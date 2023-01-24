https://sputnikarabic.ae/20230124/كوليبا-الاتحاد-الأوروبي-يدرس-تسليم-طائرات-إف---16-إلى-كييف-1072678881.html
كوليبا: الاتحاد الأوروبي يدرس تسليم طائرات إف - 16 إلى كييف
كوليبا: الاتحاد الأوروبي يدرس تسليم طائرات إف - 16 إلى كييف
قال وزير الخارجية الأوكراني، دميترو كوليبا، يوم الثلاثاء، إن الاتحاد الأوروبي يدرس تسليم طائرات مقاتلة من طراز إف - 16 إلى كييف. 24.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-24T23:45+0000
2023-01-24T23:45+0000
2023-01-24T23:45+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار أوكرانيا
روسيا
العالم
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موسكو - سبوتنيك. ونشر كوليبا حوارا مع "نظيره الأوروبي" المزعوم على فيسبوك (المحظور في روسيا):"- طائرات إف-16 الآن؟ - نعم. نحتاجها إلى العمل يا صديقي"، مضيفا أن هذا هو السؤال الذي تلقاه من محاوره.وقال كوليبا في مارس، خلال اجتماع مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إن أوكرانيا تطلب تسليم معدات الطيران العسكري والدفاع الصاروخي أكثر من غيرها.وكثفت الدول الغربية دعمها العسكري لأوكرانيا بعد أن شنت روسيا عملية عسكرية خاصة هناك في 24 فبراير 2022، استجابة لدعوات المساعدة من جمهوريتي دونيتسك ولوهانسك الانفصاليتين.وفي أبريل، أرسلت موسكو مذكرة إلى الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي تدين مساعدتها العسكرية لكييف.وحذر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف من أن أي شحنات أسلحة على الأراضي الأوكرانية ستكون "أهدافا مشروعة" للقوات الروسية.
https://sputnikarabic.ae/20230120/البنتاغون-يؤكد-عزمه-دعم-أوكرانيا-بالأسلحة-إذا-شنت-عملية-عسكرية-في-القرم-1072517682.html
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أخبار أوكرانيا, روسيا, العالم
أخبار أوكرانيا, روسيا, العالم
كوليبا: الاتحاد الأوروبي يدرس تسليم طائرات إف - 16 إلى كييف
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قال وزير الخارجية الأوكراني، دميترو كوليبا، يوم الثلاثاء، إن الاتحاد الأوروبي يدرس تسليم طائرات مقاتلة من طراز إف - 16 إلى كييف.
موسكو - سبوتنيك
. ونشر كوليبا حوارا مع "نظيره الأوروبي" المزعوم على فيسبوك (المحظور في روسيا):"- طائرات إف-16 الآن؟ - نعم. نحتاجها إلى العمل يا صديقي"، مضيفا أن هذا هو السؤال الذي تلقاه من محاوره.
وقال كوليبا في مارس، خلال اجتماع مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إن أوكرانيا تطلب تسليم معدات الطيران العسكري والدفاع الصاروخي أكثر من غيرها.
وكثفت الدول الغربية دعمها العسكري لأوكرانيا بعد أن شنت روسيا عملية عسكرية خاصة
هناك في 24 فبراير 2022، استجابة لدعوات المساعدة من جمهوريتي دونيتسك ولوهانسك الانفصاليتين.
وفي أبريل، أرسلت موسكو مذكرة إلى الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي تدين مساعدتها العسكرية لكييف.
وحذر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف من أن أي شحنات أسلحة على الأراضي الأوكرانية ستكون "أهدافا مشروعة" للقوات الروسية.