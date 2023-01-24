https://sputnikarabic.ae/20230124/مع-انطلاق-الدورة-الـ54-لمعرض-القاهرة-الدولي-للكتاب-ما-التحديات-التي-تواجه-صناعة-النشر؟-1072659495.html

مع انطلاق الدورة الـ54 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب... ما التحديات التي تواجه صناعة النشر؟

مع انطلاق الدورة الـ54 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب... ما التحديات التي تواجه صناعة النشر؟

كشفت وزيرة الثقافة المصرية، نيفين الكيلاني، أن الدورة الـ54 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب ستعقد تحت اسم "على اسم مصر.. معا نقرأ نبدع ونفكر"، على أن تحل المملكة... 24.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-24T14:29+0000

2023-01-24T14:29+0000

2023-01-24T14:29+0000

راديو

مساحة حرة

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/01/18/1072659269_29:0:1273:700_1920x0_80_0_0_0296d66342312d63b96b3f4e05a87956.png

مع انطلاق الدورة 54 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب ما التحديات التي تواجه صناعة النشر؟ مع انطلاق الدورة 54 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب ما التحديات التي تواجه صناعة النشر؟

وأضافت، الكيلاني، أنه في ظل ما يشهده العالم من تغيرات وأزمة اقتصادية والجائحة، تصر مصر تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي على أن يظل معرض الكتاب نافذة مصر على ثقافة العالم، مشيرة الى أن المعرض يعقد لمدة أسبوعين في العام ولكن أثره يظل طوال العام، وأن دورة هذا العام ستكون منصبة حول الهوية.وقالت وزيرة الثقافة المصرية، إنه استكمالاً لمكانة المعرض وتأثيره الثقافي الإقليمي والدولي الكبير، ووسط ما تشهده مصر والعالم من تحديات اقتصادية تواجه عديداً من الصناعات، ومنها بالطبع صناعة النشر والكتاب، تأتي دورة هذا المعرض وهي تحمل بالتوازي مع البرنامج الثقافي الحافل برنامجاً مهنياً يعنى في مقامه الأول بالنشر كصناعة، ويناقش بوجود متخصصين دوليين وضيوف من ناشري العالم، مستقبل النشر ومشكلاته وفرصه المستقبلية.ويشهد معرض الكتاب مشاركة ما يقرب من 1047 ناشرًا مصريًا وعربيًا وأجنبيًا، ومشاركة 53 دولة.وأوضح عبده، أن معرض القاهرة للكتاب يعتبر من أكبر المعارض على مستوى العالم ويستقطب ملايين من القراء، مضيفا أن المعرض تأثر بالأزمة العالمية حيث تأخر توريد الورق ومستلزمات الإنتاج.وأوضح أن هناك مشكلة في إقامة هذه المعارض والتي تقام في عدد قليل من الدول العربية، حيث لا تستطيع الكثير من الدول الإيفاء بشروط إقامة هذه المعارض.وأعرب، الهواري، عن تفاؤله بالدور الذي يقوم به اتحاد الناشرين العرب أو المصريين وما يتخذه من قرارات تصب في صالح المؤلف والقارئ.يمكنكم متابعة المزيد من خلال برنامج مساحة حرةإعداد وتقديم: دعاء ثابت...

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

مساحة حرة, аудио