https://sputnikarabic.ae/20230124/كوليبا-يعلن-رفض-بلاده-في-إبرام-اتفاق-مع-روسيا-مثل-مينسك-1072672943.html
كوليبا يعلن رفض بلاده في إبرام اتفاق مع روسيا على غرار "مينسك"
كوليبا يعلن رفض بلاده في إبرام اتفاق مع روسيا على غرار "مينسك"
صرح وزير الخارجية الأوكراني دميتري دوليبا، اليوم الثلاثاء، بأن كييف لا تنوي إبرام أي اتفاقيات مع موسكو بالقياس مع اتفاق مينسك. 24.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-24T18:56+0000
2023-01-24T18:56+0000
2023-01-24T19:02+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
أخبار أوكرانيا
حوار
مينسك
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وكتب كوليبا في مقال لصحيفة "بوليتيكو" الأمريكية، قائلا: "يجب عدم تكرار أخطاء عملية مينسك. في الواقع، يجب أن تكون بمثابة نموذج لكيفية عدم التفاوض مع روسيا".واعترفت المستشارة الألمانية السابقة ميركل في وقت سابق، في مقابلة مع صحيفة "دي تسايت"، بأن الغرض من اتفاقيات مينسك هو محاولة منح أوكرانيا الوقت لتقويتها. كما أضافت أن الجميع فهم أن المشكلة لم تحل وأن الصراع مجمّد. كما أعربت عن رأي مفاده أنه في عام 2014 لم يتمكن الناتو من تزويد كييف بالأسلحة إلى الحد الذي يفعله الحلف الآن.بدوره، قال الرئيس الفرنسي السابق فرانسوا هولاند أيضًا إن ميزة اتفاقيات مينسك تكمن في حقيقة أن كييف حصلت على فرصة لتعزيز إمكاناتها العسكرية.
https://sputnikarabic.ae/20221213/نائب-المستشار-النمساوي-السابق-اعترافات-ميركل-تشكل-تهديدا-لمصداقية-السياسيين-الأوروبيين---1071153163.html
مينسك
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سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, أخبار أوكرانيا, حوار, مينسك
العالم, أخبار أوكرانيا, حوار, مينسك
كوليبا يعلن رفض بلاده في إبرام اتفاق مع روسيا على غرار "مينسك"
18:56 GMT 24.01.2023 (تم التحديث: 19:02 GMT 24.01.2023) تابعنا عبر
صرح وزير الخارجية الأوكراني دميتري دوليبا، اليوم الثلاثاء، بأن كييف لا تنوي إبرام أي اتفاقيات مع موسكو بالقياس مع اتفاق مينسك.
وكتب كوليبا في مقال لصحيفة "بوليتيكو" الأمريكية، قائلا: "يجب عدم تكرار أخطاء عملية مينسك. في الواقع، يجب أن تكون بمثابة نموذج لكيفية عدم التفاوض مع روسيا".
واعترفت المستشارة الألمانية السابقة ميركل في وقت سابق، في مقابلة مع صحيفة "دي تسايت"، بأن الغرض من اتفاقيات مينسك هو محاولة منح أوكرانيا الوقت لتقويتها. كما أضافت أن الجميع فهم أن المشكلة لم تحل وأن الصراع مجمّد. كما أعربت عن رأي مفاده أنه في عام 2014 لم يتمكن الناتو من تزويد كييف بالأسلحة إلى الحد الذي يفعله الحلف الآن.
13 ديسمبر 2022, 09:18 GMT
بدوره، قال الرئيس الفرنسي السابق فرانسوا هولاند أيضًا إن ميزة اتفاقيات مينسك تكمن في حقيقة أن كييف حصلت على فرصة لتعزيز إمكاناتها العسكرية.