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https://sputnikarabic.ae/20230124/مقتل-3-أشخاص-في-حادث-إطلاق-نار-في-واشنطن-الأمريكية---1072669207.html
مقتل 3 أشخاص في حادث إطلاق نار في واشنطن الأمريكية
مقتل 3 أشخاص في حادث إطلاق نار في واشنطن الأمريكية
لقى 3 أشخاص على الأقل مصرعهم إثر قيام مسلح بإطلاق النار في متجر بمدينة ياكيما بولاية واشنطن الأمريكية. 24.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-24T17:24+0000
2023-01-24T17:24+0000
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ونقلت شبكة "سي إن إن" عن قائد شرطة ياكيما مات موراي قوله "لقى ما لا يقل عن ثلاثة أشخاص مصرعهم إثر إطلاق نار خلال الليل في أحد متاجر المدينة"، مضيفا أن "المشتبه به في إطلاق النار ما زال طليقا".ولقي 7 أشخاص مصرعهم وأصيب آخرون بجروح خطيرة، أمس الاثنين في حادثي إطلاق نار شمالي كاليفورنيا.وقال رئيس بلدية مقاطعة سان ماتيو على "تويتر" إن رجال الشرطة هرعوا إلى "موقع حادث إطلاق نار شهد وقوع عدد من الضحايا في منطقة الطريق السريع 92 وأطراف مدينة هاف مون باي"، وفق ما ذكرت وسائل إعلام أمريكية.وأضاف لاحقا: "هناك مشتبه به بإطلاق النار قيد الاحتجاز. لا يوجد حاليا تهديد مستمر على السكان".
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مقتل 3 أشخاص في حادث إطلاق نار في واشنطن الأمريكية

17:24 GMT 24.01.2023
© AP Photo / Frank Franklin IIالشرطة الأمريكية تتفقد شوارع المدينة مع بدء حظر التجول في نيويورك، الولايات المتحدة 1 يونيو 2020
الشرطة الأمريكية تتفقد شوارع المدينة مع بدء حظر التجول في نيويورك، الولايات المتحدة 1 يونيو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.01.2023
© AP Photo / Frank Franklin II
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لقى 3 أشخاص على الأقل مصرعهم إثر قيام مسلح بإطلاق النار في متجر بمدينة ياكيما بولاية واشنطن الأمريكية.
ونقلت شبكة "سي إن إن" عن قائد شرطة ياكيما مات موراي قوله "لقى ما لا يقل عن ثلاثة أشخاص مصرعهم إثر إطلاق نار خلال الليل في أحد متاجر المدينة"، مضيفا أن "المشتبه به في إطلاق النار ما زال طليقا".
وأوضح أنه "لا نعرف دوافعه أو سبب إطلاقه النار حتى الآن".
ولقي 7 أشخاص مصرعهم وأصيب آخرون بجروح خطيرة، أمس الاثنين في حادثي إطلاق نار شمالي كاليفورنيا.
وقال رئيس بلدية مقاطعة سان ماتيو على "تويتر" إن رجال الشرطة هرعوا إلى "موقع حادث إطلاق نار شهد وقوع عدد من الضحايا في منطقة الطريق السريع 92 وأطراف مدينة هاف مون باي"، وفق ما ذكرت وسائل إعلام أمريكية.
وأضاف لاحقا: "هناك مشتبه به بإطلاق النار قيد الاحتجاز. لا يوجد حاليا تهديد مستمر على السكان".
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