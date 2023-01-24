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https://sputnikarabic.ae/20230124/فنزويلا-تدعم-فكرة-إنشاء-عملة-إقليمية-1072636794.html
فنزويلا تدعم فكرة إنشاء عملة إقليمية
فنزويلا تدعم فكرة إنشاء عملة إقليمية
أعرب الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، عن دعمه لفكرة إنشاء عملة إقليمية. 24.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-24T04:46+0000
2023-01-24T05:13+0000
العالم
رئاسة فنزويلا
نيكولاس مادورو
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مكسيكو سيتي - سبوتنيك. في وقت سابق، قال زعيما البرازيل والأرجنتين إن مثل هذه المحادثات جارية.وقال مادورو خلال مسيرة في كراكاس ضد الحصار والعقوبات: "فنزويلا مستعدة ونحن ندعم المبادرة لإنشاء عملة أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي".وأضاف: "الاستقلال والوحدة والتحرر لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي!".
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العالم, رئاسة فنزويلا, نيكولاس مادورو
العالم, رئاسة فنزويلا, نيكولاس مادورو

فنزويلا تدعم فكرة إنشاء عملة إقليمية

04:46 GMT 24.01.2023 (تم التحديث: 05:13 GMT 24.01.2023)
© AFP 2023 / HANDOUT الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو
 الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو - سبوتنيك عربي, 1920, 24.01.2023
© AFP 2023 / HANDOUT
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أعرب الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، عن دعمه لفكرة إنشاء عملة إقليمية.
مكسيكو سيتي - سبوتنيك. في وقت سابق، قال زعيما البرازيل والأرجنتين إن مثل هذه المحادثات جارية.
وقال مادورو خلال مسيرة في كراكاس ضد الحصار والعقوبات: "فنزويلا مستعدة ونحن ندعم المبادرة لإنشاء عملة أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي".
وأضاف: "الاستقلال والوحدة والتحرر لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي!".
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