https://sputnikarabic.ae/20230124/لوكاشينكو-كييف-تعرض-إبرام-معاهدة-عدم-اعتداء-خوفا-من-تقدم-قواتنا-إلى-أوكرانيا-1072644412.html
لوكاشينكو: كييف تعرض إبرام معاهدة عدم اعتداء خوفا من تقدم قواتنا إلى أوكرانيا
لوكاشينكو: كييف تعرض إبرام معاهدة عدم اعتداء خوفا من تقدم قواتنا إلى أوكرانيا
كشف الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، اليوم الثلاثاء، أن السلطات الأوكرانية عرضت على مينسك إبرام اتفاق عدم اعتداء حتى لا تتحرك القوات البيلاروسية إلى... 24.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-24T10:02+0000
2023-01-24T10:02+0000
2023-01-24T10:02+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
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ونقلت وكالة "بيلتا" البيلاروسية تصريحات لوكاشينكو الذي قال خلال اجتماع مركزي، إن " كييف عرضت على مينسك إبرام اتفاق عدم اعتداء حتى لا تتحرك القوات البيلاروسية إلى أوكرانيا".وأشار لوكاشينكو إلى أن الغرب لم يتخل عن خططه الخاصة ببيلاروسيا، وأن أوكرانيا تواصل تدريب المسلحين والمتطرفين.وعززت مينسك وموسكو قوات الدفاع الجوي لمجموعة القوات الإقليمية المشتركة لدولة الاتحاد، وتولت وحدات الصواريخ المضادة للطائرات مهام قتالية، حسبما أفادت الخدمة الصحفية في وزارة الدفاع البيلاروسية.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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العالم
لوكاشينكو: كييف تعرض إبرام معاهدة عدم اعتداء خوفا من تقدم قواتنا إلى أوكرانيا
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كشف الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، اليوم الثلاثاء، أن السلطات الأوكرانية عرضت على مينسك إبرام اتفاق عدم اعتداء حتى لا تتحرك القوات البيلاروسية إلى أوكرانيا.
ونقلت وكالة "بيلتا" البيلاروسية تصريحات لوكاشينكو الذي قال خلال اجتماع مركزي، إن " كييف عرضت على مينسك إبرام اتفاق عدم اعتداء حتى لا تتحرك القوات البيلاروسية إلى أوكرانيا".
وأشار لوكاشينكو إلى أن الغرب لم يتخل عن خططه الخاصة ببيلاروسيا، وأن أوكرانيا تواصل تدريب المسلحين والمتطرفين.
وتابع لوكاشينكو، قائلا: "لا أعرف لماذا يفعل الأوكرانيون ذلك. فمن ناحية يطلبون منا عدم الدخول في القتال ضدهم حتى لا تتحرك قواتنا إلى هناك ومن جهة أخرى يقترحون التوقيع على اتفاقية عدم اعتداء".
وعززت
مينسك وموسكو قوات الدفاع الجوي لمجموعة القوات الإقليمية المشتركة لدولة الاتحاد، وتولت وحدات الصواريخ المضادة للطائرات مهام قتالية، حسبما أفادت الخدمة الصحفية في وزارة الدفاع البيلاروسية.