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https://sputnikarabic.ae/20230124/منظمة-الصحة-العالمية-تعلن-اختطاف-أحد-أطبائها-في-مالي-1072663438.html
منظمة الصحة العالمية تعلن اختطاف أحد أطبائها في مالي
منظمة الصحة العالمية تعلن اختطاف أحد أطبائها في مالي
أعلنت منظمة الصحة العالمية، اختطاف أحد أطبائها في شرق مالي، لافتة إلى أن الدافع وراء الحادث غير واضح. 24.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-24T15:44+0000
2023-01-24T15:44+0000
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جاء هذا في بيان صادر، اليوم الثلاثاء، عن الهيئة الصحية التابعة للأمم المتحدة، بحسب وكالة "فرانس برس".قال البيان: "تأسف منظمة الصحة العالمية لاختطاف الدكتور محمدو دياوارا، الذي اختطفه مهاجمون مجهولون من سيارته في 23 يناير/ كانون الثاني، في بلدة ميناكا".وتعاني مالي من اضطرابات أمنية وسط هجمات إرهابية متكررة، حيث تنشط على أراضي البلاد "جماعة نصرة الإسلام والمسلمين" و"داعش" الإرهابي (تنظيمان محظوران في روسيا).وفي وقت سابق من الشهر الجاري، أعلنت القيادة العامة للجيش المالي، القضاء على 7 إرهابيين، ومقتل 3 من عناصر الجيش وإصابة 5 آخرين، في اشتباكات مع جماعات مسلحة وسط البلاد.وفي عدة مراحل، اشتبكت هذه الجماعات الإرهابية فيما بينها، فضلا عن تنفيذ هجمات ضد القوات المالية والمدنيين.
https://sputnikarabic.ae/20230114/منظمة-الصحة-العالمية-تطالب-الصين-بمزيد-من-المعلومات-عن-كورونا-1072282764.html
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منظمة الصحة العالمية, أخبار مالي, أخبار العالم الآن
منظمة الصحة العالمية, أخبار مالي, أخبار العالم الآن

منظمة الصحة العالمية تعلن اختطاف أحد أطبائها في مالي

15:44 GMT 24.01.2023
© AFP 2023 / FABRICE COFFRINIمنظمة الصحة العالمية أغسطس/ آب 2020
منظمة الصحة العالمية أغسطس/ آب 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.01.2023
© AFP 2023 / FABRICE COFFRINI
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أعلنت منظمة الصحة العالمية، اختطاف أحد أطبائها في شرق مالي، لافتة إلى أن الدافع وراء الحادث غير واضح.
جاء هذا في بيان صادر، اليوم الثلاثاء، عن الهيئة الصحية التابعة للأمم المتحدة، بحسب وكالة "فرانس برس".
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قال البيان: "تأسف منظمة الصحة العالمية لاختطاف الدكتور محمدو دياوارا، الذي اختطفه مهاجمون مجهولون من سيارته في 23 يناير/ كانون الثاني، في بلدة ميناكا".
وتعاني مالي من اضطرابات أمنية وسط هجمات إرهابية متكررة، حيث تنشط على أراضي البلاد "جماعة نصرة الإسلام والمسلمين" و"داعش" الإرهابي (تنظيمان محظوران في روسيا).
وفي وقت سابق من الشهر الجاري، أعلنت القيادة العامة للجيش المالي، القضاء على 7 إرهابيين، ومقتل 3 من عناصر الجيش وإصابة 5 آخرين، في اشتباكات مع جماعات مسلحة وسط البلاد.
وفي عدة مراحل، اشتبكت هذه الجماعات الإرهابية فيما بينها، فضلا عن تنفيذ هجمات ضد القوات المالية والمدنيين.
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