https://sputnikarabic.ae/20230124/لافروف-فكرة-عملة-بريكس-ترتبط-بعدم-الاعتماد-على-الآليات-المالية-للغرب-1072659899.html
لافروف: فكرة عملة "بريكس" ترتبط بعدم الاعتماد على الآليات المالية للغرب
لافروف: فكرة عملة "بريكس" ترتبط بعدم الاعتماد على الآليات المالية للغرب
صرح وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الثلاثاء، بأنه لا يمكن الاعتماد على الآليات المالية للغرب، كونه جهة مستعدة دائماً للخداع في أي لحظة، من أجل تحقيق... 24.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-24T14:39+0000
2023-01-24T14:39+0000
2023-01-24T14:39+0000
روسيا
العالم
اقتصاد
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مبابان-سبوتنيك. ووفقا للافروف: "من الضروري البحث عن طرق للدفاع عن المصالح ضد هيمنة الآليات التي قام الغرب بتشكيلها في إطار ذلك النموذج للعولمة، الذي يسيء الغرب استخدامه بشكل صارخ".وفي هذا السياق، قال لافروف، في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره في مملكة إسواتيني (أفريقيا) "أعني قبل كل شيء دور الدولار".من الجدير بذكره أن لافروف يقوم بجولة أفريقية، بهدف تعزيز التعاون بين روسيا ودول القارة السمراء، بما في ذلك وفي الهيئات الدولية.سبق واقترح الرئيس البرازيلي، لويز إيناسيو لولا دا سيلفا، يوم أمس الاثنين، التفكير في إمكانية إقرار عملة موحدة لــ "ميركوسور"(السوق المشتركة لدول أمريكا اللاتينية) للاستفادة منها في الحسابات داخل هذه الرابطة، معيداً إلى الأذهان أن مثل هذه المناقشات تجريها بريكس، ومؤكداً أن إقرار مثل هذه العملات من شأنه أن يسهم في التقليل من درجة الاعتماد على الدولار وتسهيل التجارة.
https://sputnikarabic.ae/20220929/السفير-الروسي-دول-بريكس-يمكنها-إنشاء-عملة-موحدة-1068388841.html
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روسيا, العالم, اقتصاد
لافروف: فكرة عملة "بريكس" ترتبط بعدم الاعتماد على الآليات المالية للغرب
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صرح وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الثلاثاء، بأنه لا يمكن الاعتماد على الآليات المالية للغرب، كونه جهة مستعدة دائماً للخداع في أي لحظة، من أجل تحقيق هدف عابر، مشيراً إلى أنه لدى دول "بريكس" أفكار حول إصدار عملة موحدة.
مبابان-سبوتنيك. ووفقا للافروف: "من الضروري البحث عن طرق للدفاع عن المصالح ضد هيمنة الآليات التي قام الغرب بتشكيلها في إطار ذلك النموذج للعولمة، الذي يسيء الغرب استخدامه بشكل صارخ".
وفي هذا السياق، قال لافروف، في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره في مملكة إسواتيني (أفريقيا) "أعني قبل كل شيء دور الدولار".
واستطرد وزير الخارجية الروسي، بالقول، بأن "حصة العملات الوطنية في التسويات بين دول بريكس تتزايد بنشاط، ويجري الإعلان عن مبادرات تؤكد ضرورة العمل على إقرار عملة خاصة بها بـ(بريكس). والسبب بسيط للغاية – وهو عدم إمكانية الاعتماد على الآليات في أيدي من يمكن أن يخدع في أي لحظة ويتخلى عن التزاماته".
من الجدير بذكره أن لافروف يقوم بجولة أفريقية، بهدف تعزيز التعاون بين روسيا ودول القارة السمراء، بما في ذلك وفي الهيئات الدولية.
29 سبتمبر 2022, 10:42 GMT
سبق واقترح الرئيس البرازيلي، لويز إيناسيو لولا دا سيلفا، يوم أمس الاثنين، التفكير في إمكانية إقرار عملة موحدة لــ "ميركوسور"(السوق المشتركة لدول أمريكا اللاتينية) للاستفادة منها في الحسابات داخل هذه الرابطة، معيداً إلى الأذهان أن مثل هذه المناقشات تجريها بريكس، ومؤكداً أن إقرار مثل هذه العملات من شأنه أن يسهم في التقليل من درجة الاعتماد على الدولار وتسهيل التجارة.