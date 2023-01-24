https://sputnikarabic.ae/20230124/لافروف-يعقد-مؤتمرا-صحفيا-في-مباباني-عاصمة-مملكة-إستواتيني-الأفريقية--1072644285.html

لافروف يعقد مؤتمرا صحفيا في مباباني عاصمة مملكة إستواتيني الأفريقية

لافروف يعقد مؤتمرا صحفيا في مباباني عاصمة مملكة إستواتيني الأفريقية

يعقد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الثلاثاء، مؤتمرا صحفيا مع نظيرته تولي دلادلا في مباباني عاصمة مملكة إستواتيني. 24.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-24T09:49+0000

2023-01-24T09:49+0000

2023-01-24T10:08+0000

روسيا

العالم

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قال لافروف في المؤتمر إن محادثات اليوم مفيدة مع زارة الخارجية في المملكة ووزارة الدفاع ووزارة الزراعة والسياحة والأمن، مشيرا إلى أن هذه المحادثات تعبر عن نية الطرفين في تطوير العلاقات بالنسبة لمصلحة الطرفين.وبين لافروف أن هذا العمل الفعّال يؤكد أن علاقاتنا مبنية على مبدأ المساواة والاحترام، وأنه تم مناقشة مجالات التعاون العسكرية والسياسية والاقتصادية والإنسانية، وأنه من المهم توجيه عملنا في المجال الاقتصادي.وأشار لافروف إلى أن البلدين اتفقا على تشكيل لجان لمناقشة مسائل التجارة والتواصل بين رجال الأعمال والمشاركة في المنتدى الاقتصادي في سان بطرسبرغ.وبدرها، قالت الوزيرة تولي دلادلا إن أجندة العمل المشتركة مع روسيا "سوف تتوسع وتتعمق وكل هذا سيمح لنا بتحسين مواطنينا داخليا وخارجيا"، مشيرة إلى أن اتفاقية رفع التأشيرات هي خطوة نحو الأفضل، مؤكدة أن هذه الخطوة ستزيد التعاون والعلاقات بين البلدين، وتعزيز المصالح المتبادلة.ونوهت الوزيرة إلى أن هذه الاتفاقية هي خطوة نحو الأمام في مجال الزراعة والطاقة والتعليم ومجالات التعليم والمجال الدفاعي وغيرها من المجالات.وعبرت الوزيرة عن أملها بإيجاد حل للخروج من الأزمة في أوكرانيا، مشيرة إلى أن الحوار سيساعد في الخروج من هذه "المعضلة" بحسب وصفها، ودعت المجتمع الدولي لإيجاد حلول وتسوية هذه الأزمة.ونوهت إلى أن لدى بلادها الكثير من المواطنين الذين يعملون في المراكز الطبية الروسية، وهو أمر جيد لمملكتها، معبرة عن سعادتها بزيارة لافروف لبلادها متمنية له زيارة موفقة في جولته إلى دول الجوار.

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