عربي
https://sputnikarabic.ae/20230124/مسؤول-جزائري-الشروع-في-بيع-ممتلكات-المدانين-في-قضايا-الفساد-1072655210.html
مسؤول جزائري: الشروع في بيع ممتلكات المدانين في قضايا الفساد
مسؤول جزائري: الشروع في بيع ممتلكات المدانين في قضايا الفساد
أعلنت السلطات الجزائرية الشروع في بيع ممتلكات المدانين في قضايا الفساد. 24.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-24T13:19+0000
2023-01-24T13:19+0000
العالم العربي
الجزائر
الفساد
بيع
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/05/1d/1049102573_0:0:2048:1153_1920x0_80_0_0_b3ad06803a0b2ec00efa5c6cebd1f091.jpg
وقال المدير العام للقطاع العمومي التجاري والصناعي حسين بن ضيف خلال استضافته ببرنامج "الشروق مورنينغ"، صباح اليوم الثلاثاء، إنه قد تم الشروع في بيع ممتلكات الأشخاص المدانين في قضايا الفساد.كما كشف المدير العام للقطاع العمومي التجاري والصناعي عن تأميم 15 شركة و8 وحدات و5 مشاريع للترقية العقارية تابعة للمدانين، مشيرا إلى أن أغلب هذه الشركات المحولة لملكية الدولة تنشط في مجال السيارات.وكشف المسؤول الجزائري عن "إنشاء مؤسسة عمومية لصناعة وتركيب السيارات تضم عشرات الشركات، كما تدعم القطاع العمومي التجاري بـ 33 مؤسسة مصادرة أعيد بعث بعضها".وكشف وزير العدل الجزائري عبد الرشيد طبي، في شهر نهاية شهر ديسمبر/ كانون الأول الماضي، عن تفاصيل جديدة حول الأموال والممتلكات المنهوبة والتي تم استرجاعها.أوضح الوزير أن 20 مليار دولار من الأموال المنهوبة المسترجعة، والذي أعلن عنها الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، هي رقم أولي مرشح للارتفاع بعد الأحكام الجديدة التي سيتم صدورها.
https://sputnikarabic.ae/20221115/محكمة-جزائرية-تقضي-بسجن-مدير-سابق-لـسوناطراك-15-عاما-1070200153.html
الجزائر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/05/1d/1049102573_115:0:1935:1365_1920x0_80_0_0_dc645fa178f15d3d49e47d0f9cb33fd6.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم العربي, الجزائر, الفساد, بيع
العالم العربي, الجزائر, الفساد, بيع

مسؤول جزائري: الشروع في بيع ممتلكات المدانين في قضايا الفساد

13:19 GMT 24.01.2023
© flickr.com / habib kakiعلم الجزائر
علم الجزائر - سبوتنيك عربي, 1920, 24.01.2023
© flickr.com / habib kaki
تابعنا عبرTelegram
أعلنت السلطات الجزائرية الشروع في بيع ممتلكات المدانين في قضايا الفساد.
وقال المدير العام للقطاع العمومي التجاري والصناعي حسين بن ضيف خلال استضافته ببرنامج "الشروق مورنينغ"، صباح اليوم الثلاثاء، إنه قد تم الشروع في بيع ممتلكات الأشخاص المدانين في قضايا الفساد.
كما كشف المدير العام للقطاع العمومي التجاري والصناعي عن تأميم 15 شركة و8 وحدات و5 مشاريع للترقية العقارية تابعة للمدانين، مشيرا إلى أن أغلب هذه الشركات المحولة لملكية الدولة تنشط في مجال السيارات.
وكشف المسؤول الجزائري عن "إنشاء مؤسسة عمومية لصناعة وتركيب السيارات تضم عشرات الشركات، كما تدعم القطاع العمومي التجاري بـ 33 مؤسسة مصادرة أعيد بعث بعضها".
وكشف وزير العدل الجزائري عبد الرشيد طبي، في شهر نهاية شهر ديسمبر/ كانون الأول الماضي، عن تفاصيل جديدة حول الأموال والممتلكات المنهوبة والتي تم استرجاعها.
علم الجزائر - سبوتنيك عربي, 1920, 15.11.2022
محكمة جزائرية تقضي بسجن مدير سابق لـ"سوناطراك" 15 عاما
15 نوفمبر 2022, 13:26 GMT
أوضح الوزير أن 20 مليار دولار من الأموال المنهوبة المسترجعة، والذي أعلن عنها الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، هي رقم أولي مرشح للارتفاع بعد الأحكام الجديدة التي سيتم صدورها.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Реактивная система залпового огня (РСЗО) Ураган шестой армии Западной группировки войск РФ в Харьковской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة11:08 GMTБоевая машина пехоты БМП-1ПК НМ ЛНР в зоне проведения специальной военной операции в Донецкой области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة20 يناير, 14:41 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала