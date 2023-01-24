عربي
https://sputnikarabic.ae/20230124/مفتي-شمال-القوقاز-آمل-من-الشرفاء-أن-يمنعوا-بالودان-من-إحراق-المصحف-أمام-سفارتنا-لدى-السويد-1072668057.html
مفتي شمال القوقاز: آمل من الشرفاء أن يمنعوا بالودان من إحراق المصحف أمام سفارتنا لدى السويد
مفتي شمال القوقاز: آمل من الشرفاء أن يمنعوا بالودان من إحراق المصحف أمام سفارتنا لدى السويد
أعرب ممثل هيئة التنسيق في مركز مسلمي شمال القوقاز، إسماعيل بيردييف، اليوم الثلاثاء، عن أمله بأن يحبط المواطنون أو موظفو السفارة، أي أعمال مرتقبة لحرق المصحف... 24.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-24T16:47+0000
2023-01-24T16:47+0000
العالم
أخبار روسيا اليوم
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102514/21/1025142177_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_17d1d744079bf228fe5ee2350ec4800d.jpg
موسكو - سبوتنيك. وقال بيردييف، في حديث لوكالة سبوتنيك: "سمعت أن هذا الدنماركي سيحرق القرآن الكريم أمام مقر السفارة الروسية في السويد. ألا يوجد مواطن صالح يوقف هذه الشرور؟ بكل الأحوال يمكن لموظفي سفارتنا فعل ذلك. حتى ولو بالكلام، علينا ردع بالودان".وأضاف أنه "لأمر مؤسف، غياب قانون يحمي مشاعر المؤمنين في الدول الغربية. لدينا في روسيا قانون يحمي المقدسات، والدولة إلى جانب مواطنيها، إلى جانب المؤمنين، وبالتالي لا يحدث هذا التجديف (الاستهزاء بكلام الله) لدينا كما هو الحال في السويد".ووصف بيردييف فعل السياسي السويدي راسموس بالودان، بأنه "مس شيطان"، مشيراً إلى أنه من المشين أن تقع هكذا ممارسات في "بلد طبيعي ومتحضر ومحترم"، حسب تعبيره.وحذر بيردييف من اتخاذ خطوات متهورة ضد بالودان ورفاقه، موضحاً "لستم بحاجة للعبث مع الشيطان، وفي غنى عن اللعب معه ذات اللعبة. تذكروا أن كتابنا المقدس، القرآن الكريم، محمي من الله".وأقدم زعيم حزب "هارد ديل" اليميني المتطرف، راسموس بالودان، يوم السبت الماضي، خلال مظاهرة نظمها بإذن من السلطات، على حرق المصحف الشريف أمام السفارة التركية في ستوكهولم. وأكد بالودان عقب الحادثة أنه ينوي تنظيم مسيرة مماثلة أمام السفارة الروسية في ستوكهولم.وأثارت الحادثة غضباً عارماً بين أوساط المسلمين حول العالم، وإدانات عربية ودولية.وأدان رئيس جمهورية الشيشان الروسية، رمضان قديروف، هذه الحادثة معرباً عن ثقته في أن هذا الفعل لم توافق عليه السلطات السويدية فحسب، بل بادرت به ودفعت أجره.كما أدان المجمع الروحي لمسلمي روسيا الاتحادية بشدة هذا الفعل، داعيًا المسلمين حول العالم إلى التحلي بالحكمة، وعدم الاندفاع للرد على من يحرضون على الكراهية والطائفية.
https://sputnikarabic.ae/20230123/أردوغان-يعلق-على-حرق-المصحف-في-السويد-ويصفه-بـالفعل-القبيح-1072627023.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102514/21/1025142177_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_f98fe1db65556211520c8730f3926d0d.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم, أخبار روسيا اليوم, روسيا
العالم, أخبار روسيا اليوم, روسيا

مفتي شمال القوقاز: آمل من الشرفاء أن يمنعوا بالودان من إحراق المصحف أمام سفارتنا لدى السويد

16:47 GMT 24.01.2023
© Sputnik . Denis Abramov / الانتقال إلى بنك الصورشمال القوقاز، روسيا الاتحادية
شمال القوقاز، روسيا الاتحادية - سبوتنيك عربي, 1920, 24.01.2023
© Sputnik . Denis Abramov
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
أعرب ممثل هيئة التنسيق في مركز مسلمي شمال القوقاز، إسماعيل بيردييف، اليوم الثلاثاء، عن أمله بأن يحبط المواطنون أو موظفو السفارة، أي أعمال مرتقبة لحرق المصحف الشريف أمام السفارة الروسية في ستوكهولم.
موسكو - سبوتنيك. وقال بيردييف، في حديث لوكالة سبوتنيك: "سمعت أن هذا الدنماركي سيحرق القرآن الكريم أمام مقر السفارة الروسية في السويد. ألا يوجد مواطن صالح يوقف هذه الشرور؟ بكل الأحوال يمكن لموظفي سفارتنا فعل ذلك. حتى ولو بالكلام، علينا ردع بالودان".
وأضاف أنه "لأمر مؤسف، غياب قانون يحمي مشاعر المؤمنين في الدول الغربية. لدينا في روسيا قانون يحمي المقدسات، والدولة إلى جانب مواطنيها، إلى جانب المؤمنين، وبالتالي لا يحدث هذا التجديف (الاستهزاء بكلام الله) لدينا كما هو الحال في السويد".
ووصف بيردييف فعل السياسي السويدي راسموس بالودان، بأنه "مس شيطان"، مشيراً إلى أنه من المشين أن تقع هكذا ممارسات في "بلد طبيعي ومتحضر ومحترم"، حسب تعبيره.
وحذر بيردييف من اتخاذ خطوات متهورة ضد بالودان ورفاقه، موضحاً "لستم بحاجة للعبث مع الشيطان، وفي غنى عن اللعب معه ذات اللعبة. تذكروا أن كتابنا المقدس، القرآن الكريم، محمي من الله".
16 سبتمبر 2022. الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في اجتماع في شكل موسع لرؤساء الدول المشاركة في منظمة شنغهاي للتعاون (SCO) ، ورؤساء الدول المراقبة في منظمة شنغهاي للتعاون ، ورؤساء الدول المدعوة ورؤساء المنظمات الدولية المدعوة. - سبوتنيك عربي, 1920, 23.01.2023
أردوغان يعلق على حرق المصحف في السويد ويصفه بـ"الفعل القبيح"
أمس, 16:51 GMT
وأقدم زعيم حزب "هارد ديل" اليميني المتطرف، راسموس بالودان، يوم السبت الماضي، خلال مظاهرة نظمها بإذن من السلطات، على حرق المصحف الشريف أمام السفارة التركية في ستوكهولم. وأكد بالودان عقب الحادثة أنه ينوي تنظيم مسيرة مماثلة أمام السفارة الروسية في ستوكهولم.
وأثارت الحادثة غضباً عارماً بين أوساط المسلمين حول العالم، وإدانات عربية ودولية.
وأدان رئيس جمهورية الشيشان الروسية، رمضان قديروف، هذه الحادثة معرباً عن ثقته في أن هذا الفعل لم توافق عليه السلطات السويدية فحسب، بل بادرت به ودفعت أجره.
كما أدان المجمع الروحي لمسلمي روسيا الاتحادية بشدة هذا الفعل، داعيًا المسلمين حول العالم إلى التحلي بالحكمة، وعدم الاندفاع للرد على من يحرضون على الكراهية والطائفية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Реактивная система залпового огня (РСЗО) Ураган шестой армии Западной группировки войск РФ в Харьковской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة16:22 GMTБоевая машина пехоты БМП-1ПК НМ ЛНР в зоне проведения специальной военной операции в Донецкой области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة20 يناير, 14:41 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала