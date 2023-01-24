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Мобилизованный военнослужащий стреляет из ручного гранатомета РПГ-7 на Чебаркульском полигоне - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230124/لوكاشينكو-كييف-تعرض-إبرام-معاهدة-عدم-اعتداء-خوفا-من-تقدم-قواتنا-إلى-أوكرانيا-1072644412.html
لوكاشينكو: كييف تعرض إبرام معاهدة عدم اعتداء خوفا من تقدم قواتنا إلى أوكرانيا
لوكاشينكو: كييف تعرض إبرام معاهدة عدم اعتداء خوفا من تقدم قواتنا إلى أوكرانيا
كشف الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، اليوم الثلاثاء، أن السلطات الأوكرانية عرضت على مينسك إبرام اتفاق عدم اعتداء حتى لا تتحرك القوات البيلاروسية إلى... 24.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-24T10:02+0000
2023-01-24T10:02+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
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ونقلت وكالة "بيلتا" البيلاروسية تصريحات لوكاشينكو الذي قال خلال اجتماع مركزي، إن " كييف عرضت على مينسك إبرام اتفاق عدم اعتداء حتى لا تتحرك القوات البيلاروسية إلى أوكرانيا".وأشار لوكاشينكو إلى أن الغرب لم يتخل عن خططه الخاصة ببيلاروسيا، وأن أوكرانيا تواصل تدريب المسلحين والمتطرفين.وعززت مينسك وموسكو قوات الدفاع الجوي لمجموعة القوات الإقليمية المشتركة لدولة الاتحاد، وتولت وحدات الصواريخ المضادة للطائرات مهام قتالية، حسبما أفادت الخدمة الصحفية في وزارة الدفاع البيلاروسية.
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لوكاشينكو: كييف تعرض إبرام معاهدة عدم اعتداء خوفا من تقدم قواتنا إلى أوكرانيا

10:02 GMT 24.01.2023
© Sputnik . Pavel Bednyakov / الانتقال إلى بنك الصورلرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو
لرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو - سبوتنيك عربي, 1920, 24.01.2023
© Sputnik . Pavel Bednyakov
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كشف الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، اليوم الثلاثاء، أن السلطات الأوكرانية عرضت على مينسك إبرام اتفاق عدم اعتداء حتى لا تتحرك القوات البيلاروسية إلى أوكرانيا.
ونقلت وكالة "بيلتا" البيلاروسية تصريحات لوكاشينكو الذي قال خلال اجتماع مركزي، إن " كييف عرضت على مينسك إبرام اتفاق عدم اعتداء حتى لا تتحرك القوات البيلاروسية إلى أوكرانيا".
وأشار لوكاشينكو إلى أن الغرب لم يتخل عن خططه الخاصة ببيلاروسيا، وأن أوكرانيا تواصل تدريب المسلحين والمتطرفين.

وتابع لوكاشينكو، قائلا: "لا أعرف لماذا يفعل الأوكرانيون ذلك. فمن ناحية يطلبون منا عدم الدخول في القتال ضدهم حتى لا تتحرك قواتنا إلى هناك ومن جهة أخرى يقترحون التوقيع على اتفاقية عدم اعتداء".

وعززت مينسك وموسكو قوات الدفاع الجوي لمجموعة القوات الإقليمية المشتركة لدولة الاتحاد، وتولت وحدات الصواريخ المضادة للطائرات مهام قتالية، حسبما أفادت الخدمة الصحفية في وزارة الدفاع البيلاروسية.
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