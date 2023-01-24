https://sputnikarabic.ae/20230124/مع-انطلاق-الدورة-الـ54-لمعرض-القاهرة-الدولي-للكتاب-ما-التحديات-التي-تواجه-صناعة-النشر؟-1072659495.html
مع انطلاق الدورة الـ54 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب... ما التحديات التي تواجه صناعة النشر؟
مع انطلاق الدورة الـ54 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب... ما التحديات التي تواجه صناعة النشر؟
كشفت وزيرة الثقافة المصرية، نيفين الكيلاني، أن الدورة الـ54 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب ستعقد تحت اسم "على اسم مصر.. معا نقرأ نبدع ونفكر"، على أن تحل المملكة... 24.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-24T14:29+0000
2023-01-24T14:29+0000
2023-01-24T14:29+0000
راديو
مساحة حرة
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/01/18/1072659269_29:0:1273:700_1920x0_80_0_0_0296d66342312d63b96b3f4e05a87956.png
مع انطلاق الدورة 54 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب ما التحديات التي تواجه صناعة النشر؟
مع انطلاق الدورة 54 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب ما التحديات التي تواجه صناعة النشر؟
وأضافت، الكيلاني، أنه في ظل ما يشهده العالم من تغيرات وأزمة اقتصادية والجائحة، تصر مصر تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي على أن يظل معرض الكتاب نافذة مصر على ثقافة العالم، مشيرة الى أن المعرض يعقد لمدة أسبوعين في العام ولكن أثره يظل طوال العام، وأن دورة هذا العام ستكون منصبة حول الهوية.وقالت وزيرة الثقافة المصرية، إنه استكمالاً لمكانة المعرض وتأثيره الثقافي الإقليمي والدولي الكبير، ووسط ما تشهده مصر والعالم من تحديات اقتصادية تواجه عديداً من الصناعات، ومنها بالطبع صناعة النشر والكتاب، تأتي دورة هذا المعرض وهي تحمل بالتوازي مع البرنامج الثقافي الحافل برنامجاً مهنياً يعنى في مقامه الأول بالنشر كصناعة، ويناقش بوجود متخصصين دوليين وضيوف من ناشري العالم، مستقبل النشر ومشكلاته وفرصه المستقبلية.ويشهد معرض الكتاب مشاركة ما يقرب من 1047 ناشرًا مصريًا وعربيًا وأجنبيًا، ومشاركة 53 دولة.وأوضح عبده، أن معرض القاهرة للكتاب يعتبر من أكبر المعارض على مستوى العالم ويستقطب ملايين من القراء، مضيفا أن المعرض تأثر بالأزمة العالمية حيث تأخر توريد الورق ومستلزمات الإنتاج.وأوضح أن هناك مشكلة في إقامة هذه المعارض والتي تقام في عدد قليل من الدول العربية، حيث لا تستطيع الكثير من الدول الإيفاء بشروط إقامة هذه المعارض.وأعرب، الهواري، عن تفاؤله بالدور الذي يقوم به اتحاد الناشرين العرب أو المصريين وما يتخذه من قرارات تصب في صالح المؤلف والقارئ.يمكنكم متابعة المزيد من خلال برنامج مساحة حرةإعداد وتقديم: دعاء ثابت...
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/01/18/1072659269_184:0:1117:700_1920x0_80_0_0_2e936fc5b8b380265786d60a3e0ca133.png
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
مساحة حرة, аудио
مع انطلاق الدورة الـ54 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب... ما التحديات التي تواجه صناعة النشر؟
تابعنا عبر
كشفت وزيرة الثقافة المصرية، نيفين الكيلاني، أن الدورة الـ54 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب ستعقد تحت اسم "على اسم مصر.. معا نقرأ نبدع ونفكر"، على أن تحل المملكة الأردنية ضيف الشرف.
وأضافت، الكيلاني، أنه في ظل ما يشهده العالم من تغيرات وأزمة اقتصادية والجائحة، تصر مصر تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي
على أن يظل معرض الكتاب نافذة مصر على ثقافة العالم، مشيرة الى أن المعرض يعقد لمدة أسبوعين في العام ولكن أثره يظل طوال العام، وأن دورة هذا العام ستكون منصبة حول الهوية.
وقالت وزيرة الثقافة المصرية،
إنه استكمالاً لمكانة المعرض وتأثيره الثقافي الإقليمي والدولي الكبير، ووسط ما تشهده مصر والعالم من تحديات اقتصادية تواجه عديداً من الصناعات، ومنها بالطبع صناعة النشر والكتاب، تأتي دورة هذا المعرض وهي تحمل بالتوازي مع البرنامج الثقافي الحافل برنامجاً مهنياً يعنى في مقامه الأول بالنشر كصناعة، ويناقش بوجود متخصصين دوليين وضيوف من ناشري العالم، مستقبل النشر ومشكلاته وفرصه المستقبلية.
ويشهد معرض الكتاب مشاركة ما يقرب من 1047 ناشرًا مصريًا وعربيًا وأجنبيًا، ومشاركة 53 دولة.
وتعليقا على هذا الموضوع قال، رئيس اتحاد الناشرين المصريين، سعيد عبده إن "مصر نظمت الدورة الـ54 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب بالرغم من الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها العالم"، مضيفا أن هناك مبادرة جديدة بالتعاون مع اتحاد الناشرين وبنك مصر وهي التقسيط لمدة عام دون فوائد لتشجيع القارئ على الشراء، كما أن هناك خصومات من الناشرين تصل لـ80% تتدرج حسب نوع الكتاب.
وأوضح عبده، أن معرض القاهرة للكتاب يعتبر من أكبر المعارض على مستوى العالم ويستقطب ملايين من القراء، مضيفا أن المعرض تأثر بالأزمة العالمية حيث تأخر توريد الورق ومستلزمات الإنتاج.
من جهته قال رئيس فرع دمشق لاتحاد الكتاب العرب، إبراهيم زعرور، إن: "طباعة الكتاب تواجه العديد من التحديات أبرزها الأزمة الاقتصادية العالمية والتي أثرت على إنتاجه، مشيرا إلى أن من يهتمون بالكتب هم النخب الفكرية والثقافية والعلمية، والتي تعتبر نسبة قليلة وهي تتأثر أيضا بارتفاع سعر الكتب".
وأوضح أن هناك مشكلة في إقامة هذه المعارض والتي تقام في عدد قليل من الدول العربية، حيث لا تستطيع الكثير من الدول الإيفاء بشروط إقامة هذه المعارض.
وقال الكاتب الصحفي، رحاب الدين الهواري، إن "معرض القاهرة للكتاب هو موسم ينتظره الكثير من أهل الريف والمدن البعيدة في مصر"، مضيفا أن أبرز التحديات التي تواجه صناعة النشر هي سعر الورق الذي أدى لارتفاع تكلفة الكتاب بنسبة كبيرة.
وأعرب، الهواري، عن تفاؤله بالدور الذي يقوم به اتحاد الناشرين العرب أو المصريين وما يتخذه من قرارات تصب في صالح المؤلف والقارئ.
يمكنكم متابعة المزيد من خلال برنامج مساحة حرة
إعداد وتقديم: دعاء ثابت...