https://sputnikarabic.ae/20230124/قرار-بتحديث-ساعة-القيامة-بعد-تزايد-التهديدات-على-خلفية-الوضع-في-أوكرانيا-1072644079.html

قرار بتحديث "ساعة القيامة" بعد تزايد التهديدات على خلفية الوضع في أوكرانيا

قرار بتحديث "ساعة القيامة" بعد تزايد التهديدات على خلفية الوضع في أوكرانيا

أعلن خبراء العلم والأمن البارزين أنهم سيقررون، اليوم الثلاثاء، ما إذا كانوا سيحدثون ما يعرف باسم "ساعة يوم القيامة" السنوية. 24.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-24T09:59+0000

2023-01-24T09:59+0000

2023-01-24T10:16+0000

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وستحدد النشرة الخاصة بعلماء الذرة في الساعة 10:00 صباحا (1500 بتوقيت غرينتش)، ما إذا كان وقت الساعة الرمزية سيتغير أم لا.وقال العلماء إنهم سيأخذون عند تغيير الساعة في اعتبارهم هذه المرة، العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، والتهديدات البيولوجية، وانتشار الأسلحة النووية، واستمرار أزمة التغير المناخي، وحملات التضليل التي ترعاها الدول، والتقنيات التخريبية.ويصف العلماء "ساعة يوم القيامة" بأنها "إشارة إلى مدى قرب الإنسانية من تدمير الذات"، لافتين إلى أن إعادة الضبط السنوي لها يجب أن يُنظر إليها على أنه "دعوة للعمل لعكس عقاربها".ويتولى مجلس العلوم والأمن التابع لنشرة علماء الذرة، في النشرة مهمة ضبط "ساعة يوم القيامة"، ومجلس رعايته، الذي يضم 11 من الحائزين على جائزة "نوبل" العالمية، التي تمنح في مجالات عدة، منها الطب والعلوم والثقافة، وتحمل مكافأة نقدية قدرها 10 ملايين كرونة سويدية (ما يقرب من 900 ألف دولار).وقالت النشرة في بيان لها العام الماضي: "تظل الساعة هي الأقرب على الإطلاق لنهاية العالم التي تنتهي بالحضارة، لأن العالم لا يزال عالقا في لحظة خطيرة للغاية".ما هي ساعة يوم القيامة؟"ساعة يوم القيامة" هي إلى حد كبير ما تبدو عليه ساعة تقيّم مخاطر العالم، ومدى اقتراب البشر من تدمير أنفسهم، وقامت مجموعة من العلماء الذين نشروا نشرة علماء الذرة بإنشاء الساعة في عام 1947، وهم صاحب نظرية النسبية ألبرت أينشتاين، إلى جانب جي روبرت أوبنهايمر ويوجين رابينويتش، الذين طوروا أول أسلحة ذرية في "مشروع مانهاتن".وكانت هناك نسخة مطبوعة من النشرة حتى عام 2009، وتتواجد حاليا على شبكة الإنترنت، وفي شهر يناير من كل عام، تعلن المجموعة عن مدى تعديلها للساعة، وأسباب فعلهم لذلك.ما هو التوقيت الحالي لـ"ساعة يوم القيامة"؟تم ضبط الساعة حاليا على 100 ثانية حتى منتصف الليل، وتم ضبطها بذلك التوقيت منذ عام 2020، ولم تتغير في 2021 أو 2022.متى يتم تعديل الساعة؟في شهر يناير من كل عام، ويقوم العلماء بتقييم مدى قرب العالم من النهاية، من وجهة نظرهم، ويستخدمون المعرفة بكيفية تغير الأشياء لتحريك الساعة، إما أقرب أو بعيدا عن منتصف الليل.وفي العام الحالي 2023، سيحدث التحديث في 24 يناير، وسيحدث إعلان 2023 في الساعة 7 صباحا بتوقيت المحيط الهادئ، وستكون المرة الأولى التي نسمع فيها من فريق النشرة منذ الأزمة الأوكرانية، وهذا يمكن أن يدفع الساعة أقرب إلى منتصف الليل.لماذا يتم تعديل الساعة؟يأخذ العالم بعين الاعتبار مجموعة متنوعة من العوامل كل عام، بما في ذلك خطر الحرب النووية، وأزمة المناخ والهندسة الوراثية، وأشياء أخرى تم تصنيفها على أنها تهديدات للحضارة.وكانت أبعد مسافة مسجلة للساعة عن منتصف ليل "يوم القيامة"، هي 17 دقيقة، وذلك عقب نهاية الحرب الباردة.

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