاب قوات الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي (الناتو) من البلاد.وشكلت "طالبان"، حكومة مؤقتة لإدارة شؤون البلاد، بعد تفكك الحكومة السابقة الموالية للرئيس أشرف غني، الذي غادر البلاد إلى الإمارات، قبيل وصول مقاتلي الحركة إلى كابول، من دون مقاومة تذكر.

https://sputnikarabic.ae/20220524/مجلس-الأمن-يحث-طالبان-على-إنهاء-السياسيات-المقيدة-لحرية-المرأة-1062675523.html

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