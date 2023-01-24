https://sputnikarabic.ae/20230124/ظاهرة-نادرة-دراسة-تكشف-دوران-باطن-الأرض-بعكس-سطحها-1072647833.html
"ظاهرة نادرة"... دراسة تكشف دوران باطن الأرض بعكس سطحها
"ظاهرة نادرة"... دراسة تكشف دوران باطن الأرض بعكس سطحها
أشارت دراسة علمية حديثة أن باطن كوكب الأرض يغير حاليًا اتجاه دورانه المعتاد مقارنة بسطحها. 24.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-24T11:05+0000
2023-01-24T11:05+0000
2023-01-24T11:05+0000
مجتمع
علوم
العالم
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وأضاف التقرير الذي نشرته مجلة Nature Geoscience، العلمية أن هذه الظاهرة تحدث مرة كل بضعة عقود.وكشفت الدراسة أن حركة قشرة الأرض ربما تكون في الاتجاه المعاكس لحركة باطنها، وقد تثير هذه الدراسة قلقاً من تأثيرات هذه الظاهرة على كوكب الأرض، مشيرةً إلى أن "هذه الظاهرة ربما تحدث منذ أزمان سحيقة".ووصف شياودونغ سونغ عالم الزلازل في جامعة بكين الصينية، الواقعة أنها تشبه كوكبا داخل كوكب، لذا من الواضح أن طريقة تحركه مهمة للغاية، ونرى دليلاً قوياً على أن اللب الداخلي كان يدور أسرع من السطح، لكن بحلول عام 2009 تقريبًا توقف، والآن اللب الداخلي يتحرك تدريجيًا في الاتجاه المعاكس بالنسبة لسطح الأرض.ويحاول العلماء من خلال دراستهم تعزيز فهم العلاقة بين أعماق الأرض بسطحها الخارجي وتأثير تغير اتجاه دوران سطح وباطن الأرض على طول الأيام في كوكبنا.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
علوم, العالم
"ظاهرة نادرة"... دراسة تكشف دوران باطن الأرض بعكس سطحها
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أشارت دراسة علمية حديثة أن باطن كوكب الأرض يغير حاليًا اتجاه دورانه المعتاد مقارنة بسطحها.
وأضاف التقرير الذي نشرته مجلة
Nature Geoscience، العلمية أن هذه الظاهرة تحدث مرة كل بضعة عقود.
وكشفت الدراسة أن حركة قشرة الأرض ربما تكون في الاتجاه المعاكس لحركة باطنها، وقد تثير هذه الدراسة قلقاً من تأثيرات هذه الظاهرة على كوكب الأرض، مشيرةً إلى أن "هذه الظاهرة ربما تحدث منذ أزمان سحيقة".
ووصف شياودونغ سونغ عالم الزلازل في جامعة بكين الصينية، الواقعة أنها تشبه كوكبا داخل كوكب، لذا من الواضح أن طريقة تحركه مهمة للغاية، ونرى دليلاً قوياً على أن اللب الداخلي
كان يدور أسرع من السطح، لكن بحلول عام 2009 تقريبًا توقف، والآن اللب الداخلي يتحرك تدريجيًا في الاتجاه المعاكس بالنسبة لسطح الأرض.
وتوصل الباحثون إلى أن اللب الداخلي يدور بسرعة مختلفة عن سرعة سطح الأرض، ما يتسبب في اختلافات، إذ يدور الكوكب نحو 360 درجة في اليوم بناءً على حساباتهم، بينما يدور اللب الداخلي في المتوسط بمعدل درجة واحدة في السنة أسرع من بقية الأرض.
ويحاول العلماء من خلال دراستهم تعزيز فهم العلاقة بين أعماق الأرض بسطحها الخارجي وتأثير تغير اتجاه دوران سطح وباطن الأرض على طول الأيام في كوكبنا.