https://sputnikarabic.ae/20230124/مدير-سي-آي-إيه-للسيسي-مصر-مركز-ثقل-الشرق-الأوسط-في-هذه-المرحلة-الدقيقة-1072648150.html
مدير "سي آي إيه" للسيسي: مصر مركز ثقل الشرق الأوسط في هذه المرحلة الدقيقة
مدير "سي آي إيه" للسيسي: مصر مركز ثقل الشرق الأوسط في هذه المرحلة الدقيقة
أكد مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، وليام بيرنز، للرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، أن “مصر تعتبر مركز ثقل منطقة الشرق الأوسط، ودعامه الأمن... 24.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-24T11:09+0000
2023-01-24T11:09+0000
2023-01-24T11:24+0000
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جاء ذلك خلال استقبال السيسي لبيرنز، أمس الإثنين، في العاصمة المصرية القاهرة، بحضور رئيس المخابرات المصرية، عباس كامل، وفقا لبيان من الرئاسة المصرية.وشدد بيرنز في لقائه مع السيسي على "أهمية وقوة العلاقات المصرية الأمريكية، مع تطلع واشنطن خلال الفترة القادمة لتطوير علاقات التعاون والشراكة مع مصر".من ناحيته، أكد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، لمدير "سي آي إيه"، وليام بيرنز، خلال اللقاء على "متانة العلاقات المصرية الأمريكية، والأهمية التى توليها مصر لتدعيم وتعزيز التعاون الراسخ بين البلدين فى مختلف المجالات، خاصة على الصعيد الأمني والاستخباراتي، ولدعم جهود استعادة الاستقرار بالشرق الأوسط، في ضوء ما يشهده من تحديات".وفي شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، زار الرئيس الأمريكي، جو بايدن، مصر لأول مرة منذ توليه منصبه في يناير/ كانون الثاني 2021.وجاءت زيارة بايدن الأولى إلى مصر، من أجل حضور قمة المناخ (كوب 27) في مدينة شرم الشيخ المصرية.
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MIA „Rosiya Segodnya“
الرئيس عبدالفتاح السيسي, مصر, أخبار مصر الآن, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم العربي, العالم
الرئيس عبدالفتاح السيسي, مصر, أخبار مصر الآن, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم العربي, العالم
مدير "سي آي إيه" للسيسي: مصر مركز ثقل الشرق الأوسط في هذه المرحلة الدقيقة
11:09 GMT 24.01.2023 (تم التحديث: 11:24 GMT 24.01.2023) تابعنا عبر
أكد مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، وليام بيرنز، للرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، أن “مصر تعتبر مركز ثقل منطقة الشرق الأوسط، ودعامه الأمن والاستقرار به بقيادة السيسي، لا سيما في هذه المرحلة الدقيقة التي تشهد أزمات دولية وإقليمية".
جاء ذلك خلال استقبال السيسي لبيرنز، أمس الإثنين، في العاصمة المصرية القاهرة، بحضور رئيس المخابرات المصرية، عباس كامل، وفقا لبيان من الرئاسة المصرية.
وشدد بيرنز في لقائه مع السيسي على "أهمية وقوة العلاقات المصرية الأمريكية، مع تطلع واشنطن خلال الفترة القادمة لتطوير علاقات التعاون والشراكة مع مصر".
من ناحيته، أكد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، لمدير "سي آي إيه"، وليام بيرنز، خلال اللقاء على "متانة العلاقات المصرية الأمريكية، والأهمية التى توليها مصر لتدعيم وتعزيز التعاون الراسخ بين البلدين فى مختلف المجالات، خاصة على الصعيد الأمني والاستخباراتي، ولدعم جهود استعادة الاستقرار بالشرق الأوسط، في ضوء ما يشهده من تحديات".
وفي شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، زار الرئيس الأمريكي، جو بايدن، مصر لأول مرة منذ توليه منصبه في يناير/ كانون الثاني 2021.
وجاءت زيارة بايدن الأولى إلى مصر، من أجل حضور قمة المناخ (كوب 27) في مدينة شرم الشيخ المصرية.