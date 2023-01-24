https://sputnikarabic.ae/20230124/منظمة-الصحة-العالمية-تجتمع-لتحديد-مدى-إمكانية-مواصلة-اعتبار-كورونا-وباء-عالميا-1072667178.html

منظمة الصحة العالمية تجتمع لتحديد مدى إمكانية مواصلة اعتبار كورونا "وباء عالميا"

منظمة الصحة العالمية تجتمع لتحديد مدى إمكانية مواصلة اعتبار كورونا "وباء عالميا"

قال رئيس منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، إن لجنة منظمة الصحة العالمية ستجتمع هذا الأسبوع لتحديد مدى إمكانية أن يظل "كوفيد-19" وباء عالميا. 24.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-24T16:25+0000

2023-01-24T16:25+0000

2023-01-24T16:25+0000

فيروس كورونا

سلالة كورونا الجديدة

منظمة الصحة العالمية

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جنيف - سبوتنيك. وقال غيبريسوس، في إفادة إعلامية اليوم الثلاثاء، "بعد 3 سنوات تقريبا من إعلان حالة طوارئ دولية للصحة العامة، ستجتمع اللجنة هذا الأسبوع لمناقشة ما إذا كان الوضع الحالي يمثل حالة طوارئ عالمية".وأضاف رئيس المنظمة، أنه لا يفترض أي قرار سيتخذ حول هذا الأمر، موضحا إنه "لا يزال يشعر بالقلق إزاء زيادة عدد الوفيات والوضع في العديد من البلدان".وكانت منظمة الصحة العالمية قد ذكرت في وقت سابق أن عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ارتفع بنسبة 20% في الفترة ما بين 19 ديسمبر/ كانون الأول و15 يناير/ كانون الثاني مقارنة بالأيام الـ28 السابقة ووصلت إلى 53000 حالة وفاة.وأوضحت المنظمة في بيانها أنه "في آخر 28 يومًا (من 19 ديسمبر 2022 إلى 15 يناير 2023)، تم الإبلاغ عن ما يقرب من 13 مليون حالة إصابة وما يقرب من 53000 حالة وفاة جديدة على مستوى العالم، بانخفاض قدره 7% في الإصابات وزيادة بنسبة 20% في الوفيات، مقارنة بالأيام الـ 28 السابقة".وأضاف البيان أنه تم تسجيل أكثر من 13 ألف حالة وفاة و2.8 مليون حالة إصابة جديدة في الفترة من 9 إلى 15 يناير فقط.وبحسب البيان فإنه حتى 15 يناير الجاري، تم تسجيل أكثر من 662 مليون حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا في العالم، فيما توفي أكثر من 6.7 مليون شخص بالمرض.

https://sputnikarabic.ae/20220914/الصحة-العالمية-نهاية-كورونا-تلوح-في-الأفق-1067753287.html

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فيروس كورونا, سلالة كورونا الجديدة, منظمة الصحة العالمية, العالم, أخبار العالم الآن