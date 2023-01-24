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https://sputnikarabic.ae/20230124/مقارنة-بالسنوات-السابقة-أمريكا-تسجل-أعلى-معدل-عمليات-إطلاق-نار-جماعي-في-مدة-23-يوما-1072645628.html
مقارنة بالسنوات السابقة... أمريكا تسجل أعلى معدل عمليات إطلاق نار جماعي خلال 23 يوما
مقارنة بالسنوات السابقة... أمريكا تسجل أعلى معدل عمليات إطلاق نار جماعي خلال 23 يوما
سجلت الولايات المتحدة الأمريكية، في عام 2023، "36 حادث إطلاق نار جماعي" مما يعد الأعلى خلال هذه المدة من العام مقارنة مع الأعوام السابقة. 24.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-24T10:55+0000
2023-01-24T11:13+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
جو بايدن
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وبحسب تقرير، نشرته وسائل إعلام أمريكية، فإن "هناك نحو 36 حادث إطلاق نار جماعي وقعت في 17 ولاية أمريكية"، مشيرا إلى أن "إطلاق النار في مونتيري بارك بولاية كاليفورنيا، والذي أسفر عن مقتل 11 شخصا يوم السبت، هو أعنف هجوم منذ مذبحة يوفالدي في مايو/ آيار 2022.وذكر التقرير، أن "حوادث إطلاق النار حدثت بتفاوتات عديدة، ويرتكبها أفراد أو جماعات من أجل تعزيز أهداف عقائدية نابعة من التأثيرات المحلية سواء كانت ذات طبيعة سياسية أو دينية أو اجتماعية أو عنصرية".وأشار التقرير إلى أن "الولايات المتحدة الأمريكية لديها أعلى معدل قتل بسلاح ناري في العالم المتقدم، بحوالي 4 لكل مائه ألف شخص. وهو 18 ضعف المعدل المتوسط ​​في الدول المتقدمة الأخرى"، حسب التقرير.وخلال عطلة نهاية الأسبوع، فتح مسلح النار في جنوب كاليفورنيا في مهرجان شارع للاحتفال بالعام القمري الجديد، مما أسفر عن مقتل 11 شخصا وإصابة تسعة آخرين.وفر المسلح المشتبه به من مكان الحادث وعثرت عليه السلطات ميتا في سيارة فان في مدينة مجاورة.
https://sputnikarabic.ae/20230124/بايدن-يحث-الكونغرس-على-تمرير-تشريع-لحظر-الأسلحة-الهجومية-في-البلاد--1072636253.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, جو بايدن
الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, جو بايدن

مقارنة بالسنوات السابقة... أمريكا تسجل أعلى معدل عمليات إطلاق نار جماعي خلال 23 يوما

10:55 GMT 24.01.2023 (تم التحديث: 11:13 GMT 24.01.2023)
© AFP 2023 / JIM VONDRUSKAالشرطة الأمريكية تكشف هوية مطلق النار في شيكاغو 4 يوليو 2022
الشرطة الأمريكية تكشف هوية مطلق النار في شيكاغو 4 يوليو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.01.2023
© AFP 2023 / JIM VONDRUSKA
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سجلت الولايات المتحدة الأمريكية، في عام 2023، "36 حادث إطلاق نار جماعي" مما يعد الأعلى خلال هذه المدة من العام مقارنة مع الأعوام السابقة.
وبحسب تقرير، نشرته وسائل إعلام أمريكية، فإن "هناك نحو 36 حادث إطلاق نار جماعي وقعت في 17 ولاية أمريكية"، مشيرا إلى أن "إطلاق النار في مونتيري بارك بولاية كاليفورنيا، والذي أسفر عن مقتل 11 شخصا يوم السبت، هو أعنف هجوم منذ مذبحة يوفالدي في مايو/ آيار 2022.
الرئيس الأمريكي، جو بايدن - سبوتنيك عربي, 1920, 24.01.2023
بايدن يحث الكونغرس على تمرير تشريع لحظر الأسلحة الهجومية في البلاد
02:16 GMT
وذكر التقرير، أن "حوادث إطلاق النار حدثت بتفاوتات عديدة، ويرتكبها أفراد أو جماعات من أجل تعزيز أهداف عقائدية نابعة من التأثيرات المحلية سواء كانت ذات طبيعة سياسية أو دينية أو اجتماعية أو عنصرية".
وأشار التقرير إلى أن "الولايات المتحدة الأمريكية لديها أعلى معدل قتل بسلاح ناري في العالم المتقدم، بحوالي 4 لكل مائه ألف شخص. وهو 18 ضعف المعدل المتوسط ​​في الدول المتقدمة الأخرى"، حسب التقرير.
وخلال عطلة نهاية الأسبوع، فتح مسلح النار في جنوب كاليفورنيا في مهرجان شارع للاحتفال بالعام القمري الجديد، مما أسفر عن مقتل 11 شخصا وإصابة تسعة آخرين.
وفر المسلح المشتبه به من مكان الحادث وعثرت عليه السلطات ميتا في سيارة فان في مدينة مجاورة.
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